Daně na příští rok aneb ze života státní úřednice
Ale kniha má motto ještě jedno :
REÁLNÉ MOTTO
Náš život… Jak daň na příští rok je absurdní.
Jak daňové zákony je složitý.
Jak daňové úroky je protivný.
Jak daňová pokuta je nespravedlivý.
Jak daň prominutá je podezřelý.
Jak daňový odpočet je nejistý. J
Jak daňový nedoplatek je vymahatelný.
Ale to neznamená, že se mu nemůžeme smát…
Daně na příští rok, jak už název napovídá, je vyprávění plné absurdních a veselých historek ze života úředníků finanční správy.
Není to tedy ani tak o daních, jako o lidech. O lidech, kteří si za svou profesi zvolili něco tak nepopulárního jako je berní úředník, ať už jejich motivace byla různá. O lidech, kteří se v časech vznikajícího kapitalismu i později snažili, aby státní pokladna nezela prázdnotou.
Vyprávění se však nesnaží být jen prvoplánově humorné. Přiblíží čtenářům svět, který je pro ně skrytý za přepážkami a v obálkách s modrým pruhem. Nechybí vzpomínka na „zlaté časy“ osmdesátek, přiblíží divoké devadesátky a roky po nich plynoucí.
Text je rozdělen do pěti paragrafů jako kapitol, a poslední, paragraf šestý, je povídka Zlatokopka z finančáku, což je příběh podnikavé dívky lovící sponzory na půdě této státní instituce.
Knížka i pro toho, kdo se bojí jít na finanční úřad, protože neví, že i tam žijí jenom lidé. A také pro toho, koho zajímá, jak to vypadá z druhé strany přepážky. Finanční úřad už nikdy neuvidíte stejně. Vychází 7. září a měla by být na pultech všech českých knihkupců a v jejich e-shopech. Vychází též jako e-kniha.
Daně na příští rok vyšly v nakladatelství POINTA formou crowfundingu, na kterém se podílela má rodina, přátelé, čtenáři i velcí sponzoři. Všem bych chtěla poděkovat, že i jejich í zásluhou přišla na svět knížka, která čtenáře pobaví, ale možná i přiměje k zamyšlení...
Jarka Jendrisková
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Ten sen se v různých obměnách opakuje. Tentokrát se prodírám hustým lesním porostem, nohy mám zkrvavené od ostružin, na zádech cítím tíži, která je větší a větší. Klopýtám, padám, vstávám, nevzdávám se.
Jarka Jendrisková
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Jarka Jendrisková
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Někdo si myslí, že závislost na mobilu je problém pouze všech těch mileniálů a generací X, XY a Z. Zpověď mého mobilu, vyvede ho z omylu. (Není nad kouzlo nechtěného rýmu.)
Jarka Jendrisková
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Jarka Jendrisková
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