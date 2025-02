Trumpův Blitzkrieg

Jsme svědky naprosto bezprecedentního dění na mezinárodní scéně. Netrvalo to ani měsíc a Trump rozpoutal doslova peklo. Evropa přišla během pár dnů o spojence na kterém je ale naprosto závislá.

Trump zahájil nátlakovou kampaň na Ukrajinu.

Má se vzdát poloviny svého nerostného bohatství, návrh absurdní v mnoha ohledech. Ukrajina je sama, Zelenský je pod obrovským tlakem vyděračů a není nikdo, kdo by přispěchal na pomoc, protože jsou to bilaterální jednání. Vyděrač dokonce vyhrožuje odpojením kriticky důležitého Starlinku pro ukrajinskou armádu. Ukrajina buďto kapituluje před USA, nebo před Ruskem. Najde se mnoho zástupců krajní pravice i v Evropě, kdo tomu tleská, ostatní jsou šokovaní a ochromení. Trump provedl pravý blitzkrieg, od vnitřních záležitostí USA po celý svět. Je evidentní, že to, co říká a dělá, se musí příčit i mnoha zástupcům republikánů. V Kongresu i Senátu by se patrně našla síla vzdoru, ale to by vyžadovalo velkou odvahu jednotlivých republikánů. Jenže to je velmi nepravděpodobné, je po volbách, Trump byl zvolen a je to jejich člověk. Tedy, plně paralyzováni, nekladou odpor a odsouhlasují jednoho Trumpova ministra za druhým. Přeci se nepostaví proti člověku, který je jejich a kterého před pár týdny plně podporovali.

Jediný, kdo je naprosto v klidu a kdo evidentně celý scénář očekával, je Putin, proč také ne, když s Trumpovými lidmi navázal kontakt ještě před volbami. Je potřeba si uvědomit, že Trump a Putin zastávají společné hodnoty a že Musk a Zuckerberg umožňují Rusku skrze své sociální sítě ovlivňovat voliče naprosto vědomě, naopak skrytě pomáhají, když je to možné.

Dostáváme se do situace, kdy několik superbohatých lidí ovládá společnost skrze sociální sítě a může potlačit nebo utlumit jakýkoliv hlas, který uznají za vhodný. Proto také rostou preference těm, kteří jeli na konferenci CPAC. Musk nekupoval Twitter, aby vydělával, je mu naprosto jedno, že jeho cena drtivě od nákupu poklesla, potřebuje ho k ovládání lidí a to splnilo účel.

Co tedy teď? Evropa se nyní dostává na rozcestí, evropští politici stále čekají a jsou udržováni v naději několika zástupci Trumpovy administrativy a doufají, že se vše nějak vrátí do normálu. Že Trump se Zelenským uzavře realistickou dohodu a že společně budou pokračovat ve vzdoru agresorovi. I když by to bylo fajn, začínám pochybovat, že tento scénář je reálný, a slouží spíše k získání času. Toho při současné akceschopnosti Evropy mají ale požehnaně.

Mluví se o tom, že Evropa má pár let, než by Rusko případně zaútočilo na další stát, ale v případě kapitulace Ukrajiny by se odpoutala ohromná ruská síla nyní vázaná v Ukrajině. Přesun a útok na Pobaltí by zabral maximálně pár týdnů, stejně tak stažení vojáků USA z východního bloku. Místo toho, aby se pro nás blížil mír, se blíží spíše válka, válka strašnější, než co si dokážeme představit, protože už by obrazy války nebyly jen v bezpečí televize, ale byly by všude kolem nás a i ČR by se mohla snadno dostat do pozice frontové země, jelikož nelze očekávat, že by Slovensko a Maďarsko kladlo odpor.

Jaká je šance Evropy? Už to není o financích. I kdyby EU zítra ohlásila, že daruje na vojenskou podporu Ukrajiny půlku svého HDP, s vypnutými Starlinky by při projevení toho efektu byla půlka Ukrajiny dobyta. Pokud by USA zrušily sankce na Rusko, ani to nedokáže Evropa vyvážit. Co ovšem Evropa pořád může udělat, je přímá vojenská pomoc. Minimálně se dá hovořit o letecké podpoře Ukrajiny (Evropa má velmi silné letectvo), posílení protiletecké obrany či pomoc pozemních sil s hlídáním klidných částí fronty (což by umožnilo použít ukrajinské síly vázané v těchto oblastech). S takovou silou by nic nedokázal udělat ani Putin, ani Trump pasivně (nelze čekat, že by Trumpovi prošla přímá vojenská konfrontace s Evropou). A o tomto je konflikt, jediná možnost, jak jej vyhrát, je dokázat Putinovi, že vojenskými prostředky nic nezmůže. Samozřejmě, že nastane strašení eskalací, jenže ta může přijít i v opačném případě a může být mnohem horší.

Jenže takový scénář nelze očekávat, vůdčí osobnosti evropské politiky jsou paralyzované, v Německu teprve proběhnou volby a než se ustanoví funkční koalice, může být pozdě.