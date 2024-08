O hoaxech a lidech

Člověk je tvor prostomyslný, a tudíž lehce obalamutitelný. Takovou maličkost o sobě sice hned tak někdo nepřizná, ale jak jinak si vysvětlit, že tolik lidí věří kdejakým podivným smyšlenkám?

Diskuze o něčem, co odporuje vědeckým výzkumům i zdravému rozumu, je však předem ztracena. Vždyť to přece četli na internetu, a tak to musí být pravda!

Ach ano, internet, kde najdeme spoustu věcí užitečných i neužitečných, informací pravdivých i nepravdivých, propagand nezastřených i chytře skrytých, fake news zajímavých i nudných, plus nekonečné množství hoaxů, jimž se za mých mladých let říkalo kecy. Pod rouškou anonymity a díky svobodě slova zde můžeme prohlásit, že přistání na Měsíci je výmysl amerických imperialistů, šířit bezdůkazné konspirační teorie, či poplašné zprávy o konci světa. Stačí se podívat na dobu, kdy se vlády zmocnil covid! Vyrojivší se experti okamžitě věděli kde a komu utekl, proč se takovým fofrem rozletěl do všech koutů zeměkoule, a jak se ho zbavit (kontroverzní téma, zda nás zabije dřív očkování nebo koronavirus, je stále předmětem sporů, a proto ho nechám stranou). Přidejme si k tomu hackerské útoky a podvodníky, prodávající zaručeně pravé značkové zboží, a čert aby se vyznal v tom, čemu věřit, a čemu ne.

Člověk je navíc i tvor líný, což se na internetu projevuje láskou k tlačítku „přeposlat.“ A tím myslím sakumprásk všecko, včetně adres těch, kteří se dozvěděli vo co go dřív, než já. Adresy smazat, nebo se nejdřív podívat, co tomu říkají u Snopesů či Manipulátorů? To dá moc práce, a zabere drahocenný čas.

A tak se dozvídám zajímavosti, o nichž jsem neměla nejmenší tušení. Vezměme si třeba himalájskou Mahameru, která kvete jednou za 400 let. To měl fotograf sakra kliku, že se k takové vzácnosti nachomejtnul v pravý čas! Jó, v Himalájích toho kvete hodně, ale na květ saguaro kaktusu, jehož obrázek je k textu přiložen, tam nenarazíte.

Ne, student jménem Albert Einstein neponížil ateistického profesora argumentem „Zlo je nepřítomnost Boha.“ Video, v němž letadlo během akrobatických manévrů ztratí křídlo, a pilot s ním přesto bezpečně přistane, je ve skutečnosti vyrobené digitálně. Teroristi s benzínovou cisternou vjeli do cesty přistávajícímu Airbusu pouze ve videohře, nikoliv na letišti v Alžíru. „Il Mondo“ nezpívají synové tří tenorů (z nichž jeden je dokonce potomkem jak Bocelliho, tak Carrerase), ale skupina Il Volo. A v situaci „peníze nebo život“ vám zadání PINu opačně prdlajs pomůže.

Čímž se dostávám k otázce, co s tím? Nejjednodušší by bylo se na to vykašlat, ať si každý věří, čemu chce. Jenže není právě letargie vůči dezinformacím jedním z mnoha důvodů, proč jde naše společnost tak rychle do kopru?

Druhá možnost je pokusit se tento bulšit debunkovat (abych mluvila správně česky). To ovšem vyžaduje hroší kůži, neboť člověk, ač tvor chybující nemá rád, když ho někdo opravuje. Jedni to považují za nemístnou kritiku, druzí jsou přesvědčeni, že opravovatel se z nich snaží dělat blbce, a třetí si myslí, že to je nejenom neslušné, ale i drzé.

Já patřím do skupiny druhé. Při konfrontaci s bludy prostě nemohu mlčet, ale zatím mi nikdo ani otevřeně nespílal, ani nevyhrožoval. Obvyklou odpovědí bývá buďto, že už mi tedy nebudou nic posílat, nebo že jim je jedno co to je, kdo to je, kdo to řekl (zpívá, namaloval) – hlavně, že to je hezký. Jak vidět, pravda dnes už nevítězí...

Jediné, co mě utěšuje je pomyšlení, že bývalý americký prezident, Mr. Donald Zlatovlásek, by ze mne měl určitě radost.