Moderní modlitbičky

Všimli jste si, jak se mnoha lidem blýskne v očích, jakmile jim v restauraci číšník přinese jejich pokrm? Někteří se těší, až se zakousnou do té dobroty a jiní vytasí svůj mobil a využijí jeho funkci k focení. Daň doby vizuální?!

Užívali jsme si s přítelem týden pobytu u moře. Konečně se splnil můj dávný sen o návštěvě Řecka. Stravovali jsme se formou polopenze. Každé ráno i večer jsem měla možnost pozorovat spolustrávníky, jak se chovají u jídelního stolu. Hotel se postupně zaplňoval účastníky zájezdu z Čech a Polska, tudíž se bylo na co dívat … Všimla jsem si několika mladých párů, jak si všechno pečlivě fotí. Jedna slečna si fotila prsten s kamínkem na levé ruce a ihned to všechno sdílela na sociální sítě. Kdybych dostala prsten třeba i k zásnubám, rozhodně bych se s tím nechlubila všem „přátelům“… Druhý den jsme tento pár potkali v podvečer na pláži. Tatáž sličná slečna fotila pomeranč, láhev vína a 2 sklenky. Všechno to po pár fotografiích ještě ozdobila kamínky, aby to mělo „grády“ Když bylo dofoceno, přítel jí do té sklenky konečně nalil trochu vína. Konečně si spolu připili...

Další večer přijely 2 mladé slečny, které po předložení jídla na stůl taktéž nejprve pokrm vyfotili. Jedna z nich už počala konzumovat večeři, když se na ní její spolustolovnice „osopila“:

„To na mě nemůžeš počkat, než to dofotím a nasdílím?“

„NE, je 20:15 hod a já od rána ještě nejedla.“ Odvětila rázně její kamarádka.

O víkendu jsme byli s přítelem na výletě a navštívili jsme jednu hospůdku. Nedaleko seděl mladý dobově ikonický pár. Krásná slečna měla na klíně malého psíka, srkala pomelo grep a naproti ní seděl pohledný mladík. Čekání na jídlo si krátili hovorem a občasným kontrolováním zpráv v mobilu. Když jim donesli na stůl oběd, slečna fotila svoje jídlo i jídlo přítele. Mladík už to znal, tak byl trpělivý a čekal. Po pár minutách počali oba konzumovat oběd.

A mě tak napadá, jak se vše změnilo. Místo toho, abychom zatelefonovali kamarádce a popsali jí, jak jsme se dobře najedli, kde a jaký to byl prima zážitek, jednoduše to „poustneme přes net“, ať to všichni vidí.

Pro majitele restaurací je to dobrá reklama, ale mnohdy také zbraň, vůči které se dá jen těžko bránit.

Je smutnou skutečností, že se stal jídelní talíř terčem mnoha fotoaparátů a jídlo na talíři mezitím chladne, čímž se znehodnocuje jeho chuť.

Dříve se u stolu čekalo, než se všichni usadí a často všichni spojili své ruce k jednoduché modlitbě:

„Požehnej, Pane, tyto dary, které máme z tvé štědrosti. AMEN“

Dnešní moderní doba však tuto dávnou modlitbu charakterizuje asi takto:

„Požehnej pane Internet, nechť můj příspěvek dostane co nejvíce liků, komentářů a sdílení.“

S úctou k teplému jídlu je AMEN. Doba vizuální nám přinesla novou formu modlitbičky před konzumací pokrmů. Jeden obraz vydá za tisíce slov. Není divu, že mají mladí lidé potíže s vyjadřováním. Jejich schopnost běžné komunikace poněkud omezila nová modla: dobrá fotka na internetu...