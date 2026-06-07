Erupce na kůži
Dvouhodinový pobyt na VAI BEACH bez aplikace krému s UV faktorem 50 vykonal své. Zhrozila jsem se, co se mi to vyrojilo za pupínky v tříslech a na hrudi. Svědění jsem utišila kalciovou mastí, převlékla jsem se do krásných volných letních šatů a vyrazili jsme na večeři.
Vlál příjemný vítr od moře a DJ připravoval vše pro hudební večer. Svrbění jsem tlumila konzumací bílého vína. Hudba lákala k tanci. Na parketu dováděla malá blonďatá holčička s chlapečkem. Bylo to moc roztomilé, tak jsme se k nim přidali. Dlouho se však nepřidával nikdo k nám. DJ změnil songy z 80. let na modernu a parket obydlela parta mladých děvčat. Postupně se přidávali i další účastníci zájezdu… Na parketu jsme se potili skoro do půlnoci. Když jsme se konečně vydali na pokoj, potkali jsme u výtahu mladou slečnu s maminkou, která nám anglicky vyjadřovala obdiv, jaký jsme skvělý pár. Říkala, že by si přála mít tak nádherný vztah, jako máme my mezi sebou. Na mysl se mi ihned prodrala myšlenka: „Jo děvče, já na tohle čekala až do padesáti!“, ale místo toho jsme se usmála a popřála jí anglicky hodně štěstí. Nechtěla jsem jí kazit iluze.
Do postele jsem padla opilá směsicí radosti, vína a únavy z tanečního výkonu. Spala jsem jako dudek. Ráno jsem zjistila, že jsem celá osypaná a místy mám na kůži nevzhledné oteklé „lívance“. Měla jsem intenzivní pocit, že má kůže prodělává erupce svědění.
Nejprve jsme se šli tradičně vykoupat do moře ještě před snídaní. Chladivé moře bylo přesně to, co jsem potřebovala. Vyloženě jsem si tu teplotu vody 19 °C vychutnávala. Následně jsem se pořádně osprchovala pitnou vodou ještě na pláži, abych zamezila styku mořské soli s mou rozpálenou pokožkou. Uvědomila jsem si, že jsem se na pláži VAI po koupeli v moři neosprchovala. Tehdy mi došlo, že pot, sůl a slunce se spojily proti mně.
Celé dopoledne jsem ležela na pláži na břiše a trávila dlouhý čas v chladivém moři.
Po obědě jsem byla z toho svědění už vyčerpaná. Zůstala jsem v hotelovém pokoji a na tělo jsem si pokládala ručník namočený do studené vody. Udělalo se mi lépe, ale svědění neustávalo. Rozhodla jsem se požádat o pomoc na recepci. Naštěstí zde byli vybaveni léky proti alergii, odstřihla jsem si 3 tabletky a jednu okamžitě spolkla.
U večeře jsem trpěla stále návaly svědění v kombinaci se zíváním. Šla jsem ty hrůzné stavy zaspat.
Ráno bylo osvobozující. Konečně mě vše přestalo svědět. Fleky sice ještě nezmizely, ale bylo mi mnohem lépe. Byl to poslední den našeho pobytu na Krétě. Sbalili jsme vše do kufrů a odnesli je k recepci. Celé dopoledne jsme trávili u bazénu ve stínu. Po obědě jsme se šli dlouze loučit s mořem až do večera.
Autobus nás vyzvedl ve 20:20 hod místního času, zamávali jsme moři i hotelu na pozdrav a brzy usnuli v dosti nepohodlných sedačkách. Na letišti vládnul cestovatelský mumraj, dlouhé fronty u odbavovacích přepážek oživovaly děti, které se buď proplétaly mezi cestujícími, anebo plakaly z nejrůznějších důvodů.
V letadle byl vcelku klid, snažila jsem se během letu usnout, ale marně. Přítelovi se to naštěstí podařilo. Jakmile kapitán letadla oznámil, že v Čechách je teplota 5 °C, probralo to mého chlapa ze spánku.
„Lásko, tímto zamítám náš plán na spaní v dodávce, jedeme rovnou domů.“
„Moje řeč, já se celou dovolenou otužovala ve vodě o teplotě 19 °C, přestup na 5 °C nezvládám, i když je to teplota vzduchu a vlastně už by mělo být léto.“
Z Brna jsme vyjeli v 2:15 hod a domů jsme dorazili v 5:00 hod. Můj chlap mi při překročení prahu položil zvídavou otázku: „Lásko, je 5:00 jdeš si zacvičit? Moře je daleko a bazén ještě nemáme…“
„Jdu konečně spát! Ani zuby si čistit nebudu!“
Nechala jsem stát kufr v předsíni, osprchovala se horkou vodou, převlékla se do pyžama a lehla si do studené postele. V bytě bylo chladno, odhadovala bych to tak na teplotu moře... V posteli mi bylo zima, vstala jsem a přinesla si teplou deku z obýváku, pěkně jsem se do ní zachumlala a ihned usnula.
Kolem oběda jsem vzkřísila sebe i firemní počítač a pustila se do pročítání e-mailů. Během jediného týdne na Krétě se firma, pro kterou pracuji, stihla prodat novému majiteli. Překvápko.
Kréta mi dala vyrážku, studené moře, 1266 schodů denně a jednu nečekanou lekci. Když jsem se vrátila domů, uvědomila jsem si, že Česká republika ušla za posledních třicet let pořádný kus cesty. Člověk to doma často nevidí. Musí odjet skoro dva tisíce kilometrů daleko, aby si všiml, co všechno funguje.
Pavla Simone Jera
Kréta: 422 schodů ke štěstí
Každá dovolená má své ztráty a nálezy. Samária nám utekla, schody ne. Místo vysněného treku jsme absolvovali krétský fitness program: 1266 schodů denně. Z Kréty jsem si odvezla nový vztah ke schodům, baklavě a studenému moři.
Pavla Simone Jera
Už v tom zase lítám!
V čem? No v letadle přece! Konečně dovolená a zase to Řecko, to je moje „fšecko“! Tentokrát nás čeká Kréta. Těšíme se hlavně na průchod soutěskou Samárie.
Pavla Simone Jera
Zamotaná
Už jste se někdy málem netrefili do tunelu? Mně se to dnes právě stalo. Každý tunel někde začíná a někde končí. Hlavně, že ho člověk projede bez nehody.
Pavla Simone Jera
Štěstí v (s)poušti
Kde je poušť, tam je prostor pro myšlenky, nic vás totiž nemůže rozptylovat. Obdobné je to i při pobytu ve tmě.
Pavla Simone Jera
Buď klidná …
... jako voda a silná jako proud. Našla jsem další „moudro“ v kartonové krabičce s nápisy Peace Happiness Love Harmony
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