Jak jsem kvůli kolegyni z Německa hledala PRAVDU
Každý pátek v 10:00 hod začíná porada s mými kolegy z Německa, kterou pořádáme jako telekonferenci. Zrovna jsme řešili dodání důležité zakázky a český státní svátek nám trochu zamíchal plány.
„Tatjano, v pondělí 6.7. máme v Čechách státní svátek, to nemůžeme nakládat.“
„Vy už zase máte svátek? Jaký?“
Chvíli jsem přemýšlela, jak odpovědět. Snažila jsem si vzpomenout, jak se německy řekne Kostnice. Řekla jsem poněkud kostrbatě: „Český kněz Jan Hus byl upálen v roce 1415.“ Chtěla jsem ještě dodat: za kacířství, ale s tímhle slovem jsem se během pětiletých studií na technické univerzitě v Lipsku nesetkala.
Snažila jsem se Tatjaně alespoň vysvětlit, co jsou to odpustky. Ale byla to slepá kolej. Nějak mi nešla slova na jazyk. Mé vyjadřování se podobalo koktání.
Nakonec jsme se tomu zasmáli a já řekla: „Víš co Tatjano, já ti pošlu nějaké krátké povídání, abych ti to vysvětlila. Jak jde o pravdu, tak tu já hájím!“
Je sobota 4.7. a já studuji na internetu podrobnosti ohledně upálení Mistra Jana Husa. Dost mě překvapuje, co všechno jsem z výuky na základní škole zapomněla. Alespoň jsem si osvěžila paměť.
Jan Hus byl český kněz, který působil v Praze v Betlémské kapli. Kritizoval katolickou církev za hromadění majetku a život v blahobytu. Učil, že křesťan má hledat pravdu a v pravdě žít. Jeho kázání byla v češtině, a to byl jeden z důvodů, proč byly jeho mše velmi navštěvované. Do českého pravopisu vložil háčky a čárky, aby byla čeština lidem srozumitelnější - tak tohle se mi úplně vykouřilo z paměti. Naprosto odmítal prodej odpustků, kdy si lidé v kostele kupovali odpuštění hříchů. Domnívala jsem se, že tohle byl hlavní důvod, proč Jana Husa upálili, ale to jsem se opravdu spletla.
Co tehdejší církvi nejvíce vadilo? On církev neuznával jako svrchovaného zastupitele Boha.
Říkal, že hlavní autoritou pro křesťany je Ježíš Kristus a hlavní zákon morálky a toho, co člověk nebo kněz smí dělat, je Bible, ne církev. Tak tohle byl pro mě nový objev. To jsem ve škole při výkladu asi chyběla…
Z pohledu tehdejší církevní hierarchie znamenalo Husovo učení ohrožení její autority.
Církev chtěla, aby své učení odvolal. Hus to nemohl udělat – říkal lidem, co je správné podle Bible, a teď by jim měl říct, že lhal?
Jeho tělo bylo spáleno, popel byl vhozen do řeky Rýna, aby si jeho stoupenci nemohli vytvořit z jeho hrobu poutní místo. Někdo dobře zametl stopy, ovšem hluboké pravdivé myšlenky jen tak nezmizí.
Napadla mě zásadní otázka:
Proč si národ připomíná člověka, kterého sám nedokázal ochránit?
Protože některé myšlenky přežijí i oheň.
V roce 1413 napsal Jan Hus v jednom z dopisů:
„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.“ V husitství se pak ujalo zkrácené heslo „Pravda Páně vítězí“.
Na české prezidentské standardě je vyšito heslo: PRAVDA VÍTĚZÍ.
Slavný výrok Václava Havla „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“ není nikde oficiálně uzákoněn, ale mnoho Čechů a Slováků si ho zapsalo do srdce. Havel tehdy více méně navázal na učení Mistra Jana Husa.
V roce 1999 papež Jan Pavel II pronesl slavný výrok: „Cítím povinnost vyjádřit hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus vydán“. Ocenil také jeho morální odvahu a oficiálně ho zařadil mezi církevní reformátory.
Při 600. výročí Husova upálení v roce 2015 zašel papež František ještě dál. Prohlásil, že Husovo upálení „zranilo celou církev“ a že římskokatolická církev musí v této věci prosit za odpuštění za činy minulosti.
Odpuštění, to je přesně to, co tato situace vyžadovala.
A já si myslela, že katolická církev prohlásila Jana Husa za svatého, protože PRAVDA je posvátná.
Zjistila jsem, že Kostnice se německy řekne Konstanz a nachází se v Německu… na břehu Bodamského jezera – pro mě taky novinka, nějak jsem měla zafixováno, že je to na území Švýcarska. To jsem tedy zeměpisný nevzdělanec…
Zato vím, kde se nachází Betlémská kaple. K 600. výročí upálení Mistra Jana Husa zde byl nainstalován nápis ZA PRAVDU, který je viditelný pouze když svítí slunce. Je to geniální znázornění OSVÍCENÍ mysli člověka. Teprve, když si na věci posvítíme, jsou viditelné, najednou se zjeví. Na druhou stranu se pravda objeví jenom občas… což je také dobrá paralela k realitě.
V dnešní době mám někdy pocit, že paní Lež nosí honosný háv, zatímco paní Pravdu stahuje opasek strachu z toho, že by byla vidět.
O to víc mě těší, že na Betlémské kapli se nápis ZA PRAVDU objeví pokaždé, když na něj dopadne světlo.
Možná je to připomínka, že pravda nezmizela. Jen na ni občas musíme posvítit.
Pavla Simone Jera
Nadhlížení
Aneb proč je někdy lepší vystoupat o pár metrů výš než zůstat stát uprostřed bojiště. Z vrcholu je lepší rozhled.
Pavla Simone Jera
Erupce na kůži
Vyrážka, víno, tanec, studené moře a návrat do reality. Kréta mi připomněla, že štěstí někdy čeká na vrcholu schodů a jindy doma, kde už vše není jako před odjezdem.
Pavla Simone Jera
Kréta: 422 schodů ke štěstí
Každá dovolená má své ztráty a nálezy. Samária nám utekla, schody ne. Místo vysněného treku jsme absolvovali krétský fitness program: 1266 schodů denně. Z Kréty jsem si odvezla nový vztah ke schodům, baklavě a studenému moři.
Pavla Simone Jera
Už v tom zase lítám!
V čem? No v letadle přece! Konečně dovolená a zase to Řecko, to je moje „fšecko“! Tentokrát nás čeká Kréta. Těšíme se hlavně na průchod soutěskou Samárie.
Pavla Simone Jera
Zamotaná
Už jste se někdy málem netrefili do tunelu? Mně se to dnes právě stalo. Každý tunel někde začíná a někde končí. Hlavně, že ho člověk projede bez nehody.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
Sověti jim řekli: Pomozte si sami. Tak v roce 1971 vznikalo Depo Kačerov
Když se na začátku 70. let rodilo pražské metro, neexistovaly manuály ani zkušenosti ze zahraničí....
Fantom opery se vrací. Nový film nebude muzikál a slibuje temnou podívanou
Slavný příběh Fantoma opery se na podzim dočká nové filmové podoby. Francouzský snímek však nebude...
Festival planet v Brně ozdobil Jupiter, dosud největší nafukovací model
Na brněnské Kraví hoře dnes odpoledne začal Festival planet, letošní novinkou je dvanáctimetrový...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
- Počet článků 61
- Celková karma 6,51
- Průměrná čtenost 331x