K čemu je tah s Turkem?
Albert Einstein miloval myšlenkové experimenty, pojďme si jeden takový myšlenkový experiment zkusit nyní. Představme si, že by v ČR vznikla nějaká skutečně extrémně ekologická strana. Tak extrémní, že by požadovala uzavření dálnic, aby se mohla po krajině volně pohybovat zvěř. No a teď si představte, že by tahle strana získala 7 % voličů a že by budoucí vládní koalice závisela na této straně. No a představte si, že by tato strana po svých koaličních partnerech požadovala ministerstvo dopravy a že by ho bez jediného mrknutí oka dostala…
Pojďme se nyní vrátit zpět z našeho děsivého experimentu. Každý z nás si určitě dokáže představit, jaká je důležitost dálnic pro náš život. S životním prostředím to ale vůbec není tak intuitivní a pokud zmizí jeho ochrana, tak si toho všimneme až za dlouhou dobu, když najednou zmizí krásná místa, která jsme třeba rádi navštěvovali na dovolené.
Ministerstvo životního prostředí má v ČR poměrně smůlu, nikoho totiž ve skutečnosti moc nezajímá. Má slabé slovo a dost často slouží jako cena útěchy pro koaliční partnery. Nyní ale o toto ministerstvo velmi stojí Motoristé. Proč?
Motoristé jsou svým způsobem extremisté a Macinka se vůbec netají svými záměry. Hájí zájmy svého sponzora ve věci CHKO Soutok, kterou chce zrušit, a soudě podle toho, že se do programového prohlášení vlády nějak dostala hypotetická možnost dotace na uhlí, možná hájí zájmy ještě někoho dalšího.
Macinka slibuje zelenou krev, odmítnutí Green Dealu, ekoteroristických neziskovek. Jenže ministr životního prostředí nic takového ve své kompetenci nemá. Přiděluje sice dotace, ale pouze přerozděluje přidělené peníze od EU na konkrétní účel, o Green Dealu vůbec nerozhoduje. Zato ale řeší personální obsazení národních parků. Je tedy možné, že budou Motoristé chtít oslabit ochranu národních parků a například zrušit bezzásahové zóny skrze své dosazené loajální lidi. Macinka mluví o destrukci a už předem odmítá bavit se s jakýmikoliv vědci. Pokud bychom se bavili pouze o globálním oteplování, ok, ale on se odmítá bavit i s odborníky ohledně konkrétní ochrany přírody, biodiverzity, ochrany půdy před erozí a znečištěním průmyslovými chemikáliemi.
Podtrženo, sečteno: Motoristé už předem žádají o ministerský post s destruktivními záměry. To je něco, co je v novodobé historii naprostá novinka. Ještě nikdy se nestalo, aby někdo požadoval ministerstvo proto, aby mohl zdecimovat jeho agendu. Nemusí to být ministr dopravy, který chce zavřít dálnice, ale třeba ministr zdravotnictví, který chce zrušit nemocnice, nebo ministr školství, který chce zavřít školy. V tom se skrývá šílenost současné situace, bohužel šílenost, kterou si uvědomuje jen málokdo.
Při domlouvání vlád je obvyklé, že každá strana chce nějaké ministerstvo, ale velmi často nedostane to, co chce. Stačí si vzpomenout na Piráty před 4 roky, kteří dostali ministerstva s téměř nulovou důležitostí (nicméně Ivan Bartoš se svou digitalizací stavebního řízení ukázal, že i s takovým ministerstvem se dá docílit slušné negativní reklamy). Bylo by rozumné očekávat, že Babiš se bude svoje partnery snažit spíše utlumit, aby nevytvářeli negativní image jeho vládě. Při pohledu na Slovensko by dávalo smysl dát jim taková ministerstva, kde by nebyli moc slyšet, nemohli toho moc zkazit, jinak by mohl s popularitou dopadnout bídně jako Fico. Ale to se nestalo a Babiš, možná výměnou za nevydání k dalšímu stíhání, dal Motoristům, co jim na očích viděl.
Zde vstupuje do hry Turek, narcistní mameluk, co se vyfotil na dálnici při extrémním překročení rychlostního limitu, klukovské lhaní, výmluvy a nakonec ani nedostal pokutu, čímž se zařadil mezi hlavouny, kterým všechno projde. Roky necitlivých příspěvků a hajlování při každé příležitosti byly tak silnou kávou, že i jeho věrný spojenec Václav Klaus jeho ministerskou nominaci odepsal.
To je ale Turkova role – je tak příšerný kandidát na jakékoliv ministerstvo, že se vše točí jen kolem něj a dělá kouřovou clonu všemu ostatnímu. Po sérii tahanic se Turek ministrem patrně nestane, ale splní svůj úkol. Celý národ bude totiž rád, když Motoristé získají ministerstvo životního prostředí, jen když tam, nebo kdekoliv jinde, nebude Turek.
Jakub Černý
Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...
