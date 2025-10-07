Povídky z krabičky – Interview
Mezi popsanými papíry jsem našla i jeden zažloutlý s linkami o formátu A4. Vůbec nechápu, kdo ho do té krabičky vložil. Tedy asi já, ale opravdu si to nepamatuji. To písmo se neshoduje s žádným rukopisem členů naší rodiny. Navíc je to vše psáno velkými písmeny.
Text jsem četla 2 dny před volbami do poslanecké sněmovny, hodně jsem se nasmála. A věřím, že vás to taky „chytne“. Zde je doslovný přepis.
Interview
Africký student se vrací ze studií domů do Afriky. Na letišti před odletem ho zastaví náš novinář a ptá se ho, jak se mu v ČSSR líbilo. Student odpovídá lámanou češtinou:
„V Těžkoslovensku je libově-demagogický stát se šokialistickým zřízením, šizený komickou stranou a výstředním výborem a polibdírou, v čele s genitálním nájemníkem Mustafem Rusákem. Letos se očekává v Těžkoslovensku významné zvýšené čestovního ruchu, je zde totiž 7 divů světa:
1. Všichni mají práci.
2. Všichni mají práci, ale nikdo nic nedělá.
3. Nikdo nic nedělá, ale plní se na 103%.
4. Plní se na 103%, ale nikde není nic k dostání.
5. Nikde není nic k dostání, ale všichni mají všechno.
6. Všichni všechno mají, ale přesto kradou.
7. Přesto, že všichni kradou, nikde nic nechybí.
Proto se mi v Těžkoslovensku velice líbilo a přeji příjemné procitnutí po posledním pětiletém hospodářském flámu.
V Těžkoslovensku rozhlas vysílá v současné době 3 druhy zpráv:
1. Pravdivé (oznámení přesného času).
2. Pravděpodobné (předpověď počasí).
3. Nepravdivé (ostatní).
Konec přepisu.
V hlavě se mi honily vzpomínky na pojmy jako politbyro, kádr, čest práci soudruhu, „souška“ učitelka, branná výchova, ÚV KSČM a další.
Pravda je, že jsem vyrůstala v socialistickém Československu. Do Pionýra jsem nechodila, protože jsem navštěvovala hodiny klavíru, hudební výchovy a kreslení. Členem SSM jsem se stala na střední škole, abych měla dobrý základ dostat se na vysokou školu v Lipsku. Učila jsem se jako reprodukční grafička v Kartografii, kde mě už ve 2. ročníku lákali ke členství v KSČ. Když si mě pozvali na kobereček k panu řediteli, sdělili mi, že jsem jejich kádrová rezerva. To mě asi mělo natolik nadchnout, že bych bez dechu podepsala členství ve straně!? Vybruslila jsem z toho zdárně s tvrzením: „Nezlobte se, ale dejte mi čas na rozhodnutí, ještě na to nemám věk.“
Jaké bylo překvapení, když mi nechali vzkázat, že pokud se dostanu na vysokou školu, bude muset moje rodina zaplatit náklady na mé vyučení. Tehdy máma navštívila Ministerstvo školství s dotazem, zda je to vůbec možné. Úředníci jí odpověděli, že je to naprostý nesmysl. Všichni jsme se uklidnili, já si podala přihlášku na studium na HTWK Leipzig a světe div se, vzali mě. No, aby ne, já si to opravdu moc přála…
Odjela jsem do DDR 24.8.1989 vlakem. Na ten den nikdy nezapomenu… Vláčela jsem sebou kufr a velikou krabici s nádobím. S některými spolužáky jsem se seznámila už na perónu, pomáhali mi tu krabici odtáhnout do vlakového kupé. Všichni se smáli, co to všechno sebou táhnu, ale když jsme přijeli na kolej a všichni ostatní zjistili, že v kuchyňce je všechno nádobí uzamčeno ve skříňkách, vzali moji bednu na milost. Vyvářela jsem pár dní pro všechny… než si koupili vlastní hrnce, talíře a další potřebné vybavení. Ve školní menze se moc stravovat nedalo, protože polévka se švestkami a další východoněmecké gastro roztodivnosti nikoho nelákaly…
Ve škole jsme obdrželi rozvrh a s nevolí zjistili, že musíme chodit do školy i v sobotu, protože od 7:30 máme vyučování tzv. DHM = Dialektische und historische Materialismus, neboli učení Marxe a Engelse. Nejvíce mě štvalo, že musím brzy vstávat a jet do školy i v sobotu. Jinak mi bylo absolutně fuk, co vyučující přednášel, stejně jsem mu nerozuměla.
Naštěstí 9.11.1989 „padla Berlínská zeď“ a vše se začalo měnit. Během 2 měsíců však zmizela většina spolužáků na „západ“, takže ze dvou ročníků zbyl pouze jeden, jehož polovinu tvořili Češi a Slováci. Hodiny DHM byly během 2 měsíců zrušeny, beztak tam už nikdo nechodil…
A tím pro mě socialismus skončil… než se mě začaly ptát dcery na okolnosti novodobých dějin.
Když byly dcery malé, učila jsem je spolu s dvěma syny mé kamarádky německy. Věkový rozdíl i dovednosti těchto „studentů“ byl značný, vymyslela jsem tedy hravou metodu učení. Snažila jsem se, aby věděli, jak se jmenují věci kolem nich.
Jednoho dne před domem na návsi zastavilo auto, vystoupili z něj 2 osoby, rozložili si menší stolek, vedle kterého postavili stojan s vlajkou s třešněmi. Děti si toho okamžitě všimly a jeden z chlapců se zeptal: „Pavlo, co je to za lidi, co tam dělaj?“
V hlavě my to šrotovalo jako u nás v práci na šroťáku papíru. Nakonec se ze mě vyprášila následující odpověď:
„To jsou zástupci Komunistické strany a propagují svůj volební program.“
Děcka mi nedala pokoj a ptala se dál: „A kdo jsou to komunisti?“
V mé hlavě se rozpoutalo myšlenkové derby. Hledala jsem co nejjednodušší formu, jak to dětem vysvětlit. Najednou se ozvala moje dcera Míša a podala geniální vysvětlení:
„To jsou ty lidi, co sebrali paní Havlíčkové tenhle barák a pole.“
Bum a bylo to… Všem to bylo jasné… Děcka věděla, že dům, ve kterém jsme bydleli, byl starý statek, ve kterém před námi žila rodina Havlíčkových, a to po několik generací.
Jsem moc vděčná, že je mým dcerám jasné, kdo je kdo…
Pavla Simone Jera
Spisovatelský (ne)KLID
Jak znovu začít a pokračovat v tom, co mám tak moc ráda? Proč jsem vlastně přestala pravidelně psát?
Pavla Simone Jera
Mediální „PROFESIONÁLOVÉ“
Všimli jste si, že se kolem nás páchá dennodenně tolik násilných činů? A je to skutečně pravda? Nebo se v nás někdo snaží vzbudit pocit strachu?
Pavla Simone Jera
Zahrada bez vody?
V dnešním teplotně se zvyšujícím středoevropském klimatu je možná naprosté šílenství pořídit si zahradu bez napojení na vodu, ale dobré nápady, jak situaci řešit, jsou všude kolem nás, stačí jen naslouchat a pak konat.
Pavla Simone Jera
Pojďme si všichni TYKAT!?
Úctu k druhým vyjadřujeme způsobem svého chování a nějaké tykání nebo vykání je v podstatě pouhý středoevropský zakořeněný zvyk.
Pavla Simone Jera
Podmíněný odpočinek
Myslíte si, že volně prodejný lék je skutečně volně prodejný? Někde ano a někde rozhodně ne, když si to paní „lékárníková“ usmyslí. Jaká práva nám vlastně zbývají?
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení
Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Fiala už nebude kandidovat na šéfa ODS. Koalice SPOLU je přežitá, říká senátor
Sledujeme online Premiér Petr Fiala skončí v čele ODS a nebude už kandidovat na předsedu. „K politice patří i...
Starostku v Německu pobodali: policie odvedla adoptivního syna v poutech
Ve městě Herdecke na západě Německa v úterý byla nově zvolená starostka pobodána nožem. Sociální...
VIDEO: Autobus jel v Indii po dálnici a náhle se na něj sesunula hora
Při dopravní nehodě na severu Indie zahynulo nejméně 18 lidí a další byli zraněni, když se na...
Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU
Na budovách vysokých škol a univerzit v Česku se objevily palestinské vlajky. Jedna je například na...
Investiční příležitost rodinný dům v atraktivní lokalitě Horní Suchá
Průjezdní, Horní Suchá, okres Karviná
4 875 000 Kč
- Počet článků 49
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 365x