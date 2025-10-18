Nejlevnější způsoby, jak se stravovat venku

I na cestách nebo při práci mimo domov lze jíst levně a kvalitně. V tomto článku se podíváme na řešení, která ušetří peníze, zpříjemní pauzu a přitom si zachováte zdravější styl – i bez drahých restaurací.

1. Domácí příprava – základ úspory
Nejlevnější možností je připravit si jídlo doma a vzít si ho s sebou. Máte kontrolu nad složením i porcí, navíc ušetříte peníze i čas na čekání.

KategoriePříkladyOrientační cena / porce
Sendvičecelozrnný chléb, šunka, sýr, zelenina15–25 Kč
Salátycouscous, zelenina, olivový olej20–35 Kč
Oběd v krabičcerizoto, těstoviny, pečené maso25–40 Kč
Svačinyovoce, jogurt, müsli10–20 Kč
Nápojedomácí limonáda, čaj, voda z domu1–5 Kč

Domácí jídlo oceníte nejen při práci, ale i na výletech nebo cestách – stačí krabička a láhev.

2. Levné varianty z obchodu nebo street food
Když není čas na vaření, vyplatí se sáhnout po chytrých možnostech v obchodech nebo u stánků.

Tipy:

  • Využívejte obědové menu v jídelnách a podnikových kantýnách – často od 60 Kč.
  • Nakupujte balené bagety, pečivo, saláty v supermarketech – sledujte slevy.
  • Pokud street food, volte hotdog, langoš nebo plněnou housku – většinou 30–50 Kč.
  • Vodu nenakupujte, noste si vlastní lahev!

👉 Máte osvědčený trik, jak levně jíst venku?
Napište ho do komentářů a inspirujte ostatní!
Zvládnete celý den venku pod 100 Kč? Pochlubte se svým rozpočtem a nápady, ty nejlepší zveřejníme v dalším tipu.

Autor: Jaroslav Obrdlík | sobota 18.10.2025 15:10 | karma článku: 0 | přečteno: 46x

Další články autora

Jaroslav Obrdlík

Co nesmí chybět v žádné kuchyni

Dobře vybavená kuchyně je základem pro pohodlné a radostné vaření. V tomto díle se podíváme na suroviny, nástroje i drobnosti, bez kterých se žádný domov neobejde.

13.9.2025 v 1:18 | Karma: 6,86 | Přečteno: 174x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jaroslav Obrdlík

Díl 6: Jak uvařit celý týden za 500 Kč – ukázkový jídelníček

Týdenní jídelníček za 500 Kč? Chutně, jednoduše a bez kompromisů! Levné vaření neznamená vzdát se chuti nebo zdraví

30.8.2025 v 12:26 | Karma: 10,70 | Přečteno: 530x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jaroslav Obrdlík

Díl 5: 15 levných receptů, které si zamilujete

Hledáte inspiraci na levná, chutná a výživná jídla? Tady je 15 konkrétních receptů, které vás nebudou stát víc než 40 Kč na porci – ideální pro každého, kdo chce vařit chytře, úsporně a bez kompromisů v chuti.

17.8.2025 v 22:17 | Karma: 7,20 | Přečteno: 349x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jaroslav Obrdlík

Díl 4: Skladování a tipy proti plýtvání potravinami

Mnoho peněz neuniká v obchodě, ale až doma – kvůli špatnému skladování a zbytečnému plýtvání. V tomto díle se naučíte, jak potraviny správně uchovávat, prodloužit jejich trvanlivost a ušetřit stovky korun měsíčně.

12.8.2025 v 19:47 | Karma: 7,44 | Přečteno: 149x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Jaroslav Obrdlík

Díl 3: Techniky levného vaření – vařte chytře jako profík

Nezáleží jen na tom, co nakupujete, ale i jak s tím naložíte. Tento díl vás naučí praktické kuchyňské techniky, díky kterým využijete každou surovinu naplno, ušetříte čas i peníze – a navíc omezíte odpad

2.8.2025 v 23:20 | Karma: 9,76 | Přečteno: 294x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie
Další články autora

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

13. října 2025  14:18

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

15. října 2025

Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

10. října 2025  5:23,  aktualizováno  20:01

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

13. října 2025  18:42,  aktualizováno  22:02

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu...

Trump chce znovu jednat s Kim Čong-unem. Setkat by se mohli už na podzim

18. října 2025  16:10

Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským...

Macinka, Chlad i spanilá jízda veteránů. Turek ve Varech velkolepě slaví jubileum

18. října 2025  11:20,  aktualizováno  16:09

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...

Odhalila tajemný původ symbolu Františkových lázní, říká historik o známé rodačce

18. října 2025

Premium Osmdesáté narozeniny letos oslavila františkolázeňská rodačka Ulrike Zischka. Přestože krátce po...

OBRAZEM: Koncert černého srdce. Zpěvák Yungblud přivolal do Prahy temnotu

18. října 2025  15:31

Britský zpěvák a textař Yungblud zavítal do Prahy, kde pro své věrné fanoušky nazývající se Black...

Jaroslav Obrdlík

  • Počet článků 11
  • Celková karma 9,07
  • Průměrná čtenost 285x
Jmenuji se Jaroslav Obrdlík a rád se dělím o své životní zkušenosti, osobní příběhy a pohledy na každodenní realitu. Blog chci vést jako prostor pro otevřenou diskusi, zamyšlení i motivaci ostatních. Zaměřím se na témata jako životní restart, práce, sociální otázky a praktické tipy pro běžný život.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.