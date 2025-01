Vánoční Úklid

Chcete mít dokonale uklizenou domácnost před Vánoci? Vymalujte … alespoň 1 pokoj … !!! Nebo rovnou celý byt ... Uklízet prostě budete muset a vše bude nové, čisté a voňavé ... jako ty Vánoce ...

Třetí týden mé rekonvalescence po operaci pupeční kýly mi přítel v sobotu ráno v posteli povídá:

„Miláčku, co kdybychom předělali konečně Tvůj pokoj, koupíme nějaký ten gauč a já bych vymaloval.“¨

„Super nápad, kdy to chceš realizovat?“

„Zítra bychom vyrazili na nákupy a pozítří se do toho pustíme. Bude to trvat jeden jediný den, neboj.“

„Hned POZÍTŘÍ? Wau! A jen JEDEN den? Hm, tak jo!“

Vybrala jsem si rozkládací postel, o které jsem snila již nějaký ten pátek, jako novinku ji měli ve žlutém provedení. Společně jsme vybrali krásný odstín světle hnědé barvy s jemným meruňkovým tónem pro stěny mého pokoje.

Večer jsme vyklidili nábytek a počali jsme s obdarováváním. Syn mého přítele si odvezl poschoďové police, šedé křeslo a také kolečkovou kancelářskou židli. Největší radost mu udělalo to šedé křeslo, protože přesně o takovém snil on, jen jeho partnerka za to nechtěla utrácet peníze. Takže se mu v podstatě splnilo jeho přání… Konečně má to šedé křeslo…

Odstavili jsme nábytek od stěn, sundali všechny možné obrazy a mohlo se malovat. Jenže můj přítel se rozhodl, že bude lepší, aby byly vymalované barevně všechny 4 stěny a ne pouze 2, jak jsme zamýšleli. Počal tedy do krásného odstínu světle hnědé barvy lít barvu bílou. Dost mě to pobavilo:

„Můžeš mi miláčku říct, proč jsme tak zdlouhavě vybírali v obchodě ten správný odstín barvy, když to teď stejně řízneš bílou?“

„No o moc světlejší to nebude, neboj lásko.“

„Ok, tak já se jdu pustit do mytí těch oken!“

Po celou dobu mé činnosti jsem měla trup stažený kýlním pásem. Jakmile jsem se cítila být unavená, na chvíli jsem si lehla. Vše jsem dělala pomalu a po malých krůčcích, brala jsem to jako součást mé rehabilitace.

Když bylo vymalováno, pustili jsme se do montování postele alias gauče s výsuvnou postelí. Nejprve jsme vše vybalili a rozložili po zemi. Pak jsme postupovali podle návodu. Za 2,5 hodiny bylo hotovo. Žasla jsem sama nad sebou, protože to bylo poprvé, kdy jsem rozuměla návodu, který jsem ještě povětšinou sledovala vzhůru nohama…

Po 12 hodinách soustavného pracovního výkonu mého přítele bylo hotovo. Druhý den jsme montovali police a já se pustila do rozmísťování dekorací. V tentýž den jsme přivezli moje 3 knihovny. Hurá, konečně mám v pokoji knihovny se skleněnými dvířky, ještě zbývá vybrat z těch více jak 2000 knih ty neužitečnější, aby se mi do těch knihovniček vešly… To bude náročné rozhodování…

Výsledný dojem byl natolik oslnivý, že jsme se rozhodli pokračovat ve vánočním Ú klidu i v ostatních částech bytu.

Můj přítel se vrhnul na opravu opadané omítky kolem oken v obýváku, která nám zbyla jako memento po řemeslnících, kteří zateplovali fasádu domu. Když už bylo vše opraveno, zbroušeno, opět se vymalovalo…

Já si vzala na paškál ložnici, kde jsem vyklidila a vyčistila úložný prostor v posteli. A pochopitelně jsem umyla okna.

Úklid mě natolik pohltil, že jsem neměla chuť ani časoprostor pro psaní. Pustila jsem se totiž také do pečení vánočního cukroví. A před Vánoci jsem si odskočila na 5 pracovních dnů do práce, abych vše potřebné předala kolegyni, která mě zastupuje, díky mému odchodu z firmy.

Všechno to bylo opravdu perfektně načasované. Hodně se mi vyplatilo si tuhle situaci vizualizovat. O vánočních svátcích jsem složila úspěšně zkoušky z vaření vánočního menu pro vícečlennou rodinnou sešlost. Všechno se zdařilo, užívala jsem si pochval nejen od svého přítele, ale také od ostatních členů jeho i mé rodiny.

Vánoce jsem strávili skutečně v klidu a láskyplně. Možná proto, že jsem se pustila do toho Ú klidu. Vyklidila jsem pořádně i psací stůl a založila všechny papíry do šanonů. Spousty papírů jsem vyhodila, protože už se jejich podstata vyřešila. Takové vyhazování mě baví vždy nejvíce.