Rhodos a naše Láska nebeská
Letošní dovolenou jsem se rozhodla rozdělit mezi tři své nejbližší. S přítelem Láďou jsme strávili týden na Krétě, se starší dcerou Kačkou jsme vyrazily na Rhodos a s mladší Míšou nás ještě čeká putování podél pobřeží u Neapole.
Pro mě a Kačku jsem si přála krásný hotel „all inclusive“ s bazénem nedaleko pláže. Vše se splnilo nad naše očekávání, ocitly jsme se totiž v bazénovém ráji. Přímo pod naší terasou je pětadvacetimetrový bazén. Jen o pár kroků dál jsou další čtyři menší. První den jsme se ubytovaly na lehátku u té největší vodní plochy a užívaly si koupání a slunění. Kačka se pustila do čtení rukopisu mé první knihy, který jsem jí předala nesvázaný v obálce. Bylo jasno, ale vál silný vítr.
A pak se to stalo.
Strana 9 a 10 se šla vykoupat do bazénu…
Vymrštily jsme se z lehátek a smály se. Skočila jsem do bazénu a lovila rukopis.
Smíchy jsem dodala: „No Kači, to jsem netušila, že budeme na Rhodu prožívat Lásku nebeskou. Naštěstí mám zredigovaný text uložený v počítači.“
„No, mami, to nevymyslíš, prostě si žijeme svůj vlastní film.“
Jelikož vítr neustával, opakovala se znovu situace k večeru a sice se stranou 34 a 35. Akorát jsem pospávala, takže má pozdnější reakce zapříčinila, že se strana při vyprošťování z vody na dvou místech natrhla. Ihned jsme ji položily na trávu a na sluníčko, zatížily pouzdrem na brýle a mobilem a nechaly vysušit.
Nakonec jsem šla na recepci a sháněla kontakt na nějaké copycentrum, kde by rukopis svázali do kroužkové vazby. Vítr má ustat až v neděli, nehodláme neustále skákat do vody za rukopisem.
Z bazénu se mi naskytl úchvatný pohled na vrabčáky, kteří usedli na jeho okraj a zobáčky pili vodu. Ptáčky jsem měla jako na dlani, pozorovala jsem je z necelého metru. Jen nevím, co s jejich útrobami udělá ta chlorovaná voda…
Poklid hotelu na okraji velké pláže ve Faliraki narušují akorát cikády, které tedy doslova řvou. Po pár hodinách jsem si na to zvykla.
První večer jsme se vypravily na procházku podél pláže s cílem najít tu nejlepší zmrzlinárnu. Prodíraly jsme se davy v uličkách, až jsme to našly. Chtěly jsme dva kopečky do malého kornoutku. Místo toho jsme dostaly dvě obří porce namačkané do jednoho. Když nám zmrzlina začala téct po rukách, pochopily jsme, proč nám ji pán původně chtěl dát do kelímku. Když to viděli dva mladící sedící vedle nás, nabídli nám vlhčené ubrousky, abychom si my dámy mohly všechny ty fleky na šatičkách a rukách otřít. Zmrzlina byla vynikající, obě jsme se snažily prolízat se až k té spodní – pistáciové. Já měla mátovou až za ušima a Kačka řecký jogurt. Nakonec jsme pistácii ani nedojedly, protože už jsme byly absolutně přezmrzlinované.
S plným břichem jsme bloumaly uličkami a snažily jsem se pro mě sehnat krajkové plážové šaty – to byl požadavek mého Ládi. Kačka se ukázala jako výborná styling poradkyně. Na třetí pokus jsme našly opravdu krásný dlouhý model s gotickými rukávy, tak jak jsem si přála. Ještě mi k té parádě chyběl klobouk. Sehnala jsem i ten, akorát si k tomu skvělému romantickému ženskému outfitu budu muset dokoupit nějakou pěknou plážovou tašku, protože s černým sportovním baťohem vypadám jako když jsem spadla z Marsu…
Druhý den dopoledne jsme šly s dcerou objevovat moře. Našly jsme si klidnou zátoku s maličkatou krásnou lagunkou, ve které byla čistá voda. Hlavní velikánská pláž je přeplněná lehátky až k okraji moře a v křišťálově čisté vodě bohužel plavaly i kousky papíru a další smetí. Nikdy nepochopím, proč si lidé z moře dělají odpadkový koš.
Procházely jsme se po pláži a obdivovaly v jednom místě nádherné kamenné mohyly seskládané z různě velkých kamenů. Náhle jsme v moři potkaly stránku z románu, po jejím vylovení jsme jazyk identifikovaly jako holandštinu. Opět nás to rozesmálo. Zdá se, že místní voda přitahuje písmenka.
Po obědě jsme se k moři navrátily, ale náš pobyt přerušily poletující mračna písku, který z pláže vzdouval do okolí extra silný vítr. Sbalily jsme se a vyrazily zpět do bezpečí hotelového komplexu. Musím říci, že v takovém počasí bylo opravdu prozřetelné požadovat u ubytování bazén. Pravdou je, že než jsme našly ten velký bazén pro animační programy, potkaly jsme v zarostlých zahradách další bazén číslo 6. Spíše jsme se orientovaly po zvuku, abychom našly i ten 7. div místního světa. Okolí 7. bazénu bylo poloprázdné, ihned jsme si vybraly lehátka na sluníčku a šly se koupat. Bar je vzdálen od bazénu doslova pár kroků, takže jsme si vychutnávaly drinčíky a ledovou kávičku. Máme se tu jako v ráji…
Začaly jsme s Káťou využívat animační programy. Absolvovaly jsme ranní rozcvičku v duchu jógy. Po skončení dcera poznamenala: „No mami, škoda, že k tomu cvičení nehrála taková ta meditační hudba.“
„Kočičko, nemyslím si, že by ta hudba překřičela vřeštění cikád a výkřiky pávů ze sousední zahrady.“
Venku fičel stále velmi silný vítr, celý den jsme zůstaly u bazénu. Při aqua zumbě jsme si pěkně posílily nohy a namohly ruce, kterými jsme neustále nějak ladně máchaly. Během cvičení se bylo na co koukat, předcvičovali nám dva mladí dobře stavění kluci, kteří uměli cvičit rozhodně lépe než já.
Odpoledne jsme se stáhly k bazénu u našeho ubytování, je tu mnohem větší klid, unikly jsme tak hlasitým pokynům animátorů, vybízejících nás k nejrůznějším aktivitám. Káťa si lebedila na růžovém nafukovacím lehátku. Zkusila jsem to také. Ovšem dostat se na tak malé lehátko z hlubokých vod bazénu nebylo vůbec jednoduché. Dcera mě z pevniny dirigovala, jak se mám vyšvihnout nohou na tu růžovou plující věc. Moji nemotornost posiloval můj hlasitý smích, při tom všem jsem ještě musela dávat pozor, abych si nelokla vody v bazénu. Po třetím neúspěšném pokusu jsem vyměnila strany a zkusila to druhou nohou. A hle byl to success. Svou pozici jsem stabilizovala pomalým šoupáním po lehátku, až jsem našla nejlepší polohu, ve které jsem udržela celé tělo nad hladinou. Takhle ležet na vodní hladině mě bavilo zhruba 15 minut, pak jsem se dcery zeptala: „A jak to děláš, když se chceš obrátit na záda?“
„Seskočím do vody a lezu tam obráceně.“
„Tak to už nedám, jdu plavat.“ A pak jsem si ladně v klídku uplavala 500 m a byla jsem se sebou nadmíru spokojená – dost sportování pro tento den…
Večer jsme absolvovali výlet do města Rhodos. Z kopce nad městem jsme v němém úžasu pozorovaly úchvatné barvy dvou moří spojující se v jedno. Říká se tomu Polibek dvou moří. Ve skutečnosti to taková romantika není, jelikož bouřlivé Egejské moře tmavě modré barvy vhání svou sílu do vln klidného středozemního moře bledě modré barvy. Na pobřeží pak při silnějším větru dorazí mohutné vlny.
Průvodkyně Diana původem zo Slovenksa, která žije v Rohosu již více jak 26 let, nás pak vzala na procházku starým městem. Musím říci, že tato dáma je perlou mezi průvodci, ona nám totiž vyprávěla příběh o Rhodosu a to tak úžasně, že jsme se s dcerou do tohoto místa zamilovaly. Káťa oznámila svému příteli telefonicky, kam povedou jejich příští cestovatelské kroky. Odezva byla jasná: „Ano šéfe!“ Večeři jsme si daly v krásné typické rodinné taverně někde uprostřed starých hradeb. Seděly jsme v podstatě ve dvoře, kde to krásně profukovalo. Pochutnali jsme si na tradičním gyrosu, který jsme zapily vínem pěstovaném přímo na ostrově.
V noci se mi konečně podařilo komfortně nastavit klimatizaci, ovšem obětí se stala skleněná sklenice, která se roztříštila o dlažbu na podlaze. Úklid střepů se tak stal nepříjemným budíčkem pro nás obě, takové úklidové intermezzo.
Kačka nám zavedla dovolenkový každodenní zvyk – Fitcheck. K jídlu se slavnostně oblékáme do šatů, líčíme se, češeme se, jako správné dámy. Jsem moc ráda, že je toto naprostou přirozeností mé dcery Káti. Kdopak jí to asi naučil? Dcera nám vždy najde nějaké pěkné místečko, kde budeme mít dobré světlo ve tváři a natočíme nějaké krátké video, do kterého implementujeme nějakou roztomilost jako třeba otočku, pukrle nebo pošleme pusu (jako včera v noci na Rhodu). Sice to trochu vypovídá o našem infantilním chování, ale mě se to líbí, být veselá a rozverná máma s dcerou.
Kdybychom měli před patnácti lety dost peněz, nejspíš bychom takovou dovolenou zažili už tehdy. Možná by byla stejně krásná. Jenže dnes si ji umíme vychutnat úplně jinak. Už nejde jen o moře, hotel nebo výlety. Jde o společně prožitý čas. A za ten jsem nesmírně vděčná.
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