Fiala, zásah, ČR potopená
Ilustrace vytvořená autorem článku s využitím umělé inteligence (ChatGPT).
Strany bývalé pětikoalice získaly v minulých volbách naprosto výjimečnou příležitost, která se ze statistického pohledu podruhé nezopakuje. 15 % voličských hlasů propadlo a jen díky tomu měla „menšinová vláda“ většinu v parlamentu. Zároveň ale dostaly výjimečnou šanci těm 15 % ukázat, že si zaslouží i jejich důvěru. Jenže výsledek? Deagrofertizace ČR dopadla bídně, pár týdnů před volbami vyšlo najevo, že Fialova vláda platila Babišovi dotace, které teď najednou chce vrátit. Boj proti dezinformacím prý není potřeba. Jednotlivé vládní sliby si strany navzájem vyblokovaly, ministři by mohli soutěžit o to, kdo je neschopnější. Do toho neustálé Blažkovo extempore; paradoxně však byl Blažek jedním z těch schopnějších v tomto mizerném týmu.
Dokonce i někteří skalní příznivci této vlády přiznávali, že mnohé věci fungovaly lépe i za Babiše. Mnoho zastánců stran pětikoalice z řad influencerů objektivně přiznává chyby této vlády a ač budou tyto strany volit, píšou o volbě menšího zla. Jenže volby nerozhodují skalní voliči těchto stran, ale nerozhodnutí a váhající. A jak se mají rozhodnout pro volbu stran bývalé pětikoalice? Za těchto podmínek nelze očekávat, že se zopakuje scénář z minulých voleb.
Demokratická pravice selhala a pokud chceme demokratickou alternativu, tou je demokratická levice. Jenže když se podíváme na politickou mapu, máme tu ANO, za nímž stojí zhruba 30 % voličů; tato strana je především populistická, jinak je levicová nebo pravicová podle toho, co se zrovna hodí. Pak zde máme strany zastupující moderní krajně pravicový proud – proti Green Dealu, proti očkování, proti migrantům a za zájmy Putina. SPD (PRO, Svobodní, Trikolóra), Motoristé a Stačilo nyní disponují zhruba 25–30 % voličů. Pokud se bavíme o stranách s šancí dostat se do parlamentu, zbývají nám tu více či méně středopravicové strany.
Politickou mapu naprosto vyklidil proud demokratické levice; Maláčová se vydala směrem k nahnědlému populismu, zatímco Piráti zvolili posun ke středu a doprava a levicovou část svého voličského jádra vyměnili za přeběhlé voliče SPOLU a STAN. Karty jsou rozdány a skupina demokraticky smýšlejících levicových voličů je bez volitelné alternativy. Část těchto voličů se patrně nakonec přemůže a bude volit Piráty i přesto, že vedení strany se k jejich orientaci vyjádřilo s despektem a nezájmem, protože pro tuto skupinu tu opravdu žádná jiná reálná volba není.
Nicméně ani tak nelze očekávat zázraky a v podstatě, ač mnozí tvrdí opak, můžeme konstatovat, že volby jsou už rozhodnuté. A jestli bude mít krajní pravice s Babišem 105 nebo 125 mandátů, nic to ve skutečnosti nezmění – ústavní většina v parlamentu nestačí, pokud není i v Senátu. O demokracii v krátkodobém horizontu se tak nemusíme obávat.
Dá se tedy říct, že volby už jsou rozhodnuté a hlasovat se bude o volbách následujících – a to hlasování bude i o obnově demokratické levice jako alternativy k pravicovým stranám. Má tedy smysl jít volit strany jako Volt, Kruh nebo Levici, protože pokud by některá z těchto stran dosáhla alespoň na státní příspěvek, může do dalších voleb výrazně posílit. Sama o sobě volba těchto stran funguje tak, že zvyšuje kvórum pro vstup do parlamentu ostatním stranám, a tím může stále pomoci zavřít dveře do parlamentu nějakému menšímu subjektu (Motoristé, Stačilo), i kdyby se do parlamentu samy nedostaly. Není tedy třeba propadat beznaději – v těchto volbách může člověk v klidu volit srdcem, a ne „menší zlo“.
Jakub Černý
Jak funguje ruská propaganda?
Zapomeňte na kufříky s penězi a špionážní klišé. Ruská propaganda funguje nenápadně, ale o to nebezpečněji. Jak se bránit a proč je tak úspěšná?
Jakub Černý
Trumpův Blitzkrieg
Jsme svědky naprosto bezprecedentního dění na mezinárodní scéně. Netrvalo to ani měsíc a Trump rozpoutal doslova peklo. Evropa přišla během pár dnů o spojence na kterém je ale naprosto závislá.
Jakub Černý
Jak sociální sítě rozkládají (nejen) Evropu
Na Facebooku spravuji několik stránek – profilů, a všiml jsem si něčeho opravdu zvláštního. Drobnost, která je ale opravdu velmi významná.
Jakub Černý
Kaktus vánoční, nebo díkůvzdání?
Asi každý z nás se někdy setkal s pojmem „vánoční kaktus“. V posledních letech se ale objevil nový termín a tím je „kaktus díkůvzdání“, který je prý jiný. Co se za těmito názvy skutečně skrývá?
Jakub Černý
Piráti zvolili sebedestrukci Hřibem
Bylo to krásných 14 let, kdy jsem mohl volit stranu, která byla více než jen menší zlo. Jenže ten čas končí. Ač jsem byl dlouho optimista, Piráti si s Hřibem zvolili sebedestrukci a není už žádná šance se z této situace dostat.
Další články autora
