Ambice. Příběh mladého orla.

Každý z nás rozhoduje o tom, kam to v životě dotáhneme. Spoustu věcí máme pod kontrolou. Spoustu toho zvládneme.

AMBICE, mladý orel.

V orlím hnízdě se neklidně vrtěli mladí orli. Mistr orel jim právě řekl, že dnes prvně poletí. Připravovali se na svůj první let a byli zvědaví, jak to bude probíhat.

„Jak daleko můžeme letět?“ zeptalo se mládě,

„Jak daleko vidíš?“ odpověděl Mistr orel,

„Jak vysoko můžeme letět?“ ptalo se jiné mládě,

„Jak daleko roztáhneš svoje křídla?“ odvětil Mistr orel,

„Co všechno mohu dosáhnout?“ zněla další otázka,

„Jak hodně můžeš snít?“ smál se Mistr orel.

Mladý orel byl frustrovaný z těchto odpovědí a zeptal se Mistra orla „Proč nám neodpovídáš na naše otázky?“

„Ale ano, odpovídám,“ řekl Mistr orel.

„Ale vždycky odpovíš otázkou,“ dál se doptával mladý orel.

Ty jsi Mistr orel a měl bys vědět všechno. Když Ty neumíš odpovědět, tak kdo by měl?

„Přece Ty,“ řekl Mistr orel.

„Já? Jak to?“ divilo se mládě.

NIKDO NEUMÍ ODPOVĚDĚT NA TVOJE OTÁZKY LÉPE NEŽ TY, POKRAČOVAL MISTR OREL. JENOM TY VÍŠ, JAK VYSOKO DOKÁŽEŠ VYLETĚT, JAK DALEKO DOKÁŽEŠ DOLETĚT NEBO ČEHO MŮŽEŠ DOSÁHNOUT. NIKDO NA TÉTO ZEMI NEZNÁ LÉPE TVŮJ POTENCIÁL NEBO CO CÍTÍŠ VE SVÉM SRDCI, NEŽ TY SÁM. TY JSI JEDINÝ, KTERÝ ZNÁ ODPOVĚDI NA TYTO OTÁZKY.

Co mám tedy dělat? Ptal se znovu mladý orel.



Podívej se na horizont, roztáhni křídla a leť.