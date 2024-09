Pomůže Pirátům vyházet komouše?

Piráti zažívají obrovskou krizi. Z Pirátstva se ozývají hlasy, že by situaci vyřešilo, kdyby se zbavili „komoušů“. Pomůže jim to?

Kdo jsou to „komouši“ a co dělají?

Když se mluví o vyhazování „komoušů“, není úplně jasné, co je touto definicí míněno. Bavíme se zde o nálepkování určité nepohodlné skupiny. Přiznejme si to: pokud se podíváme na veřejné výstupy Pirátů, kromě nešťastného prohlášení Janky Michailidu, že se cítí být komunistou v původním smyslu slova (v historii zjistíte, že to byli první oběti stranických čistek), není úplně jasné, co je tímto označením míněno.

Označení „komouš“ je dost subjektivní pojem. Pro někoho je „komouš“ ten, kdo není automaticky proti celému Green Dealu nebo kdo nechce vystoupit z EU. Pojďme se ale domluvit, že v rámci tohoto článku zkusíme vytvořit užší a pevnější definici. Co nám asi nejvíce vadilo na starém režimu, byla cenzura, kádrování, diktatura – tedy protiklad svobody.

Kdo má hlubší vhled do Pirátské strany, vidí, že lidé, kteří jsou označováni za „komouše“, ve straně trpí v menšině. Občas se na ně pořádá hon na čarodějnice, nebo je jim sesazen člen z vedení. Sami o sobě nevolají po odstranění pravičáků, cenzuře ani po pevném vedení.

Toto chování paradoxně nacházíme u tzv. „demokratů“, jinak řečeno pravičáků. Snaží se nálepkováním vytvořit nepohodlnou skupinu a tu odrovnat, cenzurovat fóra a volají po vládě pevné ruky (“výtky Bartošovi, že nedokázal s komouši zamést sám“). Pokud bychom hledali historickou obdobu stalinismu a čistek, našli bychom je spíše u těch, kteří s „komouši“ chtějí bojovat.

Toto „pravicové“ křídlo je zvláštní skupina lidí, kteří mají určitou představu o Pirátské straně jako o lepší liberální ODS, lepší TOP09 nebo lepší STAN. Pokud tuto představu někdo nesdílí, chtějí ho vyhodit. Ukázalo se, že u této skupiny existuje touha po vládě a funkcích.

Kdokoliv, kdo neignoruje realitu, ví, že Fialova vláda je velmi nepopulární. Podporuje ji jen rozšířené jádro pravicového tábora. Snaha očistit Pirátskou stranu a uspět tím, že bude lepší pravicovou stranou než ty ostatní, je tedy výsledkem totálního odtržení od reality.

Odtržením od reality je i svádění výsledků Pirátů na „komouše“ ve straně. Za poslední 4 roky se strana posunula doprava koalicí se STAN, následně se podílela na pravicové vládě a tiše souhlasila s jejími kroky. Je třeba zmínit i největší Bartošův průšvih se stavebním řízením. Za nic z toho „komouši“ nemohou. Ani údajně nejlepší ministr zahraničí Lipavský, i když je viditelnou a v médiích chválenou osobou, Pirátům nijak nepomohl. Jak by tedy měla Pirátům pomoci jeho posílená pozice? Zvláště nyní, když se ukázalo, že ho více než odpovědnost k voličům zajímá jeho funkce, kvůli které se nestydí převléknout kabát?

Piráti v době svého největšího úspěchu byla strana založená především na toleranci cizích názorů. V porovnání s dneškem obsahovala mnoho „exotů“, ale právě tolerance různých názorů byla tím, co ji činilo mezi stranami unikátní. Spíše než ke kádrování by se strana měla vrátit k toleranci. Pokud je někdo nespokojený se svými spolustraníky, může ze strany odejít. Zda to straně pomůže, je otázkou. Strana ztratila důvěru poměrně velké části levicových a středových voličů. Pokud ji opustí pravičáci spojení se současnou vládou, neznamená to automaticky, že se důvěra voličů vrátí. Naopak – mohou stranu opustit i pravicoví voliči a konec Pirátů bude dokonán.

Osobně si ale myslím, že liberálně levicový sektor je na politické mapě tak prázdný, že si zde Piráti své voliče najít mohou. Konkurencí je jen úzce a fanaticky environmentálně orientovaná Strana zelených a Sociální demokracie, u které člověk pořád neví, kolik je tam opravdu liberálních levičáků a kolik populistických národovců. To, že tyto strany neznamenají velkou konkurenci, neznamená, že by liberálně levicoví voliči nebyli – spíše nechodí k volbám, protože nemají koho volit.