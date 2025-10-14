Narozeniny
Když Bohdana ráno pomalu otevřela oči, hned je zase rychle zavřela. Pak si ještě pro jistotu přetáhla polštář z vedlejší, již dvacet let prázdné poloviny postele, přes hlavu.
Dělá to tak od dětství, vždy, když se jí nechce. Nechce do nového dne, mezi lidi, do života... A dnes se jí nechce strašně.
Nechá si mezírku na dýchání a pustí myšlenky, ať si rejdí, jak chtějí, konečně jsou spolu s ní schované pod polštářem.
Tak už je to tady. Narozeniny. Osmdesáté. Její, bohužel. Jak se jí to mohlo stát? Jak se z té malé vyjevené holky, na svou dobu výstřední slečny a dospělé ženské, mámy a manželky, stala osmdesátiletá… co?
Seniorka, důchodkyně, stařenka, babička? Ta „babička“ je ještě tak nejlepší, ale jen ve vztahu k vnoučatům, jinak to oslovení nesnáší. Je to přece pořád ona! Ona, Bohdana. Léta jí sice přidala vrásky a gravitace stáhla dolů koutky úst, ale když se směje, není to tolik vidět. Ale jinak se přece tolik nezměnila. Pořád má spoustu vlasů a je štíhlá. A uvnitř je pořád stejná, pořád ji vše baví a zajímá, pořád má husí kůži z krásné muziky, těší se jak malá na nový román, zná všechny nejnovější filmy a seriály a bez chytrého telefonu si neumí představit svůj život. Ne, ona rozhodně nenadává na zdražování a neběhá s taškou na kolečkách po slevách. A také nikdy neříká nic o zkažené mládeži, dobře si totiž pamatuje, jaké byla sama číslo.
Narodila se v roce, kdy skončila válka, která jí vzala prarodiče z obou stran. A tak nepoznala žádnou laskavou babičku ani mrzutého nebo veselého dědu a neměl ji kdo rozmazlovat. Rodiče byli přísní a zmatení dobou, která se jim nejdříve zdála plná úžasných příslibů spravedlivého a šťastného světa, ale vyklubala se do doby přebytku frází a nedostatku hmotného i duchovního.
Jako by to nestačilo, doba se odkopala ještě víc a ukázala i svou ďábelskou tvář těm, co slepě a hluše neopakovali její gesta a nepoužívali její jazyk, později i těm, kteří vše opakovali, a nakonec i těm, kteří jejím jazykem, doprovázeným správnými gesty, sami z tribun hlásali ta pekelná říkadla.
Do které skupiny patřili její rodiče, se nikdy nedozvěděla, ráda by si myslela, že mezi ty s dobou neloajální, ale kdo ví… Rozhodně je to semlelo.
Její dětství v padesátých letech bylo chudé a smutné, s věčně ustrašenou a uplakanou matkou, která mluvila vždy tak potichu, že ji neslyšela ani ona, natož ti, kterých se tak bála. Matka si asi myslela, že když bude jen šeptat, tak nikoho nevyprovokuje, že když se slova říkají úplně tiše, je to možná skoro takové, jako by vůbec nebyla řečena. Kdyby se někdo snad zlobil, může je zapřít.
Jednou za půl roku s ní navštěvovala tátu v té strašidelné budově v Plzni, kde byly mříže a zima, kde ho poznávala návštěvu od návštěvy stále méně a kde mamka pro pláč nemohla skoro vůbec mluvit. Když tam přijely naposledy, nebylo už koho poznávat. Prý těžký zápal plic, a jí bylo divné, že maminka tentokrát neplakala vůbec.
Že půjde studovat, nebylo pro ni vůbec tak samozřejmé jako pro ostatní spolužáky s výborným prospěchem. Psal se rok 1959, ve vzduchu už bylo cítit mírné oteplení, takže přihlášku na hospodářskou školu podat směla, přijímačky zvládla bez problémů, ale: Nebyla jste přijata z důvodu velkého počtu uchazečů… zněl ortel.
Její dosud šeptající matka se proměnila v hlasitou, rozzuřenou lvici, bránící své mládě, a spustila takový kolotoč stížností, žádostí, proseb a protekcí, že její dcera 1. září zasedla do lavice vytoužené školy.
Když jí bylo dvacet, vůbec si nepřipouštěla, že jí někdy bude čtyřicet. Psal se rok 1965, a ji zajímali jen Beatles, Suchý a Šlitr, Formanovy filmy, Kundera, Hrabal, Škvorecký… a hlavně Petr.
Petr jí říkal Babetto a chodili spolu z čisté lásky. Poslouchali kazeťák, trsali v pajzlu se špatnou pověstí, ale nejlepší hudbou… Jezdila s ním na motorce stanovat na Mácháč, večer pili u ohně levné červené víno a zpívali při kytaře Povídej od Petra Nováka.
Tupírovala si vlasy do nadoblačných výšin a oční linky měla jak Liz Taylorová v Kleopatře. Za její tříčtvrteční kalhoty ji báby v ulici málem ukamenovaly a na koupališti šokovala prvními bikinami.
Budoucnost neplánovali, v tom byli výjimkou. Kolem se to vdávalo a ženilo jako na běžícím pásu, ale oni chtěli víc. Být spolu, to ano, ale nějak jinak. Ne svatba, do roka mimino, pak další, čekání na byt, šetření na embéčko…
„A co tedy vlastně chcete, na co čekáte?“ ptávali se jich nechápavě, a oni neodpovídali, protože se báli výsměchu za své sny o studiu, cestování a psaní knih. Nic z toho se ovšem nesplnilo, na vysokou je nevzali, a nakonec byli rádi, že Petr dostal modrou knížku, a nemusel tak na vojnu, což by nepřežil, jak tvrdil.
Život po svatbě nebyl vůbec tak fádní, jak se obávali, měli se rádi, stvořili si svůj svět, žili pro sebe a pro své děti a to, co jim vadilo, nechávali za dveřmi. Přestěhovali se na vesnici, pořídili si psa, králíky a ovocný sad. Petr psal do šuplíku a ona byla jeho jedinou čtenářkou i kritičkou. Sny o cestování se smrskly na dovolené u Balatonu a Baltu, ale i tam jim bylo společně moc fajn.
Když jí bylo čtyřicet, její nejmladší holčička jí napsala básničku:
Dnes je Ti, mami, čtyřicet let
Směje se na tebe svět
Půjdete s tátou do města
Budeš zase jak nevěsta
Koupí ti tam dárek zlatý
Nebo nějaké pěkné šaty
Buď šťastná, je Ti čtyřicet!
„Můj dárek zlatý jsi ty,“ šeptala jí dojatě do vlásků, ale v duchu si říkala: No, to jsem teda šťastná, že už budu brzy bába stará!
Jenže zjistila, že nejen není žádná bába, ale že čtyřicítka je pro ženu skvělý věk, dokonce mnohem lepší než časy před ní. Pak se dožili sametové revoluce, v což nikdy nedoufali, a čas jako by se pro ně zastavil. Připadali si mladí jak ti studenti, kteří ji spustili, nasávali změny svištící kolem nich, a najednou jim bylo líto a styděli se, že se v době před listopadem nějak neangažovali. No, s tím už se dělat nedalo nic, hlavně že nebyli ve straně. Tak zkusili alespoň podnikat, když je ta nová doba a peníze prý leží na zemi, jen je sebrat. Ale asi na to nebyli ty správné typy, tak se pokorně vrátili, tam kam asi patřili: Bohdana do kanceláře a Petr ke svému rýsovacímu prknu.
Z blížící se padesátky měla mrazení, abrahámoviny se jí říkalo, a to znělo děsivě. Ale nakonec to bylo stejné nebo ještě lepší než ta čtyřicítka. Začali si s Petrem plnit sny, jeli do Vídně, do Říma, do Benátek, do Paříže a do Londýna. A také každé léto do té vysněné Jugoslávie, kam by za totality nedostali devizový příslib, ani kdyby se rozkrájeli. Jen už se ta země na břehu Jadranu jmenovala Chorvatsko, mohli tam jet, až když skončila válka.
V šedesáti šla do důchodu, zbavila se konečně úmornosti nekonečných kancelářských nerváků, tuposti kolegů a neprůstřelné arogance nadřízených. Nejdřív jela do lázní, zhubla deset kilo, začala chodit na jógu a cítila se líp než kdy jindy. Nikdy nechápala obavy svých kolegyň, které se přímo děsily, až půjdou do důchodu a budou s „tím svým“ pořád celé dny doma. Utěšovala je, že to nebude tak hrozné, ale v duchu si říkala: To jste si asi už před lety vybraly špatně, holky, když se s ním teď bojíte být.
Ona to měla s Petrem jinak, pořád byli spolu rádi. Všichni je strašili, jak jim bude ouvej, až děti vyletí z hnízda. Ani omylem, bylo to tak přirozené, vyletěly, ale vracely se, a oni začali žít zase jen spolu, jako v dobách, kdy ještě nebyli rodiče. Byli připraveni plnit si své sny z mládí naplno, když už byli oba osvobozeni od zaměstnání. Přihlásili se na universitu třetího věku, obory Evropská literatura a Cestování po exotických destinacích. Doma se jim vršily stohy katalogů cestovních kanceláří a Petr pilně cvičil svou středoškolskou angličtinu, aby se v cizině tentokrát už pořádně domluvil.
Jenže nakonec ji zradil, nechal ji v tom samotnou. To bylo pořád řečí, jak se těší, až budou spolu doma, co všechno podniknou… Celý život se toužil podívat do Spojených státům a teď to zrealizují! Jenomže namísto Sochy svobody, Údolí monumentů a Červeného mostu v San Francisku viděla Bohdana jen koncová světla sanitky, která jej odvážela pryč, pryč z jejího života, a s ním i všechny společné sny.
Často s ním mluví, ale ne na hřbitově, nechce vypadat jako ta potrhlá stařena, stejná, které se v dětství s kamarádkami smály, když si drmolila sama pro sebe. Mluví s ním tady, doma, nejčastěji po ránu, oslovuje tu jeho stranu postele. Vždy se ho na něco zeptá, většinou ví, co jí odpoví, ale občas ji překvapí odpovědí, kterou nečekala. Někdy se s ním hádá, někdy ho poslechne, ale vždy o všem, co řekl, přemýšlí. A někdy se i směje jeho vtipným hláškám. V nich býval nepřekonatelný. A v prvních letech ji také občas napomínal.
„Měla bys přestat kouřit, Babetto, škodí ti to. A uber s tím vínem, smutek neutopíš, ten plave na povrchu.“
„Já nemám důvod nekouřit, proč? Nechci tu bez tebe trčet do stovky. A nemachruj na mě s tím citátem, který není z tvé hlavy, já dobře vím, že smutek umí plavat. Uvědom si, že teď už jsem starší než ty, tak mě nepoučuj.“
Ale nakonec uznala, že má zase pravdu, odstřihla se od cigaret a ani tu láhev červeného už každý večer nepotřebovala.
„Sundej si ten polštář z hlavy, Babetto,“ slyší teď najednou znovu jeho hlas. To je něco výjimečného, nikdy na ni nemluví jako první, vždycky počká, než bude osloven. Bohdana poslechne a čeká, co bude dál. Napětím a v očekávání něčeho mimořádného skoro nedýchá, nechce zaplašit tu vzácnou chvíli.
„Dobře jsem cítil všechno, na co jsi teď myslela. Takže sama víš, že ten život zas tak špatnej nebyl. Všechno jsi zvládla, a zvládneš to zase. Já budu pořád s tebou. Vstávej, za chvíli přijedou holky a budete chystat oslavu. Všechno nejlepší k narozeninám, lásko.“
Jarka Jendrisková
Pohádka o Labském králi
„Povídej o Labském králi, babičko, kdy už ho konečně uvidím?“ ptá se holčička jménem Liběnka, které říkají Laběnka, protože si ze všeho nejraději hraje u Labe. Má ráda její vodu a příběhy, které jí vypráví rákosí a babička.
Jarka Jendrisková
Buchty s tvarohem
Ačkoliv je malý a otylý, přitahuje ji. Je totiž neskutečně chytrý a pro ni je inteligence u mužů na prvním místě. Usilovně přemýšlí, jak jej zaujmout.
Jarka Jendrisková
Sen Marca Pola
Marco se drží v sedle zlatého draka pevně, necítí závrať ale jásavé štěstí a stoupá stále výš a výš. Letí zvolna, prolétá mraky, které drak barví do zlatého odstínu.
Jarka Jendrisková
Otevřít Okno na západ nebo ne?
V současné záplavě románů z let padesátých se může jevit osvěžujícím sáhnout po knize z doby, kdy už socialismus v naší zemi lapal po dechu a blížily se sametové změny, které pro někoho nemusely být vůbec sametové...
Jarka Jendrisková
Jak kominík o štěstí přišel
V dobách, kdy ještě dodávky nebyly a kominíci pěšky od domu k domu chodili, žil byl kominík Albín.
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát
Hlasování o sporném návrhu Evropské komise, takzvané chat control se nakonec odsouvá. Napříč...
Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a...
Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz
V úterý bylo na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji....
Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal
Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého...
- Počet článků 67
- Celková karma 7,92
- Průměrná čtenost 632x