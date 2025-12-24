Stěhovací trénink
22.12. jsem v dopoledních hodinách dceři odmítla pomáhat s vystěhováním pronajatého bytu v Praze. Důvod byl jasný: jsou přece Vánoce, mám dovolenou a zítra k nám přijedou příbuzní na návštěvu.
Dcera ulovila tátu, který jí pomohl odstěhovat největší kousky… 23.12. mi v odpoledních hodinách volala znovu: „Mamí, S.O.S.“
„Co se děje?“
„No ještě mi tu zbylo pár tašek, které táta už nenarval do auta. Mohla bys prosím přeci jen přijet? Přítel je v práci, nemám koho požádat o pomoc s odvozem a ani to nemám kam dát.“
„Máš štěstí, že se návštěva příbuzných nekonala! Ok, za 2 hodiny jsem tam. A kam to chceš odvézt?“
„No, k vám do baráku.“ Pípla nešťastně dcera.
„Ale během zimy ty věci musíš všechny probrat a odvézt nebo zlikvidovat. Víš, že se budeme stěhovat.“
„Jo, jo, já to vytřídím.“
„Tak jo, jdu se převléct a vyrážím.“
Nastartovala jsem své malé třídvéřové autíčko a mířila do Prahy. Za hodinu a půl jsem byla ve vyprázdněné garsonce, kde na mě čekalo několik tašek a krabic. Vše jsme postupně nosili dolů před dům a nacpali to do Abartha (sportovní verze Fiat Punto). Přeparkovala jsem a nechala se za odměnu od dcery pozvat na kávu.
Povídali jsme si v kavárně o tom skvělém pocitu odstěhovat se k partnerovi a za minulostí zabouchnout dveře. Jsem na svou dceru hrdá, protože zvládla s pomocí svých nejbližších vystěhovat svůj život během 2 dnů. Tak zněla totiž dohoda s majitelkou bytu, aby jí vrátila kauci v plně výši. Za ty prachy to tedy stálo…
Vrátila jsem se večer domů, zaparkovala naplněné auto před bytem a odpadla rovnou do postele. Na štědrý den dopoledne jsem popojele o pár kilometrů dále a vše vyložila v prvním patře domu, který jsme s bývalým manželem prodali a brzy ho předáme novým majitelům.
Toto byl takový stěhovatelský začátek. V roce 2026 očekáváme častější a větší stěhovací akce: vše potřebné z rodinného domu pryč, najít nemovitost, do které se s partnerem přestěhujeme a mezitím ještě prodat partnerův byt, aby bylo dost peněz na domeček.
A plánujeme ještě jednu změnu: na Vánoce se budeme válet pěkně někde na pláži v teplých krajích a už nebudeme čekat na předem domluvené návštěvy. Hezky se před Vánoci sejdeme někde v kavárně, pokecáme, předáme si dárečky a hotovo. Žádné nakupování potravinových zásob, abychom pak později řešili, kdo dojí to cukroví nebo bramborový salát…
Necháme se pěkně obsluhovat, než abychom ustavičně sloužili… Vždyť si to zasloužíme…
PS: Je 15:56 hod – nejvyšší čas pustit se do přípravy játrových knedlíčků, obalování kapra, řízků a všech možných příprav na štědrovečerní večeři ve dvou.
Pavla Simone Jera
