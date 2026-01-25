Smrt Renée Nicole Goodové, sebeobrana, zabití nebo vražda?
Zatímco jedni viděli vraždu svobodně odjíždějící ženy, jiní vidí, jak auto sráží jednoho agenta, zatímco druhý po ní pálí, třetí zase vidí sebeobranu agenta, kterého ohrozila autem. Přestože se jedná o tak odlišné výklady, všichni, kdo je zastávají, se ohánějí existujícími záznamy. Jak je to možné?
Pokud vyhodnocujeme každé video zvlášť a videa si nesynchronizujeme, dá se udělat mnoho kreativních výkladů. Do této kategorie patří právě výklad o jednom sraženém a jednom střílejícím agentovi. Ze synchronizovaných videí je totiž zřejmé, že se jedná o jednu jedinou osobu střelce – agenta Rosse. „Sražený agent“ je Ross pohybující se před vozidlem o chvilku dříve, než zahájil střelbu; perspektiva a zákryt pak umožňuje výklad „sražení“.
Co se stalo doopravdy, se dá ale z videí extrahovat poměrně snadno, je ale potřeba videa důsledně sesynchronizovat, alespoň na desetiny sekundy. To se dá udělat poměrně snadno frekvenční analýzou zvukové stopy a identifikací výstřelů a nárazu do auta.
Pro závěr z videí není důležitý jen obsah událostí, ale také časové intervaly a především jejich posloupnost.
Videoanalýza
K dispozici máme celkem 6 hlavních videí, zde je jejich seznam a pro snadnou identifikaci zjednodušené označení:
Shooter - Video, které natáčel samotný střelec, agent Ross.
Suitor - Video jednoho ze svědků, který stál za autem zastřelené.
Behind - Hlavní video zpoza auta zastřelené poskytující výborné detaily na celou událost.
Front - Video z prostoru daleko před autem zastřelené.
Before - Video událostí, které se staly před střelbou, samotnou střelbu už ale neobsahuje, a tak synchronizace proběhla přes společné události s ostatními videi.
Surveillance - Video pozorovatele z opačného úhlu než pozorovatelé za autem, velmi špatná kvalita a synchronizace přes společné události (bez zvuku).
Zde jsem seřadil klíčové body z videí načasované na okamžik prvního výstřelu v sekundách, v závorce je zdrojové video události:
-209,9 Kolona ICE aut stojí, agenti tam cosi řeší, je slyšet píšťalky. (Before)
-204,4 Ozývá se troubení. (Before)
-125,9 Kolem Renée projely 2 auta. (Before)
-117,9 Další 2 auta projely kolem auta Renée. (Before)
-62,9 Projelo další auto. (Before)
-57,9 Projelo další auto. (Before)
-49,9 Agent Ross objel Renée zezadu a zaparkoval napravo vedle ní. (Before)
-41,7 Ross vystupuje z auta. (Shooter)
-36,9 Ozývá se troubení, možná od Renée – nelze potvrdit. (Before)
-25,3 Renée říká „That’s fine, dude, I’m not mad at you.“ agentu Rossovi. (Shooter)
-21,8 Renée objíždí další auto. (Suitor)
-15,9 Renée mává na auto, aby ji objelo. (Behind)
-14,3 Renée objíždí další auto. (Suitor)
-11,9 Renée mává na auto s aktivními blikačkami, aby ji také objelo. (Behind)
-11,7 Ross opouští scénu s mobilem v pravé ruce. (Suitor)
-10,8 Auto s blikačkami zastaví a neobjíždí. (Suitor)
-10,7 Ross přendá mobil do levé ruky. (Shooter)
-9,3 Ross se skrývá u dveří svého auta. (Surveillance)
-8,9 Vystupují 2 agenti z auta s blikačkami, jeden klidný a jeden agresivní. (Behind)
-7,2 Ross ze své pozice vidí agresivního agenta. (Shooter)
-7,0 Ross vychází s mobilem v levé ruce. (Surveillance)
-6,7 Agresivní agent křičí „Out the car“. (Shooter)
-6,4 Klidný agent mává na Renée, aby odjela. (Behind)
-6,4 Agresivní agent křičí „Get out of the car“. (Behind)
-4,7 Agresivní agent křičí „Get out of the fucking car!“. (Shooter)
-4,7 Manželka Rebecca se začíná pohybovat k autu Renée. (Shooter)
-4,4 Auto Renée rozsvítí parkovací světla. (Behind)
-3,8 Ross opouští „bezpečný prostor“ napravo od auta Renée. (Surveillance)
-3,7 Rebecca sahá na kliku auta. (Shooter)
-3,4 Auto Renée couvá. (Shooter)
-3,4 Ross opouští „bezpečný prostor“ napravo od auta Renée. (Shooter)
-3,4 Agresivní agent zkouší otevřít dveře auta. (Behind)
-2,0 Ross má mobil v levé ruce. (Behind)
-1,9 Rebecca křičí „Drive, baby, drive.“ (Shooter)
-1,7 Ross přešel z bezpečného prostoru do pozice, ze které bude střílet. (Shooter)
-1,7 Renée točí volantem doprava, Ross to natáčí svým mobilem. (Shooter)
-1,4 Renée začne jet dopředu. (Behind)
-0,6 Mobil Rosse se pohne, hypotetický začátek „nárazu“. (Shooter)
0,0 První výstřel, Ross během 0,7 sekundy vypálí tři rány, při kterých stojí nohama pevně na zemi. (Behind)
Tato událost je často vykládána jako „policie zadržela ženu a ta jí ujela“. To je zcela očividně chybný popis události. Zaprvé ICE není policie a její pravomoci zadržet občany USA jsou značně omezené. Potřebují k tomu opravdu hodně dobrý důvod. Zadruhé ze záznamu je zřejmé, že se situace dá velmi těžko vyložit jako „zadržení“. Když vás policie omezí na svobodě, má se prokázat jako policista a co nejdřív sdělit, proč zákrok provádí. Situace, kdy jeden z agentů mlčky obchází a natáčí auto, druhý mává, aby odjelo, a třetí křičí „Get out of the car“, je spíše chaos než zadržení. Pokud pomineme, že chybí prokázání policisty průkazem, tak jednoznačně chybí sdělení důvodu. Ze 3 agentů se jen jeden snaží ženu zadržet, a to jen jakýmsi pokřikováním.
Z videí není ani zřejmý důvod, proč by ICE mělo Renée zadržovat. Renée se svou manželkou Rebeccou přijely někdy těsně před začátkem „Before“ videa, Rebecca rozdala sousedům píšťalky a ti na protest proti agentům ICE pískali. Ozývá se i troubení klaksonu, které patrně pochází od Renée, ale nelze to s jistotou prokázat. Nicméně celá skupinka stojí v uctivé vzdálenosti od konvoje agentů ICE. Ti jsou vidět, jak tam chodí, něco řeší, ale na videu není zachycená žádná akce, že by někoho kontrolovali nebo zadržovali, ani tam není, že by vytahovali nějaké uvízlé auto.
Za celé video „Before“ Renée objela celkem 8 aut, stojí sice dost hloupě v jednom pruhu dvoupruhové jednosměrky, ale nijak autům nebrání v průjezdu. S agenty jinak vůbec neinteraguje až do chvíle, kdy ji objede auto střelce zezadu a zaparkuje vedle ní. Agent Ross vytahuje mobil a auto Renée obchází a natáčí. Z videí je tedy zřejmý legální občanský odpor, ale nic, co by naznačovalo maření nějaké akce nebo že by třeba blokovala auta, aby umožnila někomu utéct.
Hloupě zaparkované auto sice může být dopravní přestupek, ale agenti ICE nemají oprávnění dopravní přestupky postihovat, mohou maximálně přestupek natočit a předat policii. Což se ze začátku zdálo, že plánuje udělat i agent Ross. To ovšem není zadržení ani důvod k zadržení pro ICE.
Ale teď už k samotné události. Proč Renée ujížděla? Když se událost stala a já poprvé uviděl videa z ní, tak jsem si myslel, že ujížděla proto, že na ni její manželka Rebecca křičela „drive“. Ale při sesynchronizování videí je zřejmé, že celá věc byla složitější a v téhle době se už patrně Renée dávno rozhodla odjet.
Když sledujeme tato videa, tak děláme základní chybu, že situaci vyhodnocujeme z „klidu od klávesnice“. Ale zkuste si vzpomenout na nějakou složitější dopravní situaci, kdy na vás jdou podněty z více stran. V situaci se potřebujete zorientovat a udělat rozhodnutí a obvykle stihnete udělat jen jedno rozhodnutí.
Renée byla v situaci, kdy se účastnila protestu, ale s agenty nijak neinteragovala až do doby, dokud si ji jeden nenatáčel na mobil, což u ní způsobilo viditelné překvapení.
Jenže pak došlo k rychlému sledu událostí. Objížděla ji 2 auta a za nimi jelo auto s rozsvícenými blikačkami a houkáním a odmítlo projet.
Proč ujížděla?
No a tady se nabízí poměrně jednoduché vysvětlení celé situace. Její reakce byla vlastně velice přirozená, protože co uděláte, pokud stojíte s autem, jste bezúhonný občan, co dostal za život jednu dopravní pokutu, nejste zadržený ani se nedopouštíte nelegálního jednání a blokujete cestu autu s blikačkami? No logicky první věc, co doufám udělá alespoň většina z vás, je, že uvolníte tomu autu cestu, v případě Renée, že odjede.
Od okamžiku, kdy agenti zastavili a začali vystupovat, do prvního viditelného pohybu auta Renée to bylo jen 4,5 sekundy a musel tomu předcházet pohyb řadicí pákou, kontrola situace kolem auta, pedál. Bohužel to tak bývá, že pokud se člověk k něčemu rozhodne, tak pak je už mnohem těžší rozhodnutí změnit. Pokud se rozhodnete odjet, potřebujete dost podstatný důvod, abyste rozhodnutí změnili na „zastavit a vystoupit“. Rozdílné chování 3 agentů, kdy jeden ji v jejím rozhodnutí podpořil, druhý byl neutrální a třetí přikazoval opak, k tomu dostatečné nebylo. Naopak agresivní chování agenta, křičícího, ať vystoupí, mohlo rozhodnutí ještě podpořit.
Mnoho chytrých lidí říkalo, že je úplně běžné, že se v USA střílí na ujíždějící auta a že to měla vědět. Jenže v tomhle případě, kdy nebyla nijak zadržená, tak nějak nečekala, že po ní někdo bude střílet. No a zvláště nečekáte, že vás zastřelí někdo, kdo na vás míří mobilem, což dělal agent Ross. Mířil-li na ni zbraní, je dost možné, že by to byl ten pádný důvod, proč by měla změnit rozhodnutí.
Tomuto odpovídá i chování manželky Rebeccy. Ta, když vidí, že auto s blikačkami nechce projet, tak automaticky přestane konverzaci s Rossem a začne nastupovat, aby mohly odjet. Jenže dveře jsou zamčené a nechce zdržovat, a tak křičí „Drive, baby, drive.“.
Narazila Renée do agenta Rosse, nebo o něj alespoň zavadila?
Zde je důležitý časový interval. Video od střelce normálně natáčí a pak se začne mobil pohybovat, někdo v tom vidí začátek nárazu, ale pokud vezmeme první okamžik pohybu, vychází to, že mezi tímto okamžikem a prvním výstřelem je jen 0,6 s.
Je naprosto fyzikálně nerealistické, že by člověk ustál byť ťuknutí od 2t auta a za 0,6 s už stál na obou nohou a během dalších 0,7 s vypálil tři přesně mířené výstřely, bez ztráty rovnováhy.
Ohrozila Renée agenta Rosse?
Při vyhodnocení toho, zda Renée Rosse alespoň nějak ohrozila, je třeba vyhodnotit rychlý sled událostí. Ještě 3,4 s před prvním výstřelem se totiž Ross nacházel napravo od auta a vůbec nebyl v jeho jízdní dráze, a až následně velmi rychle přešel na druhou stranu před autem. To je něco, na co se opravdu velice těžko reaguje. Nejednalo se tedy o situaci, kdy by před autem stál agent a ona se do něj rozjela. Dvě sekundy před rozjetím dopředu tam totiž ještě nestál a až následně tam dost neočekávaně vběhl. Byl to tedy agent Ross, kdo potenciálně nebezpečnou situaci vytvořil; ve chvíli, kdy Renée začala manévr „odjezd“ a nejprve couvala, tak ještě před jejím autem žádný agent nebyl.
Cítil se Ross být ohrožený?
Že ho neohrozila a ani ohrozit nechtěla, ale ještě neznamená, že se Ross nemusel cítit být ohrožený a špatné vyhodnocení situace spustilo obrannou reakci. Koneckonců Ross má za sebou cca před půl rokem traumatizující incident, kdy rozbil u zadrženého okno a snažil se auto otevřít zevnitř; dotyčný se ale rozjel a táhl Rosse dost dlouho s sebou. To naznačuje potenciální reakci. Nicméně pokud by měl Ross trauma, proč v první řadě před auto v pohybu vůbec chodil? Teorii o ohrožení nenapovídá ani video „Surveillance“, na kterém se pohybuje při střelbě plynule po směru jízdy vozidla. Kdyby rozjetí způsobilo uleknutí, tak by se velice pravděpodobně zároveň kromě střelby snažil pohybovat směrem z cesty vozidla. Jenže se pohybuje po směru, což odpovídá spíše tomu, že věděl, že ho vozidlo neohrožuje. Koneckonců na mobilu má také natočené, jak Renée točí volantem doprava, nebyla agresivní, a tak měl vše podstatné pro vědomí, že není ohrožený.
Ale je třeba zmínit, že stejně jako v případě Renée i u Rosse mohlo dojít k rozhodnutí dříve, i když úlek a instinktivní tasení vyžaduje podstatně kratší rozhodovací čas než složité, neinstinktivní vyhodnocování dopravního rozhodnutí.
A co vražda?
Při hodnocení celé situace bychom se neměli omezovat pouze na sledování dvou hlavních protagonistů, měli bychom se dívat na všechny účastníky a hlavně bychom se měli podívat, jak logické je jejich chování. Pak totiž zjistíme, že dvě osoby se v této scéně logicky nechovají.
Renée a Rebecca se snažily odjet, když zastavilo auto s blikačkami a nechtělo projet. Agent vystupující z auta z pravých dveří gestikuluje, aby odjely, a střelba ho vystraší.
Ale jeho kolega vystupující z levých dveří se chová zvláštně. Proč situaci vyhodnotil jinak než jeho spolujezdec? Proč chce Renée vytáhnout z auta, ale ve chvíli, kdy se Renée rozjede, se najednou otočí a odchází v klidu pryč? Chtěl-li ji zadržet a vytáhnout z auta, proč se tak lehce smířil s tím, že odjela, proč se alespoň nerozběhl za autem?
Ještě podivnější je ale chování Rosse. Obejde auto, natočí SPZ a zastaví se u svého auta. No a pak 10,7 s před prvním výstřelem přehodí mobil z pravé do levé ruky a ve chvíli, kdy naváže vizuální kontakt s agresivním agentem, se rozpohybuje, nejprve pomalu a pak zrychlí z bezpečného prostoru a přeběhne před autem, které zahájilo pohyb, prozatím couvání, na jeho druhou stranu, a přitom stále natáčí mobilem. A já se ptám proč? Dobře, mobil mohl vyměnit z mnoha důvodů, třeba ho bolela ruka, ale kam šel, co tam chtěl dělat? Chtěl agresivnímu agentovi pomoci s vytahováním ženy z auta? Nebo chtěl něco natáčet? Rossovo chování je velmi podivné.
Mohl vycítit příležitost, uvolnil si pravou ruku, levou si vytvářel alibi a vyrazil na vraždu? Mohl.
Mohl se dohodnout s agresivním agentem na lovu kachen, kdy jeden agent kachnu vystraší a lovec zaujme výhodnou polohu a kachnu uloví? Takové plánování vyžaduje vyhodnotit i rizika. A jaká zde byla rizika? Kdyby se nepolekala a zastavila se, tak by ji prostě vytáhli z auta a přimáčkli. Kdyby se hypoteticky rozjela proti Rossovi, co by mu hrozilo? 2t auto je sice 2t auto, ale při rozjezdu z nuly na 2, max. 3 metry by nehrozilo nějaké těžké zranění. Bezpochyby se něco takového stát mohlo.
Nebo to mohl být jen pokus o vystrašení a Ross neudržel emoce. Ať tak či tak, Ross patřil mezi příznivce hnutí MAGA a nenávist na něm byla zřetelně patrná.
Co se přesně stalo, můžeme jen hádat. Důležité je, že scénářů, co se mohlo stát, je více a nedá se říct, že nějaký je pravděpodobnější než ostatní.
I to je důvod, proč by se událost měla důkladně vyšetřit.
Jakub Černý
