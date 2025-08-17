Díl 5: 15 levných receptů, které si zamilujete

Hledáte inspiraci na levná, chutná a výživná jídla? Tady je 15 konkrétních receptů, které vás nebudou stát víc než 40 Kč na porci – ideální pro každého, kdo chce vařit chytře, úsporně a bez kompromisů v chuti.

V. 15 receptů pod 40 Kč / porce

Níže najdete tabulku jednoduchých, ale výživných jídel, které si můžete připravit doma z běžně dostupných surovin. Ceny jsou orientační a počítají s průměrnými cenami při chytrém nakupování (akce, privátní značky, mražené suroviny atd.).

NázevPopisCena za porci
Čočková polévka s mrkvílevná, sytá, výživná8 Kč
Rizoto se zeleninou a vejcemz rýže a mražené zeleniny12 Kč
Pečené kuře s bramborem a zelímv akci pod 30 Kč25 Kč
Zapečené těstoviny s tvarohem a špenátemlevné a zdravé15 Kč
Zelňačkakysané zelí, brambory, koření10 Kč
Fazolový guláš s chlebemhustý a sytý12 Kč
Hummus + pečené bramboryvegetariánské a výživné18 Kč
Bramborové placky se škvarky/zelímvyužití zbytků14 Kč
Ovesná kaše s jablkem a skořicívýživná snídaně5 Kč
Těstoviny aglio oliojen česnek, olej, těstoviny10 Kč
Pomazánka z mrkve a česnekutrvanlivá a levná6 Kč
Zapečená rýže se zeleninou a sýremjednoduché a chutné16 Kč
Bramborový guláš (vege)klasika bez masa13 Kč
Polévka z červené čočky a kokosového mlékaorientální nádech17 Kč
Domácí pizzy z chlebarychlé a chutné12 Kč

👉 Který recept vás zaujal nejvíc?
Zkuste si doma jeden z těchto receptů uvařit a dejte vědět, jak se povedl!
Přidejte fotku nebo svůj vylepšený postup do komentářů.
A pokud máte vlastní levný recept, který se vejde pod 30 Kč – sem s ním! Nejlepší přidám do bonusového pokračování.

Autor: Jaroslav Obrdlík | neděle 17.8.2025 22:17 | karma článku: 0 | přečteno: 35x

Jaroslav Obrdlík

  • Počet článků 8
  • Celková karma 10,24
  • Průměrná čtenost 246x
Jmenuji se Jaroslav Obrdlík a rád se dělím o své životní zkušenosti, osobní příběhy a pohledy na každodenní realitu. Blog chci vést jako prostor pro otevřenou diskusi, zamyšlení i motivaci ostatních. Zaměřím se na témata jako životní restart, práce, sociální otázky a praktické tipy pro běžný život.

