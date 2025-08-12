Díl 4: Skladování a tipy proti plýtvání potravinami
IV. Skladování a minimalizace odpadu
1. Mrazte s rozumem
Mrazák je váš nejlepší přítel při levném vaření. Nejen že udrží jídlo déle čerstvé, ale umožní vám naplno využít výhod akčních nákupů.
Co všechno můžete mrazit:
- hotová jídla (polévky, guláše, rizoto),
- vývary a omáčky,
- nasekané bylinky v oleji (např. do tvořítek na led),
- pečivo (nejlépe krájené),
- banány a sezónní ovoce (na smoothie nebo do kaší).
✅ Tip: Mrazte po malých porcích a přidejte štítek s datem a názvem. Vyhnete se chaosu a zapomenutým krabičkám.
2. Ukládání do sklenic a krabiček
Základem přehlednosti a pořádku je dobré balení.
Vyplatí se mít doma:
- sklenice od omáček, džemů nebo medu,
- plastové i skleněné krabičky (ideálně s víčkem),
- zip sáčky nebo vakuové pytlíky.
Takto uložené jídlo vydrží déle, snadno ho najdete a můžete si přenést porci do práce nebo na cesty.
3. Využívání potravin beze zbytku
Zbytky nemusíte vyhazovat – často z nich vzniknou skvělá jídla nebo přísady.
Příklady:
- Vodu z vařených těstovin použijte jako základ do omáčky.
- Okrojky zeleniny – do vývaru nebo omáček.
- Přezrálé ovoce – na koláč, do kaše nebo zamrazit.
- Slupky z brambor – upéct jako chipsy.
✅ Tip: Naučte se first in, first out – spotřebovávejte dříve to, co jste koupili jako první.
👉 Co nejčastěji končí ve vašem koši – a co by se dalo zachránit?
Zkuste si napsat seznam nejčastěji vyhazovaných věcí a jeden z nich příště zkuste zpracovat jinak.
Do komentářů napište svůj nápad nebo tip – inspirujeme se navzájem!
