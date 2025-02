Jak sociální sítě rozkládají (nejen) Evropu

Na Facebooku spravuji několik stránek – profilů, a všiml jsem si něčeho opravdu zvláštního. Drobnost, která je ale opravdu velmi významná.

Už jsem si zvykl, že na mém Facebooku se občas objeví nějaký úplně ujetý příspěvek, který mi FB mezi mnoha dalšími naservíruje, protože jeho algoritmus se domnívá, že by mě to mohlo zajímat. Sem tam se třeba objeví nějaký komunista Jan Klán a podobně. Zajímavé je, že obsah, který sleduji, případně ho mám dokonce i jako oblíbený, se mi zobrazuje s těmito návrhy zhruba nastejno.

Když ale při správě různých firemních stránek – profilů zapomenu překliknout a pak sleduju zeď profilu, který nemá zatím žádné preference, co se sledování obsahu týká, nestačím se divit. Pohled je to tak neuvěřitelný, že vždy zírám, jeden dezinformátor za druhým, pak si uvědomím, že stoka je výsledkem toho, že nejsem na svém profilu.

Co je ale nejhorší, je, že tuto zkušenost začínám vidět u mnoha dalších lidí, viz například zdejší zkušenost Tomáše Dvořáka, cituji:

„Několikrát dezinformátorka Hamplová, několikrát dezinformátorka Rédová, neonacista Vandas, fašista Rajchl, fašista Fiala (ten z SPD, ne ODS), estébák Markvart alias zděšená důchodkyně, ruské dezinformace zhruba ve dvou až třech z pěti příspěvků, zbytek jsou clickbaitové odkazy na podvodné stránky, které vás oberou v lepším případě o přihlašovací údaje, v horším případě o peníze na účtech, mezi tím pár roboticky spravovaných „obsahových farem“, které sbírají lajky a sledující skrz umělou inteligencí generovaný obsah, který pak pravidelně ředí opět – jak jinak než – ruskou a čínskou propagandou.“

Rozhodně to není zkušenost ojedinělá, naopak to vypadá, že se jedná o pravidlo. Každý nový profil je zasypán takovou směsí příspěvků.

Teď přichází otázka, je možné, že takto má vypadat to, co algoritmus považuje za zajímavý obsah pro nového uživatele? Jsem si jistý, že ne, nejúspěšnější příspěvky jsou ty, které jsou jednoduché, vtipné, klasicky různé memy, vtípky, zajímavosti. Rozhodně by měly být takové příspěvky úspěšnější. Tak jak je možné, že se toto zobrazuje? Vysvětlení mohou být 2:

Ruské propagandistické „trolí farmy“ našly způsob, jak algoritmus zneužít. Algoritmy jsou už od společnosti Meta psané tak, aby takové příspěvky podporovaly.

Zvláště druhé vysvětlení je alarmující, ne však neuvěřitelné. S ohledem na to, co se v současné době děje v USA, kdy Elon Musk cíleně koupil Twitter, aby jej mohl využít k ovlivnění voleb a „svému“ zvolení (evidentně mu Trump hodně dluží), a i Zuckerberg se motá kolem této partičky. Co když se tedy jen šéfové technologických gigantů „zcvokli“ a rozhodli se nastolit nový světový řád?

Faktem zůstává, že ač se o problému sociálních sítí hodně mluví, dělá se proti tomu málo. Vůbec mě nenapadá, co mohu jako jednotlivec udělat, nahlásit takovou věc na policii, aby to prošetřila, zní groteskně. Je to věc, kterou by měly prověřit super odborné týmy datových odborníků na evropské úrovni a odhalit, kde je zakopaný pes, a mělo by se to stát rychle.