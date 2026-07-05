Nadhlížení
Píšu proto, že když své myšlenky vložím do počítače, přestanou se mi motat pod nohama. A když se nad nimi ještě pousměju, získají přesně to, co mají nejraději – nadhled.
Nadhled člověka osvobodí z pout pozice oběti.
Z výšky už totiž nehledáme viníka, ale souvislosti.
Když přestaneme hledat viníka a začneme hledat příčinu, otevírá se cesta k řešení.
Není důležité, co mě potká.
Důležité je, co z toho vytvořím.
Tyto věty mě napadají po 14 dnech, od doby, kdy se ke mně chovala jistá osoba velmi nekolegiálně (hodně jemně řečeno). Nemám chuť situaci rozpatlávat, důležité pro mě je to, co z toho všeho vzešlo.
Na počátku bylo velmi nepříjemné překvapení, které vyústilo ve vztek a ten se stal opět tvůrcem. Přiznávám, moje vnitřní sopka se chtěla znovu předvést. Jenže už vím, že po každé erupci se uklízí popel mnohem déle, než trvá samotný výbuch.
Mohla jsem nakrmit své ego. Neudělala jsem to. Ne proto, že bych byla svatá, ale proto, že už znám účet za podobné výstupy. Platí ho vždycky všichni.
Postupně jsem hromadila fakta, vytvořila analýzu a stanovila kroky pro přehodnocení procesu.
Tak uvidíme, kam mě tohle všechno přenese.
Jedno už ale vím jistě.
Nadhled není o tom, že problémy zmizí.
Nadhled je o tom, že přestanou řídit můj život.
Nadhled je jako let balonem. Dole lidé mávají pěstmi, avšak shora vypadají skoro roztomile.
Pavla Simone Jera
Erupce na kůži
Vyrážka, víno, tanec, studené moře a návrat do reality. Kréta mi připomněla, že štěstí někdy čeká na vrcholu schodů a jindy doma, kde už vše není jako před odjezdem.
Pavla Simone Jera
Kréta: 422 schodů ke štěstí
Každá dovolená má své ztráty a nálezy. Samária nám utekla, schody ne. Místo vysněného treku jsme absolvovali krétský fitness program: 1266 schodů denně. Z Kréty jsem si odvezla nový vztah ke schodům, baklavě a studenému moři.
Pavla Simone Jera
Už v tom zase lítám!
V čem? No v letadle přece! Konečně dovolená a zase to Řecko, to je moje „fšecko“! Tentokrát nás čeká Kréta. Těšíme se hlavně na průchod soutěskou Samárie.
Pavla Simone Jera
Zamotaná
Už jste se někdy málem netrefili do tunelu? Mně se to dnes právě stalo. Každý tunel někde začíná a někde končí. Hlavně, že ho člověk projede bez nehody.
Pavla Simone Jera
Štěstí v (s)poušti
Kde je poušť, tam je prostor pro myšlenky, nic vás totiž nemůže rozptylovat. Obdobné je to i při pobytu ve tmě.
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