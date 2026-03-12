Daňové přiznání na poslední chvíli: jak ještě snížit daně
Proč se vyplatí věnovat daňovému přiznání pozornost
Každý rok řeší statisíce lidí v Česku stejnou věc – daňové přiznání. Pro někoho je to rutinní administrativa, pro jiného stres na poslední chvíli. Pravdou ale je, že právě v této fázi můžete legálně ušetřit tisíce korun.
Velká část poplatníků totiž nevyužívá všechny dostupné slevy a odpočty. Často je to jen kvůli tomu, že o nich nevědí nebo si nejsou jistí, zda na ně mají nárok.
Mezi nejčastější chyby patří například:
- zapomenuté slevy na děti
- neuplatněné úroky z hypotéky
- nevyužité odpočty za penzijní spoření
- opomenuté dary nebo příspěvky na charitu
Výsledkem může být zbytečně vyšší daň nebo menší přeplatek.
Dobrou zprávou je, že pokud ještě přiznání podáváte, máte stále možnost tyto položky doplnit. Stačí vědět, na co se zaměřit.
🥕 II. Nejčastější slevy na dani, které lidé využívají
Sleva na dani je částka, která se odečítá přímo z vypočtené daně. To znamená, že má často větší efekt než klasické odpočty.
Níže je přehled těch nejdůležitějších.
|Sleva na dani
|Kdo ji může využít
|Orientační výše
|Sleva na poplatníka
|každý daňový poplatník
|30 840 Kč
|Sleva na manželku/manžela
|pokud má nízké příjmy
|až 24 840 Kč
|Sleva na dítě
|rodiče
|od 15 204 Kč
|Sleva na studenta
|studenti do 26 let
|4 020 Kč
|Sleva na invaliditu
|osoby s invalidním důchodem
|až 5 040 Kč
- Sleva na poplatníka
Tuto slevu může uplatnit každý, kdo podává daňové přiznání. Je to základní sleva, která výrazně snižuje výslednou daň.
Mnoho zaměstnanců ji má už započítanou v ročním zúčtování u zaměstnavatele, ale podnikatelé nebo lidé s vedlejšími příjmy ji musí uvést sami.
- Sleva na manžela nebo manželku
Tato sleva se týká domácností, kde jeden z partnerů vydělává výrazně méně. Podmínkou je, že druhý partner měl roční příjem do zákonného limitu.
Často ji využívají například rodiny, kde jeden rodič zůstává doma s malými dětmi.
- Sleva na děti
Jedna z nejvýhodnějších slev v systému. U více dětí může dokonce vzniknout tzv. daňový bonus – tedy situace, kdy stát poplatníkovi peníze vrací.
🥕 III. Odpočty od základu daně: kde můžete snížit základ
Na rozdíl od slev se odpočty odečítají ze základu daně ještě před samotným výpočtem daně.
I tak ale mohou znamenat výraznou úsporu.
- Hypotéka nebo úvěr na bydlení
Pokud splácíte hypotéku na vlastní bydlení, můžete si odečíst zaplacené úroky. Maximální limit je poměrně vysoký a u mnoha domácností jde o jednu z největších položek v přiznání.
K uplatnění potřebujete potvrzení od banky.
- Penzijní spoření
Stát motivuje lidi k dlouhodobému spoření na důchod. Pokud si spoříte na penzijním produktu, můžete si část příspěvků odečíst od základu daně.
Čím vyšší příspěvek, tím větší potenciální úspora.
- Životní pojištění
U některých typů životního pojištění je možné odečíst zaplacené pojistné. Opět je nutné mít potvrzení od pojišťovny.
Tento odpočet je populární hlavně u lidí, kteří kombinují spoření a pojištění.
- Dary
Darovali jste peníze na charitu, neziskovou organizaci nebo veřejně prospěšný projekt?
Tyto dary lze často odečíst z daní. Podmínkou je potvrzení o daru a splnění minimální hodnoty daru.
🥕 IV. Změny v daních, které je dobré letos znát
Daňová pravidla se čas od času mění a některé změny mohou ovlivnit i letošní přiznání.
- Digitalizace a online podání
Stále více lidí podává daňové přiznání elektronicky. Výhodou je:
- rychlejší zpracování
- menší riziko chyby
- automatické kontroly formuláře
Navíc se často prodlužuje termín pro podání.
- Vyšší důraz na evidenci příjmů
Finanční úřady dnes lépe pracují s daty z bank, zaměstnavatelů nebo dalších institucí. Proto je důležité mít správně evidované příjmy – například z pronájmu, podnikání nebo investic.
- Změny u některých daňových limitů
V průběhu let se mění různé limity – například u odpočtů nebo slev. Proto je dobré každý rok zkontrolovat aktuální pravidla.
Mnoho lidí totiž používá staré informace a přichází o možnost uplatnit nové výhody.
🥕 V. Nejčastější chyby při vyplňování přiznání
Chyby v daňovém přiznání nejsou nic neobvyklého. Ve většině případů nejde o úmysl, ale o nepozornost nebo neznalost.
Mezi nejčastější patří:
- Zapomenuté příjmy
Například příjmy z:
- pronájmu
- brigád
- prodeje majetku
- vedlejšího podnikání
Pokud je neuvedete, může vás finanční úřad vyzvat k doplnění.
- Chybějící potvrzení
Mnoho odpočtů vyžaduje dokument – například:
- potvrzení z banky
- potvrzení o daru
- potvrzení o penzijním spoření
Bez nich nelze odpočet uplatnit.
- Špatně zvolený formulář
Existuje více typů daňových formulářů podle druhu příjmů. Pokud zvolíte nesprávný, může být přiznání neúplné.
- Nevyužité slevy
Možná nejčastější chyba – lidé jednoduše zapomenou uvést slevu, na kterou mají nárok.
🥕 VI. Praktický postup: jak zvládnout přiznání rychle
Pokud přiznání řešíte na poslední chvíli, pomůže jednoduchý postup.
- Připravte si všechny dokumenty
Než začnete vyplňovat formulář, shromážděte:
- potvrzení o příjmech
- potvrzení z banky
- doklady o darech
- potvrzení o penzijním spoření
Díky tomu předejdete chybám a zdržení.
- Využijte online formuláře
Elektronické formuláře často automaticky počítají výslednou daň a upozorní na chyby.
To výrazně zjednodušuje celý proces.
- Zkontrolujte slevy
Na závěr si vždy projděte seznam slev a odpočtů a zkontrolujte, zda jste na něco nezapomněli.
Tato kontrola může znamenat rozdíl i několik tisíc korun.
- Podání neodkládejte
Čím dříve přiznání podáte, tím dříve můžete dostat případný přeplatek.
Navíc se vyhnete stresu na poslední chvíli.
👉 A teď vy!
Podáváte daňové přiznání sami, nebo ho řeší účetní?
Napište do komentářů svůj tip, který vám každý rok pomáhá ušetřit na daních.
A pokud máte otázku k některé slevě nebo odpočtu, napište ji také – v příštím díle se podíváme na nejčastější daňové dotazy čtenářů.
