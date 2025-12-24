Stěhovací trénink

Co opravdu nechcete dělat den před Štědrým večerem: stěhovat se! Má starší dcera musela … a my rodičové jsme jí pomáhali.

22.12. jsem v dopoledních hodinách dceři odmítla pomáhat s vystěhováním pronajatého bytu v Praze. Důvod byl jasný: jsou přece Vánoce, mám dovolenou a zítra k nám přijedou příbuzní na návštěvu.

Dcera ulovila tátu, který jí pomohl odstěhovat největší kousky… 23.12. mi v odpoledních hodinách volala znovu: „Mamí, S.O.S.“

„Co se děje?“

„No ještě mi tu zbylo pár tašek, které táta už nenarval do auta. Mohla bys prosím přeci jen přijet? Přítel je v práci, nemám koho požádat o pomoc s odvozem a ani to nemám kam dát.“

„Máš štěstí, že se návštěva příbuzných nekonala! Ok, za 2 hodiny jsem tam. A kam to chceš odvézt?“

„No, k vám do baráku.“ Pípla nešťastně dcera.

„Ale během zimy ty věci musíš všechny probrat a odvézt nebo zlikvidovat. Víš, že se budeme stěhovat.“

„Jo, jo, já to vytřídím.“

„Tak jo, jdu se převléct a vyrážím.“

Nastartovala jsem své malé třídvéřové autíčko a mířila do Prahy. Za hodinu a půl jsem byla ve vyprázdněné garsonce, kde na mě čekalo několik tašek a krabic. Vše jsme postupně nosili dolů před dům a nacpali to do Abartha (sportovní verze Fiat Punto). Přeparkovala jsem a nechala se za odměnu od dcery pozvat na kávu.

Povídali jsme si v kavárně o tom skvělém pocitu odstěhovat se k partnerovi a za minulostí zabouchnout dveře. Jsem na svou dceru hrdá, protože zvládla s pomocí svých nejbližších vystěhovat svůj život během 2 dnů. Tak zněla totiž dohoda s majitelkou bytu, aby jí vrátila kauci v plně výši. Za ty prachy to tedy stálo…

Vrátila jsem se večer domů, zaparkovala naplněné auto před bytem a odpadla rovnou do postele. Na štědrý den dopoledne jsem popojele o pár kilometrů dále a vše vyložila v prvním patře domu, který jsme s bývalým manželem prodali a brzy ho předáme novým majitelům.

Toto byl takový stěhovatelský začátek. V roce 2026 očekáváme častější a větší stěhovací akce: vše potřebné z rodinného domu pryč, najít nemovitost, do které se s partnerem přestěhujeme a mezitím ještě prodat partnerův byt, aby bylo dost peněz na domeček.

A plánujeme ještě jednu změnu: na Vánoce se budeme válet pěkně někde na pláži v teplých krajích a už nebudeme čekat na předem domluvené návštěvy. Hezky se před Vánoci sejdeme někde v kavárně, pokecáme, předáme si dárečky a hotovo. Žádné nakupování potravinových zásob, abychom pak později řešili, kdo dojí to cukroví nebo bramborový salát…

Necháme se pěkně obsluhovat, než abychom ustavičně sloužili… Vždyť si to zasloužíme…

PS: Je 15:56 hod – nejvyšší čas pustit se do přípravy játrových knedlíčků, obalování kapra, řízků a všech možných příprav na štědrovečerní večeři ve dvou.

Autor: Pavla Simone Jera | středa 24.12.2025 16:02 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Pavla Simone Jera

Povídky z krabičky – O Happy Day

Některé reklamy jsou vcelku inspirující. Když člověk opravdu vnímá tady a teď, tak slyší i to, co většina lidí vlastně přeslechne v tom hluku milionu svých myšlenek.

7.12.2025 v 23:31 | Karma: 5,74 | Přečteno: 93x | Ona

Pavla Simone Jera

Domácí vinný sklep

Je listopad, nejvyšší čas uzavřít vinařskou sezónu! Naše „sauna parta“ si už v květnu objednala ubytování ve Velkých Pavlovicích, kde se 15.11. konaly Svatomartinské otevřené sklepy.

17.11.2025 v 11:37 | Karma: 9,73 | Přečteno: 182x | Ona

Pavla Simone Jera

Povídky z krabičky – Interview

Objevila jsem ve skříni poklad: menší papírovou krabičku, ve které byly listy papírů a propiska. Několik let jsem si zapisovala zajímavé myšlenky, které mě zaujaly během sledování filmů, které teď ráda rozvinu.

7.10.2025 v 18:56 | Karma: 10,11 | Přečteno: 142x | Politika

Pavla Simone Jera

Spisovatelský (ne)KLID

Jak znovu začít a pokračovat v tom, co mám tak moc ráda? Proč jsem vlastně přestala pravidelně psát?

26.8.2025 v 21:48 | Karma: 4,55 | Přečteno: 119x | Ona

Pavla Simone Jera

Mediální „PROFESIONÁLOVÉ“

Všimli jste si, že se kolem nás páchá dennodenně tolik násilných činů? A je to skutečně pravda? Nebo se v nás někdo snaží vzbudit pocit strachu?

28.4.2025 v 6:00 | Karma: 8,74 | Přečteno: 265x | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)
19. prosince 2025  9:22

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...

Máte Lítačku v mobilu? Kvůli špatně zvolené fotce vám mohou revizoři v Praze znepříjemnit život

Aplikace PID lítačka
16. prosince 2025  19:10

V příštím roce definitivně končí platnost části karet Lítačka, které už se dvakrát dočkaly...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...
17. prosince 2025  11:22

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?
18. prosince 2025  11:12

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris,...

Děti z dětských domovů zažívají na Opavsku svátky plné zážitků

ilustrační snímek
24. prosince 2025  14:59,  aktualizováno  14:59

Tři desítky dětí z několika dětských domovů z Moravskoslezského a Olomouckého kraje tráví v...

Tradiční akce U Ježíška v Plzni láká stovky lidí na koledy a betlémské světlo.

TradiÄŤnĂ­ akce U JeĹľĂ­Ĺˇka v Plzni lĂˇkĂˇ stovky lidĂ­ na koledy a betlĂ©mskĂ© svÄ›tlo.
24. prosince 2025  14:23,  aktualizováno  14:23

Stovky lidí zamířily dnes do plzeňského barokního kostelíka U Ježíška u řeky Radbuzy poblíž...

Vánoční program v Bastionu I josefovské pevnosti přilákal stovky lidí

VĂˇnoÄŤnĂ­ program v Bastionu I josefovskĂ© pevnosti pĹ™ilĂˇkal stovky lidĂ­
24. prosince 2025  13:05,  aktualizováno  13:05

Dnešní vánoční program v Bastionu I barokního pevnostního města Josefov v Jaroměři na Náchodsku...

Vizovický zámek nabízí výstavu betlémů i o Vánocích na zámku v 30. letech

ilustrační snímek
24. prosince 2025  12:43,  aktualizováno  12:43

V kapli vizovického zámku je dnes k vidění výstava betlémů. Dominantní je vyřezávaný betlém...

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Pavla Simone Jera

  • Počet článků 52
  • Celková karma 8,53
  • Průměrná čtenost 354x
Jsem milovníkem života. Psaní mi pomáhá tříbit myšlenky a získat nad mnoha situacemi nadhled. "Nadhlížím" nejraději s humorem a pokorou.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.