Jak zrušit letní čas?
Celou dobu existence lidstvo čas nijak zvlášť neřešilo. Zjednodušeně řečeno: poledne byl okamžik, kdy bylo Slunce nejvýš nad obzorem, půlnoc, kdy bylo naopak nejníže pod obzorem, a východ i západ Slunce byly symetrické k poledni. Až v minulém století došlo k rozsáhlému sociálnímu experimentu, kdy se zavedl tzv. letní čas: ke stávajícímu času se na jaře jedna hodina přidá a na podzim se opět ubere. Tento sociální experiment se vyloženě nepovedl, jelikož změny času přinesly určité komplikace, a tak se usoudilo, že by bylo lepší je zrušit. Jenže tu se objevil nový problém!
Zatímco původně se zrušením střídání rozumělo to, že se vrátíme k přirozenému času, objevila se poměrně významná skupina lidí, která by naopak chtěla natrvalo zachovat čas letní.
Celou věc komplikují i politické záležitosti. U Francie a Španělska se například vůbec nedá mluvit o návratu k přirozenému času — tyto státy by totiž měly používat greenwichský čas, jenže z politických a ekonomických důvodů se rozhodly čas sjednotit a průběh dne je v těchto zemích dost nepřirozený. My máme poměrně štěstí, protože na našem území se nachází 15. poledník, a tedy průběh dne velmi dobře odpovídá přirozenému času, u mnoha ostatních států EU to ale není tak jednoduché.
Plusy a mínusy jednotlivých časů
Propagátoři trvalého letního času argumentují delším dnem, což jim umožňuje se déle za světla věnovat venkovním aktivitám. Na druhé straně spektra ale tento čas vyvolává jiné problémy. Boji proti letnímu času se věnoval známý pekař Stanislav Pecka, který proti letnímu času vystupoval, jelikož pro lidi jako on, v profesích, kde se začíná brzy a člověk si nemůže jednoduše vybrat, kdy pojede do práce, měl letní čas jednoznačně negativní vliv na zdravotní stav. Za pravdu mu asi dalo i to, že zemřel v pouhých 60 letech. Délka spánku — možnost se vyspat — není jen nějakým luxusem, ale podstatným zdravotním faktorem. Studie zjistily, že třeba zkrácení průměrné doby spánku o jednu hodinu může být velmi snadno rozdílem mezi normální tělesnou váhou a nadváhou či dokonce obezitou. Bavíme se tu tedy o silném faktoru zhoršujícím rizika rakoviny, kardiovaskulárních chorob, ale i psychických problémů. Velmi negativním faktorem nevyspání je i vliv na kognitivní funkce, takže může celodenně zhoršovat výkon některých lidí.
Každý člověk je individuální, ale zhruba můžeme společnost rozdělit do několika skupin. Jsou skupiny lidí, kterým může být v podstatě jedno, jaký je čas — bavíme se tu o lidech, kteří nepracují, nepečují o děti, například důchodci, nebo lidech s volnou pracovní dobou. Pak je zde skupina lidí, kteří si nemohou upravit začátek a konec pracovní doby, anebo pečují o děti, takže jsou vázáni na začátek školy/školky. Ty můžeme rozdělit na spíše „skřivánky“ a spíše „sovy“, ale také na lidi, kteří jsou více méně neutrální, ke změnám času nevnímaví. Skřivánci si mohou rozhodnout, kdy usnou, a brzké vstávání jim nevadí či se budí sami od sebe. Naopak sovy usínají až později a úbytek hodiny spánku ráno nemohou nijak ovlivnit. Pochopitelně že v každé skupině se najdou různé výjimky, ale celospolečensky se dokážou zdravotní vlivy obou variant časů docela dobře popsat. Je ale třeba počítat s tím, že nevyspalí lidé jsou za volantem, nebo mají odpovědnost za řízení nějakého provozu, a tak i když vám nevyspalost nevadí, „zombie“ za volantem vám může způsobit druhotné zdravotní nebo jiné problémy.
Zastánci letního času zase zmiňují výhody pozdějšího konce dne, tedy pozitivní vliv na psychiku, možnost provádět venkovní aktivity déle do večera, což samozřejmě přinese určité pozitivní zdravotní efekty. V jakémsi ideálním světě by asi člověk čekal, že se tedy sejdou odborníci, porovnají studie a odhadnou vliv obou variant časů na zdraví a kvalitu života lidí. Jenže v takovém ideálním světě už dávno nežijeme. Pokud si nějaká skupina lidí bude přát léčit covid odčervovadlem pro koně, premiér s radostí poběží a zařídí jim to. Co nám tedy zbývá za řešení?
Zachování spravedlivého střídání
V systému, kde jsou dvě skupiny lidí, které požadují opačné řešení, je „blbé“ jedno finálně zvolit, protože z toho vždy vyjde jedna skupina poražená, přesvědčená, že se jí zhorší kvalita života. V takové situaci lze uvažovat, že jedinou možností je zachování střídání. Takové střídání by ale mělo být spravedlivé — rovnocenné. V současné době se zavádí letní čas okolo jarní rovnodennosti, ale ruší se až měsíc po té podzimní. Takže skupina lidí, které letní čas zhoršuje kvalitu života, má svůj čas jen 5 měsíců, zatímco druhá 7. Mělo by tedy smysl čas měnit od rovnodennosti k rovnodennosti.
Zrušit střídání? Co kompromisní půlhodinka?
Pokud by hlavní problém bylo samotné střídání, tak se naskýtá řešení, které ale vyžaduje, aby se lidé osvobodili z „celohodinového“ uvažování. Prostě by se místo hodiny přidala půlhodina a jednalo by se o spravedlivý kompromis mezi oběma skupinami. Pro vnitřní čas by taková korekce nenesla komplikace — čas by se měnil jen při cestování do jiné časové zóny — a v době, kdy je vše elektronické a automatické, už posun o půl hodiny nedělá sebemenší problémy. Sice by při takové korekci člověk měl úsměvné myšlenky, ale existují i horší následky velkých sociálních experimentů.
Anebo něco úplně jiného?
Celá diskuze o střídání času kalkuluje s naší pracovní a provozní dobou jako s něčím, s čím se hýbat nedá a čemu přizpůsobujeme čas. Stálo by tedy za zvážení, jestli místo upravování času nezačít upravovat naši společnost. Umožnit větší volnost volby začátku pracovní doby — aby kdo chce mít dlouhý den, mohl vstávat dříve, a naopak kdo se chce vyspat, aby mohl přijít později. Kdyby školy a školky měly „přechodné“ hodiny na začátku, které by nebyly povinné, a rodiče by se mohli sami rozhodnout, zda budou chodit na dřívější nebo pozdější variantu. Případně by se daly medicínsky identifikovat osoby vnímavé a umožnila by se jim rekvalifikace na jiné povolání ze zdravotních důvodů. Je toho opravdu hodně, co se dá dělat.
Jakub Černý
Poslední triumf Václava Klause nad Milošem Zemanem
Jsou to možná dvě nejvýznamnější jména formující polistopadovou politiku, odvěcí nepřátelé, v soukromí přátelé, svedli svůj poslední souboj a pro Zemana to vůbec nedopadlo dobře.
Jakub Černý
Fiala, zásah, ČR potopená
Jsou tu další volby do parlamentu a vyhlídky vůbec nejsou dobré. Nadšení podporovatelé vládních stran mluví o volbě menšího zla. Fiala měl jako premiér jediný úkol – obnovit důvěru obyvatel v politiku – a v tom selhal.
Jakub Černý
Jak funguje ruská propaganda?
Zapomeňte na kufříky s penězi a špionážní klišé. Ruská propaganda funguje nenápadně, ale o to nebezpečněji. Jak se bránit a proč je tak úspěšná?
Jakub Černý
Trumpův Blitzkrieg
Jsme svědky naprosto bezprecedentního dění na mezinárodní scéně. Netrvalo to ani měsíc a Trump rozpoutal doslova peklo. Evropa přišla během pár dnů o spojence na kterém je ale naprosto závislá.
Jakub Černý
Jak sociální sítě rozkládají (nejen) Evropu
Na Facebooku spravuji několik stránek – profilů, a všiml jsem si něčeho opravdu zvláštního. Drobnost, která je ale opravdu velmi významná.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Vyhoří minimálně třetina pracovníků. Jak s problémy bojovat a čemu se raději vyhýbat
Premium Případů syndromu vyhoření stále přibývá. Podle některých odhadů se s ním potýká až každý třetí...
Babiš v zásadě souhlasí s podobou programu budoucí vlády, řekl Havlíček
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu...
Hledejme smysl a buďme užiteční. Tak obstojíme v nové době, radí Ludwig
Umělá inteligence mění práci, vzdělávání i vztahy. A stejně jako svět se vyvíjí mnohem rychleji než...
Kvůli silnému větru na Vysočině padaly stromy, uvolněná byla i střecha školy
Silný vítr na Vysočině lámal či vyvracel stromy. Hasiči je odstraňovali na 30 místech a do Nové...
Pronájem bytu 3+kk 73 m2, Pardubice - Jana Palacha
Jana Palacha, Pardubice - Zelené Předměstí
17 000 Kč/měsíc
- Počet článků 22
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1752x