DŮSLEDNOST a KONTROLA. Jak to testovala skupina Van Halen na koncertech?
Chytrý test, zda Vaši lidé dělají to co mají.
Když řídíte firmu, tak musíte být schopni rozhodnout. Další a velice důležitou částí je kontrolovat, zda rozhodnutí bylo skutečně provedeno. Pokud to tak neděláte, tak se VELICE často stane, že ten kdo úkol dostal „zjednodušší práci“ a opět si to udělá po svém.
Jeden skvělý test, který používala kapela Van Halen při zadávání podrobností svých koncertů jí to hodně usnadnil.
Znáte záhadu hnědých bonbónů M&M v kontraktech koncertů skupiny Van Halen?
Van Halen byla jedna z prvních skupin, která pořádala velké rockové koncerty i v menších městech. To znamená, že do nich dorazilo dvacet kamiónů plných techniky, jejíž sestavení a montáž představovaly náročný úkol, při kterém mohlo dojít k řadě chyb. To vyžadovalo pečlivou a odpovědnou spolupráci pořadatele, který dostal tlustý manuál toho, co má všechno udělat a zajistit. A v tomto manuálu se najednou vedle popisu technického nastavení elektrických zásuvek objevuje paragraf, který hovoří o zákazu hnědých bonbónů M&Ms v prostorách, kde se budou členové skupiny připravovat na koncert.
Eddie van Halen pak popisoval, že když pak přišel do šatny a viděl, že v míse s bonbóny jsou i ty hnědé, věděl, že je nutné vše pořádně zkontrolovat, protože pořadatel si manuál přečetl jen zběžně, nebo vůbec. Takže bylo pravděpodobné, že se objeví technické problémy, které mohly ohrozit i celé vystoupení.
Zajímavý způsob, jak zjistit, jestli si pořadatel přečetl manuál, ale velmi kreativní, nemyslíte :-).
Jindřich Ježek
Focus, princip řízené střely.
Říkám tomu Princip řízené střely. Střelu naprogramují vždy pouze na jeden cíl a pak ji vyšlou. Představte si, že by tato střela byla navigována na dva nebo více cílů. Já si myslím, že zcela určitě by netrefila vůbec nic.
Jindřich Ježek
Odvaha.
Nebojte se schopných lidí, dobrému šéfovi POMÁHAJÍ, uškodí jenom těm slabým. Tvrdím, že schopní lidé Vás v hierarchii firmy vytlačí nahoru.
Jindřich Ježek
Věř sám sobě.
Nevěřte nikomu, pro koho jste poslední záchrana, že splní svoje sliby, které vám dal, když po vás chtěl, abyste ho/ji zachránil. V tom okamžiku člověk slíbí všechno, jenom aby si zachránil kůži a vůbec to nemyslí doopravdy.
Jindřich Ježek
K čemu nás vede sport?
Já hodně věřím, že sport buduje nejenom tělesnou zdatnost, ale také hodně pomáhá s vlastnostmi, které následně můžeme uplatnit i v práci.
Jindřich Ježek
Důvěru druhých vzbuzuje především důvěra v sebe sama.
Když máte skvělého šéfa, který Vám důvěřuje a není to mikromanažer, tak Vás práce neskutečně baví. Vždycky mne práce bavila :-)
