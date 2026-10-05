Proč jsem se odmlčel a vrátil se k pravidelnému jídlu
Když vlastní jídelníček ustoupí práci
V předchozích článcích jsem psal o levném vaření, plánování nákupů a jídle, které může být chutné i s omezeným rozpočtem. Pak jsem se na delší dobu odmlčel. Důvodem byly zdravotní problémy, o kterých dnes chci napsat trochu osobněji.
Kvůli dlouhým směnám jsem přestal dodržovat svůj jídelníček. Pravidelnost jídla šla stranou a zdravému stravování jsem nevěnoval pozornost jako předtím. To je podstatná část mého příběhu: měl jsem režim, ale přestal jsem se ho držet.
Zvýšený cholesterol a cukr
Při vyšetření se ukázalo, že mám zvýšený cholesterol i cukr v krvi. Cholesterol měl hodnotu 7 a cukr 6,7. S lékařem jsme se domluvili na dietě po dobu několika měsíců a následné kontrole výsledků.
Nechci z toho dělat návod na léčbu pro ostatní. Popisuji, co se stalo mně a co jsem řešil se svým lékařem.
Vrátil jsem do jídla pravidelnost
Hlavní změnou pro mě byl návrat k pravidelnému stravování. Ve svém režimu jím pětkrát denně. Právě toho se držím i nyní, stejně jako domluveného jídelníčku.
Po dlouhých směnách a období, kdy jsem stravování zanedbával, jsem se tedy vrátil k tomu, co jsem dodržoval dříve. V mém případě nebylo potřeba jen přemýšlet o zdravém jídle. Potřeboval jsem mu znovu dát místo v běžném dni.
Pět jídel denně tu uvádím jako svou osobní zkušenost. Není to doporučení, že stejný počet jídel musí vyhovovat každému.
Co ukázala další kontrola
Po několika měsících byly při kontrole hodnoty nižší. Cukr klesl z 6,7 na 5,4 a cholesterol ze 7 na 6,1.
To jsou konkrétní výsledky mého vyšetření. Samy o sobě ale nejsou důkazem, že změnu způsobilo pouze pět jídel denně. Stejně tak nechci pokles cholesterolu vydávat za tvrzení, že už není co řešit. Posouzení výsledků patří lékaři.
Pro můj příběh je důležité toto: po domluvě s lékařem jsem několik měsíců dodržoval dietu a při následné kontrole byly obě hodnoty nižší. V jídelníčku a pravidelnosti pokračuji dál.
Návrat k psaní i k vlastnímu režimu
Tímto článkem se vracím také sem na blog. Po předchozích praktických textech o vaření jsem chtěl popsat, jak jsem stravování řešil ve vlastním životě.
Je snadné napsat o plánování jídelníčku. Já jsem přitom kvůli dlouhým směnám přestal dodržovat ten svůj. Teď se ho znovu držím. A právě tím chci dnes na své starší články navázat — vlastní zkušeností, nikoli dalším seznamem obecných rad.
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