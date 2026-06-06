Hra na chudý holky
„Přijdeš dneska ke mně, nebo mám přijít já?“ zeptala se jedna krásně oblečená, asi devítiletá dívenka druhé, stejně značkově vystajlované, když se loučily před školou.
To je skvělé, že se holčičky ještě pořád navštěvují, zajásala jsem v duchu. Nabyla jsem totiž dojmu, že se dnes děti vidí jen ve škole, v kroužku nebo na tréninku, ale hraní si doma, nedej bože lítání venku, jak jsme je znali my a ještě i naše děti, patří už do propadliště dějin.
Hlavou se mi promítly vzpomínky na mé devítileté já, na Alenku, Vendulku, Květu a Petrušku. Na naše běhání kolem Labe se štěňaty, vlastnoruční zhotovení Golema, kterého jsme uplácaly z jílovité hlíny u tratě a následně jej pekly u Svobodů v troubě. Na výrobu indiánských čelenek, luků a šípů. Na kočárky s panenkami nás nikdo moc neužil, ale uměly jsme našim maminám vykrámovat skříně a prádelníky a namalovat si pusy rudou rtěnkou.
„Přijď ty,“ řekla ta druhá, „budeme si hrát na chudý holky.“
Tak tady ovšem veškerá podobnost končí. Sice jsem ocenila, že nebudou hrát hry na počítači, jako to znám od svých vnuků, ale ... Hra na chudý holky? Co to je za hru, jak se to hraje?
Protože jsem se nezeptala, nezbývá, než fabulovat.
Možnost první: Navléknou si staré, otrhané oblečení. Ale jaké? Kde by ho vzaly? Pokud mají doma své staré mikiny a džíny, tak jim budou maximálně malé, ale pořád dost pěkné. Určitě nebudou odrbané.
Možnost druhá: Budou chodit žebrat po vsi. To si neumím představit, okamžitě by se to jejich rodiče dozvěděli.
Možnost třetí: Budou spolu jíst suchý chleba. Ale například moje vnučky jedí suchý chleba běžně, nesnášejí sýry, salámy ani jogurty. Ovoce také moc nemusí. Vlastně nejedí skoro nic. Někdy až žasnu, z čeho tak rostou..
Možnost čtvrtá: Hra na chudý holky se bude odehrávat pouze ve verbální rovině:
„ Achich ouvej, já jsem tak chudá holka!“ zanaříká první hráčka.
„Ty nejsi zdaleka tak chudá holka, jako já jsem!“ odporuje jí druhá hráčka, „naši mi nechtějí koupit nový iPhone, že prý mi musí stačit ten, co jsem dostala vloni!“
„To nic není, naši mi nechtějí koupit vlastního jezdeckého koně, že prý mi musí stačit, že mi platí jízdárnu.“
„ A představ si, že letos o prázdninách nepoletíme do Emirátů, ale pojedeme autem do Chorvatska, jak nějaký socky...
„Tak to je fakt drsný,“ uznala jezdkyně bez vlastního oře. „To si vůbec neumím představit. Ještě řekni, že tam budete v kempu.“
„Tak to zas né, budeme v hotelu, ale stejně...“
A teď je řada na vás. Zapojte fantazii a zkuste tipovat další variace Hry na chudý holky. Nebo snad tu hru znáte? Těším se na vaše nápady jak malá holka.
Jarka Jendrisková
Monolog mobilu
Někdo si myslí, že závislost na mobilu je problém pouze všech těch mileniálů a generací X, XY a Z. Zpověď mého mobilu, vyvede ho z omylu. (Není nad kouzlo nechtěného rýmu.)
Jarka Jendrisková
Mezi sněhem
Vzpomínka na zimu našeho dětství je v nás ukrytá až na dně té dospělé duše. Když říkáme: to bývaly dřív zimy, tak jen tak kloužeme po povrchu, hluboko do závěje se ponoříme jen někdy...
Jarka Jendrisková
Letnice
Projít se po hladině rybníka? Pohladit si vůdce vlčí smečky, který si v neděli hraje s batolaty na návsi ? Případně si příjemně popovídat se sochami, zdobícími to zvláštní městečko?
Jarka Jendrisková
Svatomartinská husa s dušičkovým příběhem
Halloween, Svátek všech svatých, Dušičky... ale také Martin, který přijede na bílém koni jen někdy, svatomartinské víno a posvícenskou husu však přiveze určitě.
Jarka Jendrisková
Jedno přání navíc
Nejdřív to vypadalo, že můj život bude jedna dlouhá řada nesplněných přání. Pak jsem zjistila, že to bude jinak.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Dobrá zpráva pro české fanoušky. Na hokejové MS 2027 to budou mít kousek. Koho máme ve skupině?
Hokejové mistrovství světa ještě neskončilo, ale fanoušci se mohou těšit už na to příští. Pokud se...
Rožnov pod Radhoštěm připravuje na červen městské slavnosti
Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku připravuje na červen městské slavnosti Rožnov mě baví. Nabídnou...
Muž podezřelý z vraždy sousedky v Havířově zemřel na psychiatrii. Případ odloží
Čtyřiačtyřicetiletý muž podezřelý ze sobotní vraždy o dvacet let starší sousedky v Havířově na...
Po tření mají kapři hlad. Úspěch ale přinese spíš opatrnost než množství krmení
Kapři mají po tření zvýšenou potřebu přijímat potravu, přesto nebývají snadnou kořistí. O úspěchu...
Bunkr u Přáslavic zpřístupnil návštěvníkům jako novinku únikovou chodbu
Bývalý vojenský bunkr u Přáslavic na Olomoucku zpřístupnil v letošní turistické sezoně návštěvníkům...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 74
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 588x