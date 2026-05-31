Kréta: 422 schodů ke štěstí
Nepovedlo se nám splnit si náš sen: projít soutěskou Samária. Řekové se rozhodli opravovat pobřežní rychlosilnici, tudíž díky zpomalenému provozu bychom jeli autem minimálně 4 hodiny tam a pak další 4-5 hodin zpět. Vzdali jsme to? Ne! Příště si objednáme super ubytování v oblasti Chania a odtud to bude zhruba hodinka jízdy autem. Paráda, náš sen zůstává živý.
První den fičel od hor tak silný vítr, který vzdouval jemný písek na pláži. Při poleženíčku na vyhřáté zemi jsme absolvovali pískový peeling. Vlastně jsme měli 2 možnosti: nadávat na vítr, anebo se tomu větru poddat a nechat si přírodně obrousit starou kůži z těla pryč. Prostě příroda dělá divy.
Teplota vody v moři byla 19°C. Nic pro choulostivce! Prostě bezva teplota pro saunaře. Utěšovala jsem se venkovní teplotou vzduchu přes den, která byla na slunci jistě přes 30 °C. A v noci bylo kolem 19°C, alespoň jsme nemuseli používat klimatizaci. Prostě samá pozitiva a jistoty skvělé dovolené. Moře bylo nádherně čisté, voda odrážela barvy akvamarínu, tyrkysu, smaragdu a dokonce i lapis lazuli.
Druhý den nás čekalo mnoho důležitých úkolů:
1. Jít na snídani a kochat se u toho pohledem na moře pod námi.
2. Sejít 211 schodů na pláž, opalovat se, koupat se v moři a poté vyšlapat 211 schodů nahoru do hotelu.
3. Jít na oběd na terase s výhledem na překrásnou zátoku a vychutnat si řeckou kuchyni.
4. Sejít 211 schodů na pláž, opalovat se, koupat se v moři a poté vyšlapat 211 schodů nahoru do hotelu.
5. Jít na večeři na terase s výhledem na zapadající slunce nad mořem a při tom si vychutnat skvělou řeckou kuchyni.
6. Jít včas spát, protože ráno patří vítězům. Domluvila jsem se na recepci, že v 5 hod ráno obdržím klíče od posilovny, abych si tradičně ráno zacvičila. Recepční s údivem prověřovala můj časový požadavek na 5 hod ráno, musela si to nechat schválit od managera. Odpověděla jsem jí: „ANO, ráno patří mě, mám minimálně hodinu jen a jen pro sebe.“ Recepční odvětila: „Jo, to chápu, to bych si taky přála.“ Třeba časem se její přání změní v potřebu a stane se také členem Klubu ranních vítězů.
Třetí den jsme opakovali program z druhého dne, akorát jsem v 5 hod ráno opravdu obdržela klíč od posilovny a zacvičila si v podzemní místnosti, jejíž dominantou byla vápencová skála. Následně jsem meditovala na terase s výhledem na moře. Bylo to skvostné. Nakonec jsem si četla a psala poznámky do deníku. Věnovala jsem si 1,5 hodiny samoty. Když jsem přišla na pokoj, můj chlap zrovna vstával a položil mi svůdnou otázku: „Jdeš si se mnou před snídaní zaplavat do moře?“
„No to fakt nejdu, akorát jsem byla v posilovně a nemám chuť posilovat nohy zdoláním 422 schodů.“
Odešel sám, přišel sám a byl nadšen. Jeho nadšení mě nakazilo, a tak jsme spolu chodili každé ráno před snídání dolů k moři a utužovali jsme svá těla stykem s chladivým slaným mořem. Každý den jsme zkonstatovali, že to moře je fakt trochu „studený“, ale jen na poprvé. Když si člověk jde zaplavat podruhé, už se teplota zdá být snesitelnější. Bavilo nás to.
Program all inclusive nabízel bohatý výběr dobrot. Já tíhla k zelenině, můj chlap k masu s omáčkami. Mě si však nakonec získaly čerstvé vafle s čokoládovou pomazánkou, šťavnaté pomeranče, měkoučké datle, sladká baklava, tzatziki a krétské olivy. Některým dovolenkovým láskám se zkrátka neodolává. A i když jsem každý den zdolávala minimálně 422 schodů, mám podezření, že baklava byla vždycky o krok napřed.
Čtvrtý den dopoledne jsem strávila u bazénu, zatímco přítel šel na průzkum okolí. Chtěl se podívat na nedalekou pláž. Bylo vedro, slunce se opíralo do asfaltové silice se vší silou a můj chlap si vykračoval po té silnici v žabkách. Takto absolvoval několik kilometrů, aby zjistil, že ta vyhlídnutá pláž je velice kamenitá a do moře se nedá pořádně vlézt, jelikož je poněkud „zvlněné“.
Po obědě pravil: „Pájo, myslím, že mé nohy mají problém.“ A ukázal na zarudlá kropenatá lýtka. Jeho nožky jsem vyfotila a fotky nechala analyzovat AI. Kupodivu se jednalo o přemíru sluneční energie … spálení a přehřátí … sluneční alergie. Naštěstí ho nic nesvědělo. Za dva dny vyrážka zmizela.
Já si gratulovala, že jsem si stála za svou leností a válela se v klidu u bazénu. Mimochodem – teplota v bazénu byla o něco vyšší než teplota toho nádherného moře pod hotelem. A taky se mi splnil sen: plavala jsem mezi delfíny. Na dně bazénu byli totiž vyobrazeni dva roztomilí modří delfíni. Tak jsem si představovala, jaké to bude v reálu… Asi ti delfíni nebudou modří…
Když jsme nemohli jet k soutěsce Samária, objednali jsme si na 5. den našeho pobytu výlet na nejkrásnější pláž Evropy VAI BEACH. Cestovali jsme autobusem s Poláky, jelikož Češi o tento zájezd jevili malý zájem. Autobus se kroutil horskými silnicemi jako had. Většinu cesty jsem nějak prospala.
Najednou jsme se ocitli na náhorní planině u starodávného kláštera s honosným jménem Monastyr Toplou. Vylezli jsme ven a ostrý chladivý vítr proříznul mou sportovní mikinu až na tělo. Popošla jsem dovnitř areálu, kde vítr ubral na síle. Absolvovala jsem čekání ve frontě na WC. Každá žena vylézala z „wecka“ s údivem na tváři. Dozvěděla jsem se, že se jedná o „turecký záchod“ = porcelánová mísa s dírou uprostřed s dvěma nášlapy. Došlo mi, kdo asi vynalezl sedací záchod – někdo kdo se obtížně dřepnul. Nějak jsem se přikrčila k podlaze toalety a projevila úlevu… Zvedla jsem se v bolestech, ale zvládla jsem to. Vzpomněla jsem si na cestování po Turecku a Sýrii v 90. letech, tehdy tam žádné jiné toalety nebyly, spíše se dalo mluvit o štěstí, když byl záchod jakž takž čistý. Takže pro mě to nebylo žádné překvápko, jen taková retro vzpomínka a uvědomění, že holt nemládnem…
Dovnitř kláštera mě to nalákalo, zato jsem objevila nádhernou místnost, kde se dalo ochutnat místní víno. Na degustaci jsme měli pouhých 15 minut, takže se z poklidného ochutnávání rychle stal logistický projekt. Víno, sýr, oliva, další víno, další sýr. Naštěstí jsme byli na dovolené, takže jsme to zvládali bez stresu. Poprvé jsme ochutnala víno, které mělo slanou příchuť.
Nastoupili jsme do autobusu a pokračovali v jízdě stále ještě zelenou krajinou, až jsme počali podél cest potkávat mohutné a vysoké datlové palmy. Autobus nás „vyplivnul“ na parkovišti u té nejkrásnější pláže Evropy. Vystoupali jsme na skaliska nad pláží a kochali se úžasným výhledem na zátoku. Kolem nás se proháněl velmi silný vítr, který neustával ani dole na pláži.
Bylo polojasno. Dívala jsem se na modré nebe poseté mraky a prosila je, ať nezakrývají slunce, jinak by nám tady na té pláži byla dokonce i zima. Vykoupali jsme se jen jednou. Teplota moře byla stejná jako u hotelu, akorát ji ten vítr pocitově snižoval. Takže jsme pospávali na pláži. Nakonec jsme se oblékli a šli se s pláží rozloučit u kávičky v krásném plážovém baru. Zkonstatovali jsme, že pro nás je pláž u hotelu vlastně mnohem hezčí a vzpomínali na Paradise a Golden Beach na ostrově Thassos, kde jsme byli na dovolené před pár lety. U nás tedy VAI BEACH v hodnocení o nejkrásnější pláž Evropy nevyhrála…
Cestou zpět jsme se zastavili u lokálního výrobce olivového oleje a medu. V dřevěném stánku u silnice prodával své produkty energický stařík. Nakonec jsme koupili tři plechovky. Nevím, zda z lásky k olivám nebo z pocitu, že bychom tomu pánovi nedokázali odejít bez nákupu. Daroval nám sáček se sušeným oreganem, přesně tak jak jsem si to přála…
Odpoledne jsme strávili procházkou v městečku Sitia. Jeho budovy působily jako kdyby někdo rozsypal kostky lega.
V podvečer jsme se vydali zpět autobusem, který šplhal po klikatých silnicích do kopců a pak se sunul dolů. Seděla jsem u okénka, byla bdělá a pozorovala, jak je Kréta hornatá. Když jsem zpozorovala ty propasti vedle silnice, dělalo se mi poněkud nevolno. Raději jsem v určitých úsecích zavřela oči, abych svému strachu neposkytovala potravu.
Obdivuji Řeky, jak dokážou obdělávat půdu vysoko v horách, kde všude po kopcích rostou olivovníky.
„Dobro došli!“
V hotelu jsme se konečně osprchovali. Pak jsem se podívala do zrcadla a zjistila, že něco není úplně v pořádku... Ale o tom zase příště.
