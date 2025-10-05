Poslední triumf Václava Klause nad Milošem Zemanem
Volby prý nedopadly zas tak špatně, neprošlo prý Stačilo a to je štěstí, které mnoha komentátorům bohatě stačí. V pozadí to ale není vůbec tak jednoduché.
Stačilo byl projekt, který si „vypiplal“ sám Zeman, jenž stál i v pozadí přesvědčování SocDem, aby se k projektu připojila. Bylo to jediné jeho želízko v ohni. Místo toho definitivně zničil SocDem a sám vyšel s prázdnou.
Na druhé straně je Václav Klaus, který systematicky se svým institutem tlačí velmi vytříbenou proruskou, protievropskou, protiekologickou, obscénně konzervativní a libertariánskou ideologii. Jenže Klaus nemá jen jedno želízko v ohni, ale dokonce tři. Stál v pozadí zrodu Svobodných, Trikolóry i Motoristů. I když nemůže viditelně podpořit všechny tyto strany, je evidentní, že všechny víceméně jedou ideologickou linku IVK.
Motoristé dopadli nejlépe, jsou sice malým, ale samostatným subjektem. Na druhé straně Trikolóra a Svobodní nyní ideologicky ovládli jinak ideologicky neukotvený podnikatelský projekt Tomia Okamury a skrze něj získali ještě mnohem větší váhu. Okamura sice po očištění od Svobodných a Trikolóry stále disponuje dostatečným počtem hlasů pro vytvoření koalice s ANO a Motoristy, ale nelze předpokládat, že by Motoristé své ideologické kolegy opustili.
Klaus tedy získal rozhodující jazýček na vahách pro případnou vládu ANO a víme z historie, jak malé subjekty dokážou tuto výhodu zneužívat. Naprosto marginální politická síla nyní získala naprosto hrozivou sílu v rozhodování o směřování ČR a záleží nyní čistě na Babišovi, zda dokáže této síle odolat a prosadit si svou menšinovou vládu.
Pro Klause je to zcela jistě životní triumf, pro Zemana je to debakl, ale ani pro ČR to není žádné vítězství; i díky odporu stran bývalé pětikoalice je nyní v rukách velmi úzké skupiny ultrapravicových ideologických šílenců.
Jakub Černý
Fiala, zásah, ČR potopená
Jsou tu další volby do parlamentu a vyhlídky vůbec nejsou dobré. Nadšení podporovatelé vládních stran mluví o volbě menšího zla. Fiala měl jako premiér jediný úkol – obnovit důvěru obyvatel v politiku – a v tom selhal.
Jakub Černý
Jak funguje ruská propaganda?
Zapomeňte na kufříky s penězi a špionážní klišé. Ruská propaganda funguje nenápadně, ale o to nebezpečněji. Jak se bránit a proč je tak úspěšná?
Jakub Černý
Trumpův Blitzkrieg
Jsme svědky naprosto bezprecedentního dění na mezinárodní scéně. Netrvalo to ani měsíc a Trump rozpoutal doslova peklo. Evropa přišla během pár dnů o spojence na kterém je ale naprosto závislá.
Jakub Černý
Jak sociální sítě rozkládají (nejen) Evropu
Na Facebooku spravuji několik stránek – profilů, a všiml jsem si něčeho opravdu zvláštního. Drobnost, která je ale opravdu velmi významná.
Jakub Černý
Kaktus vánoční, nebo díkůvzdání?
Asi každý z nás se někdy setkal s pojmem „vánoční kaktus“. V posledních letech se ale objevil nový termín a tím je „kaktus díkůvzdání“, který je prý jiný. Co se za těmito názvy skutečně skrývá?
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Instagram porazil billboardy. Do sněmovny jde za STAN čtyřiadvacetiletá studentka
Starostové z Pardubického kraje budou mít v Poslanecké sněmovně nečekané zastoupení. Jedno z křesel...
Nehoda čtyř aut zastavila provoz na tahu z Čech na Moravu
Na silnici I/35 u obce Hřebeč na Svitavsku havarovala v neděli dopoledne čtyři auta, tři lidé se...
ONLINE: Pavel zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, podle Fialy to bude logické
Sledujeme online Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to...
Tvořit vládu silou není správné, míní skokan voleb Brabec. Ministrem být nechce
Exministr životního prostředí a nynější hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec je jedním z...
Prodej bytu 2+1 56 m2 Cajthamlova, Teplice
Cajthamlova, Teplice
2 749 000 Kč
- Počet článků 21
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1784x