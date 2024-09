Bartoš: ze vzpurného Piráta, Fialův mazlíček

Ivan Bartoš už poněkolikáté v řadě předvedl, jak je izolován od reality. Ani nyní nevyužil šance přijmout odpovědnost a slušně rezignovat na funkce ve straně, a pouze dal „hlavu na špalek“, aby to za něj rozhodli jiní.

Už po nepovedených volbách do sněmovny jsem chtěl napsat podobný příspěvek a vůbec jsem netušil, kolik ještě dostanu dalších příležitostí. Už tehdy totiž Ivan Bartoš předvedl ignoraci vlastní odpovědnosti. U většiny stran nemá člověk přehnaná očekávání, ale Piráti byli v mnoha ohledech výjimkou. Ačkoliv Bartošovi nelze upřít minulé zásluhy, jeho projekt PirSTAN byl propadák a Pirátům značně uškodil. Právě u něj jsem měl očekávání, že přijme odpovědnost a slušně sám rezignuje. Místo toho přišly výmluvy a další Bartošův projekt – účast ve vládě, kterou zahájil popřením zásad strany – kumulací funkcí ministra a poslance.

Lze pochopit, že účast ve vládě mohli Piráti využít. Jenže za celé tři roky jsou tichými členy, o kterých člověk prakticky neví, a v době, kdy by jeden očekával, že od nich uslyší hlasitý křik a drama v koalici, přijde jen nejasné kvíknutí a pak opět ticho, a to skutečně jen někdy. Žádné silné gesto, žádné protesty, nic, z Bartoše se stal Fialův mazlíček. Bartoš maká a přichází další fiasko, digitalizace stavebního řízení. Pokud někdo něco očekává od Piráta, tak je to to, že digitalizaci zvládne na jedničku, a určitě lépe než kdokoliv jiný. Bartošovi se to ale nepovedlo a opět selhal tam, kde měl zazářit. Opět jsme slyšeli ohranou písničku o tom, že jeho rezignace vlastně nic neřeší.

Ne dlouho poté přijde vysvědčení za 3 roky účasti ve vládě – krajské a senátní volby. Výsledky voleb jsou pro Piráty naprosto drtivé, a co Bartoš? Nerezignuje, ale milostivě nechá, ať o něm rozhodnou členové. Ti členové, kteří jsou vystrašení tím, že když nebudou mít Bartoše, tak přece nikdo nebude volit Piráty.

Ne, Piráty málokdo volil kvůli Bartošovi. Byli voleni proto, že jejich zástupci měli k lidem blízko a kdokoliv se na ně mohl obrátit. Proto, že se Piráti dokázali hlasitě ozvat při jakékoliv korupci a nespravedlnosti, a také proto, že se stavěli i za sociálně spravedlivá témata. A pokud má tato strana existovat, musí se vrátit k těmto základům, nikoliv se snažit normalizovat stranický kádr a stát se ODS02, TOP0902 či STAN02, protože dvojky nikdo nevolí, když může volit jedničky.

Selhání jednoho člověka by šlo i pochopit, co je ovšem horší, je selhání členů Pirátské strany, kteří si Bartoše stále dokola volí předsedou. Snad se členové probudí a zahájí obnovu strany, první krok bude odstranění stávajícího vedení. Samo o sobě to nic neřeší, ale je to dobrý začátek, následně je potřeba zvolit někoho, kdo bude dodržovat zásady strany a pokud možno opustí vládní koalici.

Není to ale jen o tématech. Zatímco za doby úspěchů Pirátů se jednalo o stranu s největším dosahem na sociálních sítích, dnes v této disciplíně totálně zaostávají. O Pirátech není slyšet, je to jediná strana, která téměř nedělá ani tisková prohlášení. Jejich kandidáti jsou totálně neznámí a neviditelní. I toto bude muset strana zlepšit.