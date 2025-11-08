Povídky z krabičky – Borec nakonec
Miluji seznamy! Když si píšu poznámky, tříbím tak svou mysl. Zhmotňuji svá přání do písmenek na papír. Prožívám defacto uvolnění, jelikož vytvářím jakýsi plán pro to, co si přeji prožívat.
Seznam obsahoval tyto položky:
1. Zvát mne na rande 1x týdně. Občas jsme zašli do kina, jezdili jsme na jednodenní výlety, ale rande v pravém slova smyslu jsem se nedočkala. Program jsem povětšinou navrhovala já...
2. Společná procházka. Tak to byl opravdu opakovaný „problém“, jelikož měl můj muž otevřenou ránu na kotníku, ze které se časem stal bércový vřed.
3. Kino i doma. Tak to byl náš skutečný společný zájem – dívat se na filmy. Naštěstí jsme měli stejnou žánrovou oblibu. Manžel začal stahovat hodně zajímavé filmy, u kterých jsme si oba odpočinuli. Mimochodem poznámky v krabičce jsou často úryvky vět z filmů.
4. Dolévat mi víno a také vodu. Provozovali jsme společně restauraci s cukrárnou, celé víkendy a léto jsem obsluhovala stovky hostů. Chtěla jsem se cítit jako host doma. Bývalý muž nepije alkohol vůbec, už mě unavovalo si dolévat víno sama. Chtěla jsem se cítit jako „obletovaná“ žena. Měla to být chvilka, kdy mi věnuje pozornost, dlouho mu to však nevydrželo…
5. Alespoň 1 x denně se mě ptát, co by mi udělalo radost. Tak s tím jsem nepochodila…
6. Udělat mi kávu. Jelikož ON kávu nepil, neuměl ani pořádně zacházet s kávovarem. Občas jsem se dočkala snídaně do postele, přičemž kávu pro mě mu pomohla připravit jedna z dcer.
7. Připravit mi koupel. No to se také nějak úplně nedařilo. Nakonec jsem si asi tak jednou za měsíc udělala na sebe čas, natočila si vanu plnou horké vody, do které jsem dala obyčejnou kuchyňskou sůl a trochu olivového oleje. Poté jsem koupelnu zevnitř zamkla a do uší si strčila sluchátka, abych neslyšela, jak dcery nadávají, že jsem jim zabrala koupelnu. Ŕíkala jsem tomu: Jdu se koupat s Rachmaninovem. Ani tahle hláška nikoho moc nevzrušovala, kromě mě. Dokonale jsem si užívala hudby a představovala si, že jsem na koncertě v krásných šatech.
8. Být čistý, upravený i doma, pečovat o sebe. Většina mužů toto velice podceňuje a myslí si, že když si vyčistí zuby před spaním, dosáhli dostatečné úrovně čistoty pro svádění své ženy. Bohužel můj manžel tehdy vůbec nepochopil, o co mi jde…
9. Naučit se mně svádět. Souvisí velmi úzce s bodem č. 8…
10. Nosit mi květiny. Na počátku našeho vztahu mi manžel kupoval květiny každý týden. Objevil skvělé malé květinářství za rohem, kde mu květinářka pro mě vázala krásné kytice. Jenže pak jsme se přestěhovali mimo Prahu a později až za Mělník. Měli jsme i finanční starosti, takže tenhle dobrý zvyk nějak vymizel. Miluji čerstvé květiny ve váze, nakonec jsem chodila na procházky kolem domu a trhala kde jaký kvetoucí plevel ve škarpách. Přinesla jsem si domů povětšinou obří kytice, které jsem dávala do nádherné modrošedé vázy v předsíni. Toužila jsem, abychom se šli projít a trhali ty květiny společně.
Pamatuji si, že jsem manželovi napsala dopis, kde jsem mu na základě tohoto seznamu podrobně vysvětlila, co si přeji, aby dělal a proč. Věřila jsem, že tím pomohu vyřešit naši manželskou krizi. V podstatě jsem mu poskytla návod, jak mě může pomoci cítit se spokojeně. Pochopitelně to nefungovalo, protože dnes vím, že se musí člověk cítit spokojeně sám v sobě a neočekávat, že mu k tomu dopomůže někdo jiný...
Víra i hory přenáší … a přenesla mě úplně někam jinam…
V krabičce jsem našla i toto „moudro“:
Když má člověk pocit, že je úplně v koncích, objeví se to nejlepší řešení.
A to je pravda!
Jak jsem si to napsala, tak se stalo. O pár let později jsem ukončila svoji nespokojenost rázným bouchnutím pěstí do dubového stolu. Rozhodla jsem se pro rozvod.
Najednou se mi otevřela brána do jiného světa. Konečně jsem začala myslet na sebe a přestala se tolik starat o uspokojování potřeb druhých jen proto, aby si mě všimli a případně mi poděkovali…
Během 19 měsíců jsem procházela velmi turbulentním obdobím, kdy jsem potřebovala doprožít a uzavřít starý vztah. Přišel moment, kdy jsem se tak naštvala, že jsem se zvedla z popela jako bájný pták Fénix a vzlétla jsem. Konečně jsem byla schopná všem odpustit a letět zvolna do jiné dimenze.
Potkala jsem muže, který uspořádal první rande rovnou u sebe doma. Připravil nám jednoduché pohoštění, neustále pečoval o dostatečně plnou sklenici sektu a po společně strávené noci mi ráno přinesl do postele hrnek horké voňavé kávy.
Žijeme spolu v jedné domácnosti již více jak 3 roky a kafe pijeme spolu v posteli i v týdnu, než jdeme do práce. Občas ho přinesu já, většinou však on, jelikož je ranní ptáče. Jakmile je venku pěkně, vyrazíme na výlet na kolo. Někdy se jdeme projít jen tak za humna, abychom se vyvětrali. Do kina chodíme pravidelně, akorát já doma sleduji i jiné žánry, mám k tomu uzpůsobený svůj pokojík.
V zimním období často navštěvujeme nejrůznější wellness centra, milujeme společné saunování a očistu těla. Oba máme rádi čistotu a pořádek… Koupelna má u nás neustále otevřené dveře, jelikož ji oba často navštěvujeme. Do vany si zalezeme buď spolu anebo si připravím koupel sama a vychutnávám si samotu.
Květiny si kupuji každý týden jen tak pro radost, protože na našem jídelním stole prostě vypadají skvěle. Avšak alespoň 1x za měsíc obdržím pugét od mého partnera.
Akorát jsem si musela zvyknout, že se v některých věcech chová jako chlap. Zjistila jsem, jak je důležité se vypovídat kamarádkám po telefonu nebo v kavárně. Když se chci doma svěřovat se svými převážně pracovními starostmi, musím počítat s tím, že můj chlap mi ihned navrhne řešení mých problémů, na což jsem tedy opravdu nebyla vůbec zvyklá. Poněkud ho musím tlumit, aby mě jen vyslechnul a raději si své názory ponechal pro sebe… Když přijdu domů, potřebuji se povídáním jednoduše uvolnit, asi jako každá typická ženská… A on to má vlastně obdobně… Já ho se zájmem vyslechnu. Když si neví rady, zeptá se mě, co si o tom myslím… Nevyžádané rady už pokud možno nedávám…
Když slyším z rádia nějakou pěknou píseň, vyzvu ho k tanci a krátce tančíme v kuchyni. Účastníme rádi kdejaké taneční zábavy nebo plesu společně s naší saunařskou partou.
Můj partner je ke mně opravdu pozorný a vnímavý. A to je TO, co mi kdysi chybělo… BOREC NAKONEC…
Pavla Simone Jera
Povídky z krabičky – Interview
Objevila jsem ve skříni poklad: menší papírovou krabičku, ve které byly listy papírů a propiska. Několik let jsem si zapisovala zajímavé myšlenky, které mě zaujaly během sledování filmů, které teď ráda rozvinu.
Pavla Simone Jera
Spisovatelský (ne)KLID
Jak znovu začít a pokračovat v tom, co mám tak moc ráda? Proč jsem vlastně přestala pravidelně psát?
Pavla Simone Jera
Mediální „PROFESIONÁLOVÉ“
Všimli jste si, že se kolem nás páchá dennodenně tolik násilných činů? A je to skutečně pravda? Nebo se v nás někdo snaží vzbudit pocit strachu?
Pavla Simone Jera
Zahrada bez vody?
V dnešním teplotně se zvyšujícím středoevropském klimatu je možná naprosté šílenství pořídit si zahradu bez napojení na vodu, ale dobré nápady, jak situaci řešit, jsou všude kolem nás, stačí jen naslouchat a pak konat.
Pavla Simone Jera
Pojďme si všichni TYKAT!?
Úctu k druhým vyjadřujeme způsobem svého chování a nějaké tykání nebo vykání je v podstatě pouhý středoevropský zakořeněný zvyk.
