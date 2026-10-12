Čekání
Ale královna není jediná, kdo čeká. I její komorná Galathea sedí každý večer na skále nad mořem a hledí na obzor.
„Aremone! Aremone!“ volá jméno svého muže, který odjel před lety s králem do té podivné války. Kvůli jedné ženě, která šla za hlasem svého srdce, pryč od tyranského manžela. Kolik mužů se už nikdy nevrátí do svých domovů, kvůli pýše krále Sparty? Stovky, tisíce?
Nevrátil se Galathein otec, přítel Odysseovův, nevrací se ani její muž. Oba vypluli hrdě po boku svého krále, opustili domov a učinili tak své ženy nešťastné. Jen bratr Sotirios odmítl zemřít někde v cizí zemi.
„Tohle není moje válka,“ řekl při loučení své sestře, než nastoupil se svou milovanou lyrou tajně na loď, která jej měla dopravit na Krétu, aby se tam, s pomocí boha Apollóna, schoval v horách.
Galathea neslyšela matku přicházet, bránilo jí v tom skučení větru i vlastní křik, kterým žalovala moři na svůj osud. Její matka, tanečnice Laané je krásná, říkávalo se o ní, že je krásnější než Helena, manželka krále Meneláa. Její krása a umění ale na rozdíl od Heleny lidi těší, nepřináší jim bolest. Laané ovšem není jen krásná, Laané má plán.
„Otce už se zachránit nepodaří, ale tvůj muž možná ještě žije, Galatheo. Svěřím ti tajemství. Mým otcem nebyl dědeček Erikleitos, ale sám Zeus. Jsi vnučkou vládce bohů, dcero a přišel čas se k tomu přihlásit. Erikleitos již nežije a hněv Héry také již otupil čas.
Budeme se k Diovi spolu modlit, zde na té skále, každý večer, dokud nám nedá znamení. Obětujeme bílou holubici. Budeme prosit za návrat Aremona, budeme prosit, aby zachoval život tvého muže, když mého nechal zemřít před branami Tróji.“
Třicetkrát vyšel měsíc nad mořem, vodní tříšť smyla krev obětované holubice, vítr odnesl prosby a modlitby dvou žen, klečících na útesu.
„Je to marné, matko,“ naříkala Galathea,“ neslyší nás, nechce slyšet, nechce pomoci....“
„Neztrácej víru,“ nevzdávala se Laané a naposledy zavolala k temnému nebi:
„Vládče bohů, otče můj, nikdy jsem tě o nic nežádala, jen tu jedinou prosbu mi splň – vrať mé dceři jejího muže.“
Když se Galathea ráno probudí, cítí, že se něco stalo. Celým tělem jí prostupuje zvláštní pocit. Slavnostní a zároveň neklidný pocit, který ji nutí běžet k zátoce pod skálou, na které strávila s matkou v modlitbách tolik večerů. Na bílém písku leží tváří k zemi muž. Bosé nohy mu omývají vlny, sedraný šat sotva halí zbědované tělo. Aremon se vrátil domů. Vyčerpaný, ale živý.
Galathea slyší svůj křik, který zažene racky kroužící nad milovanou hlavou, a pak už jen šeptá slova lásky a díků.
Jarka Jendrisková
Setkání s otcem Řeka Zorby
Když jsem kdysi dávno v dětství viděla film Řek Zorba, byla jsem jím uhranuta, přestože si dnes myslím, že jsem mu nemohla rozumět. Zůstala ve mně změť zneklidňujících vzpomínek na něco svobodného, silného, provokujícího...
Jarka Jendrisková
Daně na příští rok aneb ze života státní úřednice
„ Máš zaplacené daně uhlíři ? Nemáš, viď. Ani na příští na příští rok ne !“ Kdo by neznal tuto hlášku výběrčího daní z naší ikonické národní pohádky Pyšná princezna. Stala se pohádkovým mottem mé nové knížky.
Jarka Jendrisková
Pašerácký sen
Ten sen se v různých obměnách opakuje. Tentokrát se prodírám hustým lesním porostem, nohy mám zkrvavené od ostružin, na zádech cítím tíži, která je větší a větší. Klopýtám, padám, vstávám, nevzdávám se.
Jarka Jendrisková
Hra na chudý holky
Chodím pravidelně kolem základní školy v naší obci, vidím děti běžet na oběd, nastupovat do čekajících aut jejich rodičů a občas něco zajímavého také vyslechnu. Jako právě minule.
Jarka Jendrisková
Monolog mobilu
Někdo si myslí, že závislost na mobilu je problém pouze všech těch mileniálů a generací X, XY a Z. Zpověď mého mobilu, vyvede ho z omylu. (Není nad kouzlo nechtěného rýmu.)
|Další články autora
Poznejte český film jen podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Policejní manévry v Krupce. Pyrotechnik prověřuje podezřelý předmět
Kvůli podezření na výskyt nástražného výbušného systému zasahují policisté, pyrotechnici a další...
Na seniora zaútočil býk, muž utrpěl rozsáhlé poranění hrudníku
Vážná nehoda se odehrála v obci Řepiště na Frýdecko-Místecku, kde třiasedmdesátiletého muže napadl...
NEWTON Media spouští nový modul monitoringu AI Visibility v reálném čase
Začala uzavírka klíčových brněnských tunelů, zpoždění nabírají auta i vozy MHD
Autobusy a trolejbusy v jihozápadní části Brna od pondělního rána nabírají až půlhodinové zpoždění....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 78
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 570x