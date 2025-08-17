Díl 5: 15 levných receptů, které si zamilujete
V. 15 receptů pod 40 Kč / porce
Níže najdete tabulku jednoduchých, ale výživných jídel, které si můžete připravit doma z běžně dostupných surovin. Ceny jsou orientační a počítají s průměrnými cenami při chytrém nakupování (akce, privátní značky, mražené suroviny atd.).
|Název
|Popis
|Cena za porci
|Čočková polévka s mrkví
|levná, sytá, výživná
|8 Kč
|Rizoto se zeleninou a vejcem
|z rýže a mražené zeleniny
|12 Kč
|Pečené kuře s bramborem a zelím
|v akci pod 30 Kč
|25 Kč
|Zapečené těstoviny s tvarohem a špenátem
|levné a zdravé
|15 Kč
|Zelňačka
|kysané zelí, brambory, koření
|10 Kč
|Fazolový guláš s chlebem
|hustý a sytý
|12 Kč
|Hummus + pečené brambory
|vegetariánské a výživné
|18 Kč
|Bramborové placky se škvarky/zelím
|využití zbytků
|14 Kč
|Ovesná kaše s jablkem a skořicí
|výživná snídaně
|5 Kč
|Těstoviny aglio olio
|jen česnek, olej, těstoviny
|10 Kč
|Pomazánka z mrkve a česneku
|trvanlivá a levná
|6 Kč
|Zapečená rýže se zeleninou a sýrem
|jednoduché a chutné
|16 Kč
|Bramborový guláš (vege)
|klasika bez masa
|13 Kč
|Polévka z červené čočky a kokosového mléka
|orientální nádech
|17 Kč
|Domácí pizzy z chleba
|rychlé a chutné
|12 Kč
👉 Který recept vás zaujal nejvíc?
Zkuste si doma jeden z těchto receptů uvařit a dejte vědět, jak se povedl!
Přidejte fotku nebo svůj vylepšený postup do komentářů.
A pokud máte vlastní levný recept, který se vejde pod 30 Kč – sem s ním! Nejlepší přidám do bonusového pokračování.
Jaroslav Obrdlík
Díl 4: Skladování a tipy proti plýtvání potravinami
Mnoho peněz neuniká v obchodě, ale až doma – kvůli špatnému skladování a zbytečnému plýtvání. V tomto díle se naučíte, jak potraviny správně uchovávat, prodloužit jejich trvanlivost a ušetřit stovky korun měsíčně.
Jaroslav Obrdlík
Díl 3: Techniky levného vaření – vařte chytře jako profík
Nezáleží jen na tom, co nakupujete, ale i jak s tím naložíte. Tento díl vás naučí praktické kuchyňské techniky, díky kterým využijete každou surovinu naplno, ušetříte čas i peníze – a navíc omezíte odpad
Jaroslav Obrdlík
Díl 2: Nejlevnější a nejzdravější suroviny do kuchyně
Vařit levně neznamená obětovat kvalitu. V tomto díle se podíváme na potraviny, které jsou výživné, levné a skvěle se hodí pro každodenní vaření. Díky nim snížíte výdaje a zvýšíte nutriční hodnotu jídel.
Jaroslav Obrdlík
Díl 1: Jak levně vařit a přitom jíst chutně a zdravě
Vařit levně neznamená jíst nudně. Díky chytrému plánování, nákupům a několika jednoduchým trikům zvládnete chutná jídla i s minimálním rozpočtem. Začněte prvním krokem – strategickým plánem.zbytečných výdajů.
Jaroslav Obrdlík
Jak efektivně využívat akce a letáky bez zbytečného utrácení
Pokud si myslíte, že sledování akcí a letáků je cesta k okamžitém úsporám, máte pravdu... ale jen zčásti.
