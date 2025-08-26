Spisovatelský (ne)KLID
To jsou otázky, které si kladu posledních několik týdnů.
Z počátku jsem se nechala pohltit svými pracovními povinnostmi. Po prvních 5 měsících strávených v novém zaměstnání jsem začala pronikat stále hlouběji do problematiky výroby kartonových stojanů do obchodů. Některé týdny jsem se doslova zamotávala sama do sebe a hledala rychle cestu zpět … do klidu.
Alespoň jsem si udělala radost a konečně si koupila elektrokolo.
V druhé polovině června jsem strávila 14 dnů u moře s doktorem. Užívala jsem si plnými doušky mořského klimatu v Portugalsku u mého bratra, který je povoláním lékař … Jedla jsem střídmě, hodně jsem spala, upravovala jsem své recepty na dorty a učila jsem se využívat AI. Nachodila jsem mnoho kilometrů po místních plážích a pěkně se opálila. Denně jsem plavala v moři a lenošila. Brácha mi dal pár skvělých rad, jak bych mohla zefektivnit svou práci. Byla jsem celá natěšená, až se vrátím zpět do pracovního procesu a začnu všechna ta moudra uplatňovat v praxi. Domů jsem se vrátila o pár kilo lehčí…
Po návratu jsem se však zamotala do kolotoče mnoha zakázek, jejichž řetízky bylo třeba rozmotat, aby jejich rozlítané sedačky nikomu neublížily. Po 14 dnech se má energie, kterou jsem načerpala o dovolené, zcela vytratila. Musela jsem opět rychle natankovat, abych se z toho všeho neotrávila. Jenže jak???
Odjela jsem s přítelem na týdenní plánovanou dovolenou do Jižních Čech. Služební telefon jsem nechala doma a vychutnávala si opravdu každou chvíli. Užívali jsme si každý den každou minutu spolu. Relaxovali jsme dlouhé hodiny v saunách, rozpouštěli jsme vše v potu a ve vodě. Jezdili jsme zachumlaní v mikině a bundě na kole kolem Lipna. Své 54. narozeniny jsem oslavila nebývalým sportovním výkonem: ujeli jsme v ten den 70 km, což je můj dosavadní osobní rekord… Snažili jsme se ujet dešti. Nakonec jsme stejně trochu zmokli, ale před tím jsme si k obědu pochutnali na skvělých rybách.
Po návratu zpět do pracovního procesu jsem zastupovala týden svého šéfa. Díky nabitým znalostem jsem se vcelku rychle zorientovala a snažila se střelku svého emočního kompasu držet stále v jednom směru = v radosti.
Nakonec mi pomohlo pravidelné naslouchání příspěvků neurochirurga Dr. Joe Dispenza. Přišlo tiché vnitřní rozhodnutí, jedna jediná věta. Odpověděla jsem si totiž na otázku:
Jak se chcete cítit každý den?
Najednou jsem to věděla, viděla, cítila, ty emoce se mi vpily pod kůži a hýčkám si je tam doposud. I nadále několikrát týdně poslouchám další a další příspěvky „doktora Joa“, jehož dílo čte nejspíš nějaký robot, ale to nevadí, podstatná je podstata, a to, co člověk slyšet chce. Hledala jsem rady, odpovědi a našla jsem je … v sobě… s pomocí sebe … protože jsem dokázala naslouchat … sama sobě… Odpovědi máme totiž uvnitř sebe. Sami vlastně víme, jak se chceme cítit, co chceme prožívat. My jsme sami sobě rádcem, tvůrcem svého vlastního života. Je to na nás!
Od té doby jsem klidná i v bouři. V pátek 22.8. jsem byla podrobena 4hodinovému testu, obstála jsem. Dokázala jsem komunikovat s několika lidmi najednou a společně jsme se dobrali k cíli. Ustála jsem i odpovídat na nepříjemné dotazy typu: KDO ZA TO MŮŽE? CO SE STALO? JAK JE MOŽNÉ, ŽE NA TO NĚKDO ZAPOMNĚL? Raději jsem ihned za tepla vypracovala s kolegyní analýzu, co je potřeba udělat pro to, aby se taková situace již neopakovala, a poslala jsem elaborát všem kolegům, kterých se to týká.
Těším se na zítřek, má být teplo, odpoledne a večer strávíme nejspíš u našeho oblíbeného jezera Lhota. Pořádně si zaplaveme, budeme se zase opalovat a pokecáme se známými.
Tenhle způsob léta zdá se mi perfektní: Voda, kolo, pláže, saláty, ovoce, víno, grilovačky a zahrada.
To jsem vlastně zapomněla zmínit. Během mého pobytu v Portugalsku můj přítel proměnil naši zahrádku v zahradní skvost. Vybudoval zcela novou terasu, schody a postavil altán. Přemístil několik tun zeminy, aby nakonec osel nový trávník. A když jsme jeli na tu naší dovolenou do Jižních Čech, tak tady ve Středních Čechách denně pršelo. Po návratu jsme se radovali z nádherně hustého zeleného trávníku. Byla tedy zakoupena nová sekačka… Ovšem současné sucho naší zahradě bez vody moc nesvědčí… No snad už brzy zaprší, aby se vše opět krásně zazelenalo.
Pohodlí naší zahrady jsem si vychutnali v sobotu 9.8. Bylo nádherně teplo, grilovali jsme a pak můj přítel přestěhoval do altánu naši cestovní matraci z dodávky. Přinesli jsme si peřiny a polštáře z ložnice. Když se setmělo, rozdělali jsme před altánem v ohništi oheň. Leželi jsme v naší zahradní posteli, pili víno a pozorovali jsme měsíc, který byl zrovna v úplňku, jak pluje po obloze. Najednou tu romantickou idylku narušily žně. K okraji pole, které sousedí s naší zahradou, se blížil kombajn. Sice jsme neviděli žádná světla, ale zvuk se přibližoval se stále větší intenzitou.
Můj chlap prohlásil: „Lásko, tak tohle jsem neplánoval! Promiň.“
Oba jsme se začali šíleně smát a já dodala: „Nevěš hlavu, třeba budou respektovat noční klid ve 22 hod.“
„No to bych si nebyl tak jistej, o žních se jezdí klidně i celou noc.“¨
„To sice jo, ale zítra má být hezky, tak nemaj kam spěchat.“
A vskutku během půl hodiny kombajny zaparkovaly v nedalekém družstvu a krajinou se rozhostilo ticho, které narušovalo jen praskání dřeva v ohništi.
Byla to jedna z nejkrásnějších nocí, kterou jsme kdy v našich životech zažili. Tenkrát můj přítel říkal: „No tak o tomhle bys měla fakt napsat, aby si lidi uvědomili, jak málo ke štěstí stačí.“
Právě poslouchám píseň Back to you v podání Benjamin Gordon, ve které se zpívá:
Láska je vším
Láska je vším, protože
Láska hýbe světem
Láska je základem naší duše
Láska je největší cit, jaký může kdokoli mít
A láska k někomu nebo něčemu
Je největší cit, jaký kdy může existovat
To je to, co láska je
A já dodávám: AMEN…
Tohle vím už tak nějak odjakživa a byla jsem za to opakovaně kritizována:
Co s tou láskou furt máš?¨
No mám!!!
Zajímavé je, že píseň se jmenuje: Back to you = Zpátky k sobě!!!
A o tomhle tématu je vlastně celé mé dnešní vyprávění …. Jsem zase zpátky v sobě. Tahle cesta mě opravdu baví!
Pavla Simone Jera
Mediální „PROFESIONÁLOVÉ“
Všimli jste si, že se kolem nás páchá dennodenně tolik násilných činů? A je to skutečně pravda? Nebo se v nás někdo snaží vzbudit pocit strachu?
Pavla Simone Jera
Zahrada bez vody?
V dnešním teplotně se zvyšujícím středoevropském klimatu je možná naprosté šílenství pořídit si zahradu bez napojení na vodu, ale dobré nápady, jak situaci řešit, jsou všude kolem nás, stačí jen naslouchat a pak konat.
Pavla Simone Jera
Pojďme si všichni TYKAT!?
Úctu k druhým vyjadřujeme způsobem svého chování a nějaké tykání nebo vykání je v podstatě pouhý středoevropský zakořeněný zvyk.
Pavla Simone Jera
Podmíněný odpočinek
Myslíte si, že volně prodejný lék je skutečně volně prodejný? Někde ano a někde rozhodně ne, když si to paní „lékárníková“ usmyslí. Jaká práva nám vlastně zbývají?
Pavla Simone Jera
Rodinné hlášky – babička Hanička
Dnes je MDŽ a já vzpomínám na skvělou ženu, která mi byla v životě oporou. Má dcera Míša dosáhla dnes oficiálně dospělosti a můj táta by býval slavil s námi své 83. narozeniny...
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
Terčem nebyli novináři, ale kamera, říká Izrael o útoku na nemocnici
Izraelské jednotky při úderu na nemocnici v Gaze mířily na kameru používanou Hamásem, uvedla armáda...
Klid na debatu u piva neměli, fotili se s lidmi. Hřib za Fialou a Rakušanem nepřišel
Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala se v úterý večer sešel na pivu v Malostranské besedě s...
Za únos lodi a zranění posádky na Vltavě obvinili podezřelého, hrozí mu deset let
Kriminalisté obvinili podezřelého muže v případu nedělního napadení na lodi ve Vraném nad Vltavou....
Zajistíme vzdušný štít nad Ukrajinou. USA naznačují poválečnou ochotu pomoci
Washington je připraven přispět k bezpečnostním zárukám pro poválečnou Ukrajinu zpravodajskými...
Zemědělská usedlost s vizí
Šebířov, okres Tábor
4 500 000 Kč
- Počet článků 48
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 370x