Nejlevnější způsoby, jak se stravovat venku
1. Domácí příprava – základ úspory
Nejlevnější možností je připravit si jídlo doma a vzít si ho s sebou. Máte kontrolu nad složením i porcí, navíc ušetříte peníze i čas na čekání.
|Kategorie
|Příklady
|Orientační cena / porce
|Sendviče
|celozrnný chléb, šunka, sýr, zelenina
|15–25 Kč
|Saláty
|couscous, zelenina, olivový olej
|20–35 Kč
|Oběd v krabičce
|rizoto, těstoviny, pečené maso
|25–40 Kč
|Svačiny
|ovoce, jogurt, müsli
|10–20 Kč
|Nápoje
|domácí limonáda, čaj, voda z domu
|1–5 Kč
Domácí jídlo oceníte nejen při práci, ale i na výletech nebo cestách – stačí krabička a láhev.
2. Levné varianty z obchodu nebo street food
Když není čas na vaření, vyplatí se sáhnout po chytrých možnostech v obchodech nebo u stánků.
Tipy:
- Využívejte obědové menu v jídelnách a podnikových kantýnách – často od 60 Kč.
- Nakupujte balené bagety, pečivo, saláty v supermarketech – sledujte slevy.
- Pokud street food, volte hotdog, langoš nebo plněnou housku – většinou 30–50 Kč.
- Vodu nenakupujte, noste si vlastní lahev!
👉 Máte osvědčený trik, jak levně jíst venku?
Napište ho do komentářů a inspirujte ostatní!
Zvládnete celý den venku pod 100 Kč? Pochlubte se svým rozpočtem a nápady, ty nejlepší zveřejníme v dalším tipu.
Jaroslav Obrdlík
Co nesmí chybět v žádné kuchyni
Dobře vybavená kuchyně je základem pro pohodlné a radostné vaření. V tomto díle se podíváme na suroviny, nástroje i drobnosti, bez kterých se žádný domov neobejde.
Jaroslav Obrdlík
Díl 6: Jak uvařit celý týden za 500 Kč – ukázkový jídelníček
Týdenní jídelníček za 500 Kč? Chutně, jednoduše a bez kompromisů! Levné vaření neznamená vzdát se chuti nebo zdraví
Jaroslav Obrdlík
Díl 5: 15 levných receptů, které si zamilujete
Hledáte inspiraci na levná, chutná a výživná jídla? Tady je 15 konkrétních receptů, které vás nebudou stát víc než 40 Kč na porci – ideální pro každého, kdo chce vařit chytře, úsporně a bez kompromisů v chuti.
Jaroslav Obrdlík
Díl 4: Skladování a tipy proti plýtvání potravinami
Mnoho peněz neuniká v obchodě, ale až doma – kvůli špatnému skladování a zbytečnému plýtvání. V tomto díle se naučíte, jak potraviny správně uchovávat, prodloužit jejich trvanlivost a ušetřit stovky korun měsíčně.
Jaroslav Obrdlík
Díl 3: Techniky levného vaření – vařte chytře jako profík
Nezáleží jen na tom, co nakupujete, ale i jak s tím naložíte. Tento díl vás naučí praktické kuchyňské techniky, díky kterým využijete každou surovinu naplno, ušetříte čas i peníze – a navíc omezíte odpad
