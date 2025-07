Co víc, než peníze a sex?

Lidem mnohem více záleží na pochvale a uznání. Taky s tím mám vlastní skvělou zkušenost a i když byla včetně peněžní odměny, pamatuji si jenom tu pochvalu, kterou mám v hlavě stále schovanou.

Taky mám zkušenost s pochvalou a uznáním, které jsem dostal. I když byla doprovázena i peněžní odměnou, pamatuji si jenom tu pochvalu, kterou mám v hlavě stále schovanou.

Před hodně lety jsem dostal v marketingu velké firmy na starost svoji první značku, Jacobs Instantní nápoje.

Tehdy jsme dostali větší rozpočet a uvedli jsme na trh nové dva druhy výrobků, spolu s prodejem jsme dostali Jacobs do dalších, i malých obchodů. Povedlo se mi spousta dalších projektů, které pomohly k růstu prodejů.



Bojovali jsme proti Nescafé, takže silný a zavedený soupeř, po kterém se dokonce jmenovala kategorie, kterou Nescafé vlastně vytvořilo „jdeme si dát Nescafé“ a ne „jdeme na kávu“.



Výsledkem našeho/mého úsilí navzdory silnému konkurentovi bylo, že jsme za 12 měsíců zdvojnásobili podíl na trhu na 19 % a my jsme překonali o 35 % plán prodejů. Byl to ten projekt, kde na co sáhnete, tak Vám vyjde, ale samozřejmě si to musíte i odpracovat.

Jednoho dne mi můj šéf řekl „Máš jít za generálem.“

Vůbec jsem netušil, o co jde. Generál mne uvítal ve dveřích, zhodnotil můj přínos pro růst značky, osobně mi poděkoval, předal psané poděkování a plat navíc. Dodnes si pamatuju, jak mne to potěšilo.

Ten den jsem už nic neudělal, byl jsem prostě nadšený.



Takhle můj tehdejší generál zajistil, že jsem se pustil do práce s ještě větší vervou s tím, že chci dobýt další úspěch.



SNAŽÍM SE I JÁ CHVÁLIT A MOTIVOVAT SVOJE PODŘÍZENÉ, PROTOŽE VÍM PODLE SVÉHO PŘÍKLADU, JAK VÝBORNĚ TO FUNGUJE.