Pašerácký sen
Musím to donést za každou cenu. Křoví se trochu rozestupuje, vidím potok a vím, že mi nezbývá, než do něj vstoupit i s tím nákladem a jít dál po proudu. Aby mě necítili, aby mě nechytili. Zatím jsou neviditelní, ale já dobře slyším jejich znásobený štěkot, jak jej ozvěna odráží od černých skal spadajících do potoka. Představuji si ty otevřené zubaté tlamy, jak slintají a cvakají - zatím na prázdno. A muže běžící za nimi, v černých uniformách, rychlé a neúprosné. Voda v potoce stoupá, tady někde budou hluboké tůně, musím ven, aby se mi zboží nenamočilo, mohlo by zreznout a ztratit svou hodnotu. Ale voda mě snad drží, nemohu se dostat na břeh a psí štěkot se přibližuje.
„Stůj!“ slyším za sebou křik hrubých hlasů „Stůj nebo střelím!“ Neposlechnu, zazní výstřel ....a já se probudím.
Sedím na posteli, třeštím oči do tmy a pomalu se dostávám mimo sen, do noční reality své ložnice. Displej ukazuje 3:50, takže hodina mezi psem a vlkem, ano, to je přesně ten čas, kdy se mi zdají tyto sny. Dnes jsem ovšem poprvé prchala lesem. Kontraband obvykle mívám ve dvojité podlaze kamionu a ujíždím policii šílenou rychlostí (ve bdělém stavu neřídím ani fiátka), nebo rozrážím vlny rychlým motorovým člunem, až po okraj naplněným něčím, co legálně nekoupíš. A tak to jde noc co noc, je to k zbláznění.
Ale já už vím jak na to. Na nočním stolku totiž leží nový snář. Koupila jsem si ho teprve včera, musela jsem k tomu dozrát. Přestat mávat rukou nad takovými nesmysly, kterým moderní a racionální žena nevěří. Jenomže kdo té racionální ženě vysvětlí, proč se jí každou noc zdá pašerácký sen? Jí, která nikdy nic tajně nepřevážela, nepašovala, dokonce ani boty nebo záclony z bývalé NDR, což před listopadem dělali skoro všichni.
Nikdo to nevysvětlí. Každý se zasměje a začne vyprávět, že to nic není, protože jemu se zdá něco mnohem horšího. Jak maturuje a nic neumí, jak rodí a nemá výbavičku pro mimino, jak musí ve válce zastřelit nejlepšího kamaráda, atd. A můj psychiatr? Ten umí jen předepsat nebo změnit antidepresiva, ani s vyprávěním svých snů se nenamáhá.
Listuji tedy tou novotou vonící knihou všech snových tajemství, která se zdá být sofistikovaná, až vědecká, žádné: Nahý palec ze sandálu koukati viděti - První slovanský stryptýz, a už to vidím:
Pašerák je symbol skrytých cest, energetické výměny a snahy o překročení svých limitů.
Páni! A já čekala nějakou touhu po spotřebním zboží , zbraních a návykových látkách, nenasytnost, sklony k porušování zákonů ... A zatím takové vznešené záležitosti.
Tak nejdřív objevím ty skryté cesty. No jo, ale čí cesty? Určitě mého muže, který se v poslední době chová dost nepředvídatelně a jeho cesty domů trvají stále déle. A kudy vůbec vedou? Aby se nesbíhaly v bytě té jeho nové kolegyně, o které v poslední době tak nadšeně vypráví.
Aby tam nedocházelo k energetické výměně, která by mohla převálcovat naše manželství, do kterého jsem zase já investovala tolik své energie. Kromě jiného.
Takže mi nezbývá, než překročit své hranice a mužíčka si pěkně prověřit. Jen se musím rozhodnout, zda ho budu stopovat sama nebo svěřím tuto, přece jen odbornou, činnost soukromé detektivní kanceláři. Rozhodně začnu hned zítra. Zaklapnu snář, zhasnu lampičku, obrátím se na bok a krásně spím beze snů až do rána.
Jarka Jendrisková
Hra na chudý holky
Chodím pravidelně kolem základní školy v naší obci, vidím děti běžet na oběd, nastupovat do čekajících aut jejich rodičů a občas něco zajímavého také vyslechnu. Jako právě minule.
Jarka Jendrisková
Monolog mobilu
Někdo si myslí, že závislost na mobilu je problém pouze všech těch mileniálů a generací X, XY a Z. Zpověď mého mobilu, vyvede ho z omylu. (Není nad kouzlo nechtěného rýmu.)
Jarka Jendrisková
Mezi sněhem
Vzpomínka na zimu našeho dětství je v nás ukrytá až na dně té dospělé duše. Když říkáme: to bývaly dřív zimy, tak jen tak kloužeme po povrchu, hluboko do závěje se ponoříme jen někdy...
Jarka Jendrisková
Letnice
Projít se po hladině rybníka? Pohladit si vůdce vlčí smečky, který si v neděli hraje s batolaty na návsi ? Případně si příjemně popovídat se sochami, zdobícími to zvláštní městečko?
Jarka Jendrisková
Svatomartinská husa s dušičkovým příběhem
Halloween, Svátek všech svatých, Dušičky... ale také Martin, který přijede na bílém koni jen někdy, svatomartinské víno a posvícenskou husu však přiveze určitě.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty
Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých...
Podobu nového domova pro seniory v Bohumíně navrhne brněnský ateliér
Podobu nového domova pro seniory v Bohumíně na Karvinsku navrhne brněnský ateliér Kuba & Pilař...
Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Kvůli Odyssee zaplnili IMAX, kino přidává projekce po půlnoci
Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...
Dalo se to čekat. O tom, kdo poběží Pražský půlmaraton, rozhodne poprvé los
Největší běžecký závod v Česku dozná v příštím roce výrazné změny. Účast na Pražském půlmaratonu se...
Přerov dobudoval další hřiště s vodními prvky, je v sídlištním vnitrobloku
Veřejná prostranství v Přerově zdobí druhá vodní zahrada. Hřiště s vodními prvky nechalo město...
- Počet článků 75
- Celková karma 8,32
- Průměrná čtenost 589x