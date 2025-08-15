Ambice něčeho dosáhnout.
Miř výše - Chtěli jste se stát prezidentem Spojených států? Chtěli jste někdy něčeho velkého dosáhnout? Já když jsem byl náctiletý kluk, tak jsem chtěl být úspěšný. Nevěděl jsem v čem a jak, prostě jsem se chtěl mít dobře a chtěl jsem mít dobrou pozici v práci a vydělávat hodně peněz. Když jsem nastoupil do práce, tak jsem prošel pár běžnýma zaměstnáními. Většinou jsem se v práci docela nudil, nebylo to nic kreativního.
Pak jsem začal prodávat jako obchodní zástupce v malé firmě hodinky Casio. Nebylo to špatný, ale věděl jsem, že tady nic velkého nedosáhnu. Nebyla možnost se někam posunout, firma byla docela malá.
Nějak mne oslovil Marketing, zdál se mi to dynamický obor a tak jsem to chtěl zkusit. Přihlásil jsem se na pohovor a šel „to zkusit“. Personální agentura se mne vyptala na pár věcí a hned zjistili, že „vůbec nevím, co to ten marketing vlastně je“. Takže mne s úklonou poslali pryč, že nevyhovuju. Nevzdal jsem se ale svého snu a zaplatil jsem si marketingový kurz, abych zjistil „o čem ten marketing tedy je“. Asi půl roku jsem usilovně studoval a složil zkoušky.
A ejhle, po absolvování kurzu (bylo to asi v roce 1993, kdy tady nikdo nic o marketingu nevěděl), jsem dostal místo ve středně velké holandské firmě Nutricia. Moje šéfová byla jako já, nabytá teorií, ale o praxi nemohla být ani řeč. Naši nadřízení Holanďané, bohužel taky nebyli „úplně první liga“, jak jsem postupně zjištoval a proto dělali jsem spoustu chyb a vyhazovali firmě peníze. Chtěl jsem to dělat dobře a dělat práci správně, tak jsem se za asi 2 roky přesunul do amerického Kraft Foods. Velká nadnárodní firma a musím říci, že marketing „jsem se tam naučil“. Procházel jsem tam v Marketingu různými značkami, hrozně mne to posouvalo a dokonce mne poslali i do zahraničí. Pořád jsem ale byl jenom“střední management“ a já mířil výš.
Můj švagr je doktor, a tvrdil mi, „že nemám šanci“, bez vysoké školy se nikdy na marketingového ředitele nedostanu.
TIŠE JSEM SI ALE ŠEPTAL „JEŠTĚ UVIDÍME“.
Čas běžel, já se posouval mezi firmami a nakonec mne vybrali na marketingového ředitele do SC Johnson, střední rodinné firmy. Konečně jsem řídil marketing ve firmě. Dosáhl jsem svého cíle. Stálo mne to hodně úsilí, ale hlavně jsem měl stále víru, že toho můžu dosáhnout.
Když věříte svým snům a nepřestáváte doufat a stále na tom pracujete, proč by se Vaše sny neměli splnit?
Jindřich Ježek
Strach - Vystav svůj obličej slunci a stíny rychle zmizí.
Nikdy se nevzdávejte a nepodceňujte se. Každý z nás je v něčem velice dobrý. Hlavní je se nevzdat a jít si za svým cílem.
Jindřich Ježek
DŮSLEDNOST a KONTROLA. Jak to testovala skupina Van Halen na koncertech?
DŮSLEDNOST je to správné slovo, které vede k úspěchu. Abyste věděli, zda lidé po kterých něco chcete pochopili co se po nich chce, tak to musíte buď kontrolovat nebo si to nějak zjednodušit, abyste věděli zda vše proběhne jak má.
Jindřich Ježek
Focus, princip řízené střely.
Říkám tomu Princip řízené střely. Střelu naprogramují vždy pouze na jeden cíl a pak ji vyšlou. Představte si, že by tato střela byla navigována na dva nebo více cílů. Já si myslím, že zcela určitě by netrefila vůbec nic.
Jindřich Ježek
Odvaha.
Nebojte se schopných lidí, dobrému šéfovi POMÁHAJÍ, uškodí jenom těm slabým. Tvrdím, že schopní lidé Vás v hierarchii firmy vytlačí nahoru.
Jindřich Ježek
Věř sám sobě.
Nevěřte nikomu, pro koho jste poslední záchrana, že splní svoje sliby, které vám dal, když po vás chtěl, abyste ho/ji zachránil. V tom okamžiku člověk slíbí všechno, jenom aby si zachránil kůži a vůbec to nemyslí doopravdy.
