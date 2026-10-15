Velké balení nemusí být levnější. Rozhoduje malé číslo na cenovce
Na velkém balení těstovin je napsáno „rodinné“. Vedle stojí menší sáček. Který vezmete? Pokud ten větší, protože očekáváte lepší cenu, stojí za to ještě zkontrolovat cenovku.
Velký sáček může vyjít levněji. Ale také nemusí. Rozhodující je, kolik zaplatíte za stejné množství, tedy například za kilogram. Právě tenhle údaj má při porovnávání různých velikostí balení smysl.
Kolik stojí samotné těstoviny
Zkusme jednoduchý příklad s vymyšlenými cenami. Menší sáček má 400 gramů a stojí 32 korun. Větší má 750 gramů a stojí 66 korun.
Menší vychází na 80 korun za kilogram, větší na 88 korun. Pokud jde o stejné těstoviny, větší balení je v tomto případě dražší. Přestože si domů odnesete víc jídla, za každý kilogram zaplatíte o osm korun navíc.
Kdyby velký sáček stál 54 korun, vycházel by kilogram na 72 korun. Pak by se vyplatil větší. Žádné pravidlo „berte vždy malé“ nebo „berte vždy velké“ tedy nefunguje.
Na cenovce proto hledejte cenu za kilogram či litr a porovnávejte stejnou jednotku. U ceny za kus záleží také na velikosti: kelímek se 150 gramy není totéž co kelímek s 200 gramy.
Samozřejmě má smysl porovnávat podobné výrobky. U jogurtu, sýra nebo šunky pořád záleží i na složení a na tom, co vám chutná. Přepočet ukáže cenu, o kvalitě sám nerozhodne.
Co se nesní, také něco stálo
Druhá věc je, jestli celé balení využijete. U těstovin můžete nákup rozdělit mezi několik jídel. U velkého kelímku nebo otevřeného balení potraviny je potřeba počítat s tím, kdy obsah spotřebujete.
Opět příklad: koupíte kilogram za 90 korun, ale čtvrtinu vyhodíte. Snědli jste 750 gramů a zaplatili za ně celých 90 korun. Kilogram skutečně využitého jídla vás tak vyšel na 120 korun.
Původní cena za kilogram přitom mohla vypadat velmi dobře. Jenže část nákupu skončila v koši.
Proto bych velké balení vybíral podle toho, co s ním budu dělat. Pokud ho spotřebuji, může být dobrý nákup. Pokud už u regálu nevím, kdy takové množství sním, samotná nižší cena za kilo mě nezachrání.
Stejně bych postupoval u slev. Porovnat cenu za stejné množství a potom se podívat, kolik balení musím koupit, aby nabídka platila. U pokladny totiž platím za všechno, co vezu domů.
Kvůli tomu není potřeba stát u každého regálu deset minut. Když vybírám mezi dvěma podobnými výrobky, stačí si všimnout ceny za kilogram nebo litr. A pak zvolit množství, které opravdu potřebuji.
Nápis „rodinné balení“ mi řekne, jak výrobek označil jeho výrobce. Jestli je výhodnější, zjistím až z cenovky.
Podklad k měrným cenám: Ministerstvo financí ČR
https://mf.gov.cz/assets/attachments/2024-11-06_Stanovisko-merne-ceny.pdf
Jaroslav Obrdlík
Proč jsem se odmlčel a vrátil se k pravidelnému jídlu
Delší dobu jsem se tu neozval kvůli zdravotním problémům. Zvýšený cholesterol a cukr mě přivedly k domluvě s lékařem a návratu k pravidelnému jídlu. Po několika měsících byly výsledky lepší.
Jaroslav Obrdlík
Česko v cenové pasti: Proč je u nás tak draho a benzín stojí majlant?
Inflace v ČR trhá rekordy a drahota dopadá na každého. Podívali jsme se na zoubek tomu, proč ceny v obchodech raketově rostou a proč u čerpacích stanic platíme částky, ze kterých se točí hlava. Kdy se situace konečně uklidní?
Jaroslav Obrdlík
Daňové přiznání na poslední chvíli: jak ještě snížit daně
Březen je pro mnoho lidí měsícem daňových přiznání. Pokud jste ho ještě nepodali, stále máte šanci snížit svou daňovou povinnost. Přinášíme praktický přehled slev, odpočtů a změn, které můžete využít ještě letos.
Jaroslav Obrdlík
Domácí pěstování pro lenochy: 5 rostlin, které nezabijete a ušetříte tisíce
Nemusíte mít latifundie, abyste si vypěstovali vlastní jídlo. I parapet v paneláku může být produktivní džungle. Naučte se, jak začít, ušetřit za předražené bylinky z obchodu a mít čerstvou chuť doslova na dosah ruky.
Jaroslav Obrdlík
Připravte se na Vánoce včas: dárky kupujte už teď
Každý rok se to opakuje – nervy, přecpaná centra a zoufalé hledání posledních dárků. Letos to zkuste jinak. Zjistěte, proč se vyplatí začít s vánočními nákupy už na podzim.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Vrchní soud projedná odvolání rappera Hard Rica a dalších v kauze loupeže
Před olomouckým vrchním soudem dnes stane čtyřčlenná skupina obžalovaná z brutální loupeže a...
Koalici v Nymburce vytvoří čtyři uskupení, finální dohodu chtějí v pondělí
Budoucí koalici v Nymburce vytvoří Starostové s nymburskými demokraty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP...
Koalici v Nymburce vytvoří čtyři uskupení, finální dohodu chtějí v pondělí
Budoucí koalici v Nymburce vytvoří Starostové s nymburskými demokraty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP...
Od K-popu po matchu. Westfield Days propojí světy současné popkultury
Komerční sdělení Co mají společného K-pop, gaming, beauty trendy, matcha, stavebnice LEGO nebo karaoke? Všechny se...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 17
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 301x