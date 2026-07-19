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Pražské podivnosti

Patnáct minut na lavičce, pár všímavých pohledů kolem sebe a Praha začne sama psát příběhy, které by scenárista nevymyslel.

Vyrazila jsem na setkání s mladší dcerou do Prahy. Přijela jsem dřív, zaparkovala nedaleko bistra ve Vršovicích a posadila se na lavičku ve stínu.

Před Vršovickým zámkem pochodoval po širokém balustrádovém zábradlí krásný žlutozelený papoušek, kterého vedl na vodítku mladý muž. Papouškovi se moc nechtělo jít vpřed, pán ho povzbuzoval a každé 2 metry ho odměnil nějakou dobrotou. Mladý muž začal telefonovat a dál táhnul na šňůrce papouška po kamenném ochozu mohutného zábradlí. Po chvíli se u něj zastavila postarší paní a obdivovala papouška.

Přirozeností papouška je létat. Není divu, že se mu po kamenném zábradlí příliš nechtělo pochodovat před zraky obdivovatelů. Aspoň byl na čerstvém vzduchu, a ne doma v kleci.

O pár minut později přilákala dvojice telefonujícího muže a papouška na vodítku další obdivovatelku. Zastavila se, vytáhla mobil a pořídila si fotografii. Nejspíš už měla o večerní příspěvek na Facebook postaráno.

Prošel kolem mne mladý tatínek s kočárkem, který byl prázdný. Dítě měl v nosítku na hrudi přikryté košilí, sám měl na sobě taktéž košili. Možná šel z čistírny, kde si vyzvednul čisté košile. Kdo ví?

Na protilehlém chodníku šel další mladý otec, který nesl na ramenou zhruba pěti letou dceru. Holčička byla bosá, táta nesl její boty v ruce. Asi jí bolely nožičky nebo byly ty boty malé.

Další mladý muž vedl na vodítku krásného psa, pes spokojeně pochodoval vedle pána, zatímco ten si při chůzi četl v mobilu.

Odzvonilo 15 minut na místním kostele, alespoň něco je akusticky normální, kromě zvuků projíždějících aut, tramvají, motorek, koloběžek.

Kdo tyhle zvuky dnes vlastně ještě slyší? Většina kolemjdoucích má v uších sluchátka. Měla jsem pocit, že kráčejí městem každý ve své vlastní bublině.

Kolem lavičky spokojeně ťapkal holub. Má štěstí, protože má volnost pohybu na rozdíl od krásného exotického papouška, který svou rodnou džungli už nejspíš nikdy nezažije.

Zvedla jsem se z lavičky a šla směrem k bistru, ve kterém jsme měli schůzku s mojí mladší dcerou.

Najednou jsem spatřila před sebou štíhlého menšího muže, který cosi motal oběma rukama. Po chvilce mi došlo, že namotává pružné obinadlo do ruličky. Jenže dobré dva metry mu přitom dál couraly po městském chodníku.

V tu chvíli jsem se musela rozesmát. A název článku byl na světě.

Praha zkrátka umí během patnácti minut připravit materiál na celý článek.

Stačí se posadit...

Strávila jsem s dcerou nádherný večer, hodně jsme si povídaly a vychutnávaly si skvělé jídlo. Přinesla mi překrásný dárek k svátku: poznámkový blok v nebesky modré barvě. Na první stranu mi napsala věnování:

„Milá maminko,

Věnuji ti tenhle deníček, abys si do něj mohla zapisovat svoje myšlenky, momentky, hezké i nehezké zážitky, stránky tohohle deníčku unesou vše.

Mám tě moc ráda a vážím si všeho, co pro mě děláš nebo si kdy dělala. Vážím si tvé podpory a důvěry, kterou do mě vkládáš.“

Oči se mi zalily slzami dojetí a dceři jsem řekla:

„Přeji ti, abys něco tak nádherného prožila jednou ty se svojí dcerou. Moc děkuji.“

A pak slzela i 22letá dcera.

Alespoň něco je v té Praze divně normální…

Autor: Pavla Simone Jera | neděle 19.7.2026 19:00 | karma článku: 0 | přečteno: 11x

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