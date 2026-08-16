Na co se zaměřuješ, to roste...
Tato praktická věta se mnou žije již více než 10 let. Ani nevím, kde jsem to moudro četla nebo jinak načerpala. Každopádně její praktický význam je někdy až „vyčerpávající“. Hlídám si své myšlenky čím dál více a s čím dál větší lehkostí. Počala jsem konečně důvěřovat své intuici a začaly se dít ještě větší zázraky než v minulosti. Můj život se zásadně proměnil zhruba před 5 lety, kdy jsem díky mnoha vnitřním bolestem byla nucena vyrůst do své vlastní podoby.
Již od 18 let mi k tomu pomáhají knihy o tzv. pozitivním myšlení. První z nich, kterou jsem si ihned po „revoluci“ koupila, se jmenovala příhodně „Miluj svůj život“, napsala ji Louise L. Hay. Knihy se staly doslova mým studijním materiálem. Již tuto první jsem četla se žlutým zvýrazňovačem v ruce, který jsem od půlky knihy vyměnila za propisku. Barva zvýrazňovače na stránkách samovolně sublimovala, čímž mě „donutila“ číst texty od počátku. Tuto první knihu jsem četla v životě ještě několikrát. Když bylo mým dcerám 18 let, připravila jsem jim „výbavu do života“ v podobě 3 knih:
Miluj svůj život (Louise L. Hay) + Bohatý táta, chudý táta (Robert Kiyosaki) + Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše (John Gray)
Na dovolené se mě dcera Káťa ptala:
„A mami, dostanu od tebe taky někdy výbavu?“ Myslela tím tradiční výbavu u příležitosti vdavek…
„Kačenko, tu nejdůležitější výbavu jsi dostala ve věku plnoletosti. A až nastane ten svatební čas, jistě mi prozradíš, co by sis ode mne přála. Nemyslím si, že by tě potěšilo damaškové povlečení nebo sada starého porcelánu od babičky, jako tehdy mě.“
Když jsem absolvovala studia na vysoké škole v Německu, hodně lidí se mě ptalo:
„Jak jsi se tam dostala?“
„Kdo by tam měl jít studovat jiný, než já?“ Odpovídala jsem sebevědomě. Já si to tehdy totiž opravdu myslela. Studium technologie tisku v Lipsku pro mě bylo v mnoha ohledech vysvobozením. Toužila jsem totiž žít si po svém, což doma nešlo. Raději jsem tedy pilně studovala na střední škole, dodělala si maturitu z matematiky a stát mě vyslal na studia do zahraničí, kde jsem strávila 5 nádherných let.
Pravdou je, že jsem se německy začala učit teprve 10 měsíců před odchodem na VŠ. Dosavadní znalosti ruštiny a angličtiny mi byly v podstatě k ničemu. No, když se tak nad tím zamyslím, pro mě to byl jen další jazyk, který je potřeba se nějak naučit… Na učení se jazykům jsem byla zvyklá. Vyvinula jsem si dokonce takovou metodu memotechnických pomůcek: nová slova jsem se učila tak, že jsem si je rovnou psala na papír. Toto jsem praktikovala v angličtině, kde se vše jinak píše, než čte. V němčině se mi osvědčil tento trénink zejména kvůli zapamatování příslušného členu pro podstatné jméno.
V Lipsku jsem měla vnitřní heslo pro dokončení studia:
ZVLÁDLI TO JINÍ, ZVLÁDNU TO TAKY.
Toto heslo jsem pak v životě opakovaně praktikovala i v jiných situacích.
Moje máma mi kdysi řekla jednu velkou moudrost:
„Tvůj život ovlivní knihy, které čteš a lidé, se kterými se stýkáš.“
Tahle věta mi zůstala v hlavě. A možná právě proto, že jsem od ní v životě dostala i mnoho úplně jiných poselství. Některá mě posilovala, jiná naopak moji osobnost dlouho podkopávala. Postupně jsem se naučila vybírat si z toho všeho jen to, co považuji za hodnotné. To dobré jsem si vzala. A u toho ostatního jsem se rozhodla, že taková být nechci.
Dnes vidím, že i tohle byla určitá forma učení. Ne všechno, co v dětství dostaneme, musíme přijmout jako vlastní vzorec. Některé věci můžeme převzít. Jiné můžeme vědomě odmítnout. A někdy právě díky nim velmi přesně poznáme, kým nechceme být.
Doma jsme měli stovky knih. Nejraději jsem měla básnické sbírky, které měly nádhernou koženou vazbu a překrásnou grafickou úpravu. Později jsem zjistila, že i obsah je úžasný… až když jsem trochu povyrostla…
Intuitivně jsem se řídila máminou radou a vybrala si knihy „novodobých myslitelů“ tzv. New Age hnutí. Jinak jsem se v životě řídila právě radami z těchto knih, protože domov byl naplněn mnoha obavami o cokoliv… Alespoň jsem získala obraz, v jehož malbě jsme nechtěla pokračovat.
Včera jsem dostala od kamarádky knihu SÍLA MYSLI (John Kehoe). Ihned jsme se pustila s chutí do jejího čtení s propiskou … jak jinak.
Kniha má 170 stran, dočetla jsem se na stranu 63 a ihned v předmluvě jsem si podtrhla větu na 9. řádku:
KVALITA MÉHO ŽIVOTA JE SPOJENÁ S KVALITOU MÉHO MYŠLENÍ.
Zatím vše, co čtu, znám, a většinu z toho i praktikuji, ALE v této knize je to tak úžasně jednoduše popsané, že by to neviděl jen slepec (pokud by se mu nedostala do ruky v braillově písmu).
Hodně mě oslovila kapitola o afirmacích, ve které se jako příklad praktikujícího „afirmanta“ uvádí John Lennon. Tento mistr slova a hudby vetkal do svých písní mnoho moudrosti. Kdysi jsem viděla v kině film Perný den. Ve svém tehdejším pubertálním věku jsem vůbec nechápala, proč mladí lidé „šíleli“, když Beatles přišli na pódium nebo kamkoliv jinam. Téhle „Beatlemánii“ rozumím dnes daleko více, ale zřejmě z úplně jiného pohledu, zejména kvůli osobnosti Johna Lennona.
Já osobně nejvíce souzním s jeho písní Imagine. Je to pro mě MANIFEST SVĚTA, jaký si můžeme vytvořit sami, každý z nás.
Možná si říkáš, že jsem snílek
Ale já nejsem jediný
Doufám, že se k nám jednoho dne připojíš
A svět bude žít v jednotě.
PS: Tímto děkuji mé kamarádce za dárek, který mi osvěžuje paměť a upevňuje mé zvyklosti – zejména tu nejdůležitější: na co se ve svém životě zaměřuji.
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