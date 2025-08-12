Díl 4: Skladování a tipy proti plýtvání potravinami

Mnoho peněz neuniká v obchodě, ale až doma – kvůli špatnému skladování a zbytečnému plýtvání. V tomto díle se naučíte, jak potraviny správně uchovávat, prodloužit jejich trvanlivost a ušetřit stovky korun měsíčně.

IV. Skladování a minimalizace odpadu

1. Mrazte s rozumem

Mrazák je váš nejlepší přítel při levném vaření. Nejen že udrží jídlo déle čerstvé, ale umožní vám naplno využít výhod akčních nákupů.

Co všechno můžete mrazit:

  • hotová jídla (polévky, guláše, rizoto),
  • vývary a omáčky,
  • nasekané bylinky v oleji (např. do tvořítek na led),
  • pečivo (nejlépe krájené),
  • banány a sezónní ovoce (na smoothie nebo do kaší).

Tip: Mrazte po malých porcích a přidejte štítek s datem a názvem. Vyhnete se chaosu a zapomenutým krabičkám.

2. Ukládání do sklenic a krabiček

Základem přehlednosti a pořádku je dobré balení.

Vyplatí se mít doma:

  • sklenice od omáček, džemů nebo medu,
  • plastové i skleněné krabičky (ideálně s víčkem),
  • zip sáčky nebo vakuové pytlíky.

Takto uložené jídlo vydrží déle, snadno ho najdete a můžete si přenést porci do práce nebo na cesty.

3. Využívání potravin beze zbytku

Zbytky nemusíte vyhazovat – často z nich vzniknou skvělá jídla nebo přísady.

Příklady:

  • Vodu z vařených těstovin použijte jako základ do omáčky.
  • Okrojky zeleniny – do vývaru nebo omáček.
  • Přezrálé ovoce – na koláč, do kaše nebo zamrazit.
  • Slupky z brambor – upéct jako chipsy.

Tip: Naučte se first in, first out – spotřebovávejte dříve to, co jste koupili jako první.

👉 Co nejčastěji končí ve vašem koši – a co by se dalo zachránit?
Zkuste si napsat seznam nejčastěji vyhazovaných věcí a jeden z nich příště zkuste zpracovat jinak.
Do komentářů napište svůj nápad nebo tip – inspirujeme se navzájem!

Autor: Jaroslav Obrdlík | úterý 12.8.2025 19:47 | karma článku: 0 | přečteno: 0x

Jaroslav Obrdlík

  • Počet článků 6
  • Celková karma 10,80
  • Průměrná čtenost 293x
Jmenuji se Jaroslav Obrdlík a rád se dělím o své životní zkušenosti, osobní příběhy a pohledy na každodenní realitu. Blog chci vést jako prostor pro otevřenou diskusi, zamyšlení i motivaci ostatních. Zaměřím se na témata jako životní restart, práce, sociální otázky a praktické tipy pro běžný život.

