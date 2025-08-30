Díl 6: Jak uvařit celý týden za 500 Kč – ukázkový jídelníček
Každý den řešíme, co vařit, aby to bylo chutné, jednoduché a zároveň nezruinovalo rodinný rozpočet. Možná to zní jako nemožný úkol, ale jde to. Pokud si člověk trochu naplánuje jídelníček a naučí se využívat suroviny naplno, dá se za 500 Kč sestavit pestrý a výživný jídelníček na celý týden. Není to žádná nouzová dieta, ale vyvážené vaření, které může zvládnout každý.
1️⃣ Chytrý nákupní seznam (cca 500 Kč)
Základem je univerzální výběr potravin, které se dají snadno kombinovat a vystačí na více pokrmů:
- 1 kg rýže
- 1 kg těstovin
- 1 kg brambor
- 1 kg mrkve + cibule
- 500 g kuřecího masa (stehna nebo prsa v akci)
- 10 vajec
- 1 balíček mražené zeleniny
- 1 konzerva rajčat
- 1 balíček ovesných vloček
- mléko nebo kefír
- základní koření, olej
👉 Pokud máte doma olej, mouku, koření či bylinky, už máte velkou část práce hotovou. Právě kombinování základních surovin dělá z levného jídelníčku chutný a pestrý plán.
2️⃣ Ukázkový jídelníček na 7 dní
Tady je inspirace, jak z těchto surovin složit celý týden:
- Pondělí: rýže s kuřecím masem a zeleninou – jednoduchá směs, kterou dochutíte kořením.
- Úterý: těstoviny s rajčatovou omáčkou a zeleninovým salátem – lehké a rychlé.
- Středa: brambory na loupačku s tvarohem nebo vajíčkem – klasika, která nikdy nezklame.
- Čtvrtek: zeleninová polévka s vločkami + krajíc chleba – výživné a syté.
- Pátek: kuřecí směs s těstovinami – využijete maso z akce a protáhnete ho zeleninou.
- Sobota: sladká varianta – rýžový nákyp se skořicí nebo jablkem.
- Neděle: omeleta se zeleninou – rychlá večeře, kde využijete zbytky.
👉 Pokud si chcete jídelníček ozvláštnit, stačí drobnosti – přidat trochu sýra, sezónní ovoce, nebo dochutit bylinkami.
3️⃣ Jak ušetřit ještě víc
- Kupujte větší balení (rýže, těstoviny, brambory). Vyjdou levněji než malé.
- Využívejte zbytky – rýže ze včerejška = dnes rýžový nákyp.
- Maso jen občas, zbytek týdne vyřeší vejce, zelenina, luštěniny.
- Akce jsou klíčové – kuřecí maso nebo mléko kupte ve větším a část zamrazte.
- Připravujte dopředu – uvařit větší porci a druhý den ji využít jinak je nejefektivnější způsob, jak šetřit čas i peníze.
Závěr
Levné vaření neznamená vzdát se chuti nebo zdraví. Je to hlavně o plánování a chytrém využívání surovin. Pokud si dopředu sepíšete nákupní seznam a budete nakupovat cíleně, zvládnete se bez problémů vejít i do rozpočtu kolem 500 Kč na týden.
👉 A co vy? Vyzkoušeli byste si takový týdenní jídelníček? Máte svůj osvědčený trik, jak se vejít do nízkého rozpočtu? Napište mi do komentářů – nejlepší tipy rád zařadím do dalšího dílu!
Jaroslav Obrdlík
