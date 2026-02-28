Letnice
To vše a ještě mnohem více můžeme zažít při návštěvě Svatého Jiří, který ukrytý v lesích mezi horami, odolává prvním nesmělým i smělejším pokusům venkovního světa (světa líných řek a širokých rovin) o proniknutí do jeho výsostného území a výsostných rybničních a potočních vod.
O to, aby ten průnik nebyl příliš zraňující, se snaží Odysseus, který se po patnácti letech vrací do svého magického rodiště, aby vzbudil pozornost svým zmrtvýchvstáním a našel tam lásku. Pomáhá mu v tom farář Metoděj Třiačtyřicátý, který již dlouho tuší, že nová doba nezůstane za horami, ale pomalu a jistě je také ovládne.
Poznáváme také Odysseova bratra, který zachránil půvabnou a tajemnou Julii, němou a přesto výmluvnou ve své kráse a dobrotě srdce.
Baví nás obyvatelé oplývající pro nás úžasnými a pro ně samozřejmými schopnostmi, jako jsou kácení stromů bez sekery, lámání skály pouhou vůlí a chytání ryb bez sítí a udic. Obdivujeme Marii s rukama jako mech, která pouhým jejich přiložením vyléčí vše, co sousedy bolí a trápí.
Kniha Letnice, vítězka loňské Magnézie Litery nás sebou vezme do světa, „kde by chtěl žít každý“. Alespoň na čas, na dobu než ji dočteme, tu knihu laskavou, která nás osvěží jak voda z pramenů toho zvláštní místa, vzniklého ve fantazii spisovatele Miloslava Hlauča.
Kniha nejen pro milovníky magického realismu, který je tomto v českém pojetí opravdu neodolatelný.
Podle mého názoru muselo dílo zrát v autorovi léta, než ho jako svou prvotinu poslal do našich knihoven a srdci.
Děkujeme.
Jarka Jendrisková
Svatomartinská husa s dušičkovým příběhem
Halloween, Svátek všech svatých, Dušičky... ale také Martin, který přijede na bílém koni jen někdy, svatomartinské víno a posvícenskou husu však přiveze určitě.
Jarka Jendrisková
Jedno přání navíc
Nejdřív to vypadalo, že můj život bude jedna dlouhá řada nesplněných přání. Pak jsem zjistila, že to bude jinak.
Jarka Jendrisková
Narozeniny
Povídka z mé nové knihy Boženka a disidenti nám umožní věřit, že odchod na cestu bez návratu nemusí znamenat opuštění toho, kdo zůstává.
Jarka Jendrisková
Pohádka o Labském králi
„Povídej o Labském králi, babičko, kdy už ho konečně uvidím?“ ptá se holčička jménem Liběnka, které říkají Laběnka, protože si ze všeho nejraději hraje u Labe. Má ráda její vodu a příběhy, které jí vypráví rákosí a babička.
Jarka Jendrisková
Buchty s tvarohem
Ačkoliv je malý a otylý, přitahuje ji. Je totiž neskutečně chytrý a pro ni je inteligence u mužů na prvním místě. Usilovně přemýšlí, jak jej zaujmout.
