Co nesmí chybět v žádné kuchyni
🥕 I. Základní trvanlivé potraviny: Pilíře spíže
- Těstoviny a rýže
Univerzální základ mnoha jídel, rychlé a syté řešení. Mějte různé druhy – od špaget po basmati rýži.
- Luštěniny
Čočka, fazole a cizrna jsou bohaté na bílkoviny a vlákninu. Hodí se do polévek, omáček i pomazánek.
- Mouka, cukr, sůl, kypřidla
Nezbytné pro pečení i zahušťování. Hladká mouka, cukr, sůl a kypřicí prášek patří do každé spíže.
- Konzervy
Rajčata, tuňák, kukuřice či fazole v tomatě ušetří čas a zachrání nejednu rychlou večeři.
- Olej a ocet
Řepkový či olivový olej a balzamikový nebo jablečný ocet jsou základem pro vaření i dochucování.
- Vývar a bujón
Kostky či sušený vývar usnadní přípravu polévek, omáček i příloh.
🥕 II. Čerstvé ingredience, které oživí každé jídlo
- Cibule a česnek
Základ většiny receptů, dodávají chuť i aroma.
- Brambory
Levné a univerzální – vhodné na vaření, pečení, smažení i do salátů.
- Sezónní zelenina a ovoce
Papriky, rajčata, jablka nebo citrusy dodají barvu, vitaminy a čerstvost.
- Vejce
Levný a rychlý zdroj bílkovin, ideální pro snídaně i hlavní jídla.
- Bylinky
Čerstvé i sušené – petrželka, bazalka či tymián promění obyčejný pokrm v gurmánský zážitek.
- Mléčné výrobky a alternativy
Jogurty, sýry nebo rostlinné náhrady zpestří jídelníček a dodají výživnou hodnotu.
🥕 III. Nádobí a nástroje: Efektivita v kuchyni
- Nože a prkénka
Kuchařský nůž a kvalitní prkénko jsou základem pro pohodlné a bezpečné vaření.
- Hrnec, pánev, pekáč
Základní výbava pro všechny druhy tepelných úprav. Litinové nádobí se vyplatí jako dlouhodobá investice.
- Mixér nebo tyčový mixér
Pro polévky, smoothies, omáčky i dětské příkrmy.
- Odměrky a váha
Pro přesné pečení i konzistentní výsledky.
- Krabičky a dózy
Na meal prep i skladování zbytků. Skleněné nádoby navíc poslouží i k zapékání.
- Drobné pomůcky
Cedník, vařečky, škrabka, otvírák – detaily, bez kterých se neobejdete.
🥕 IV. Malé vychytávky, které usnadní život
- Pečicí papír a alobal
Šetří čas při pečení i úklidu.
- Utěrky a chňapky
Základ pro bezpečné a čisté vaření.
- Dochucovadla
Koření, sojová omáčka, hořčice nebo kečup dodají jídlům rychle novou chuť.
- Čaj a káva
Nejen pro vás, ale i pro hosty – symbol pohostinnosti.
- Sáčky a mrazicí potřeby
Ideální pro porcování a uchovávání surovin.
- Čisticí prostředky
Ekologické přípravky, houbičky a utěrky zaručí čistotu a pohodu.
👉 A teď vy: Jaká surovina nebo pomůcka je u vás v kuchyni naprostou nezbytností? Napište do komentářů, bez čeho se doma neobejdete – a inspirujte ostatní čtenáře!
Jaroslav Obrdlík
Díl 6: Jak uvařit celý týden za 500 Kč – ukázkový jídelníček
Týdenní jídelníček za 500 Kč? Chutně, jednoduše a bez kompromisů! Levné vaření neznamená vzdát se chuti nebo zdraví
Jaroslav Obrdlík
Díl 5: 15 levných receptů, které si zamilujete
Hledáte inspiraci na levná, chutná a výživná jídla? Tady je 15 konkrétních receptů, které vás nebudou stát víc než 40 Kč na porci – ideální pro každého, kdo chce vařit chytře, úsporně a bez kompromisů v chuti.
Jaroslav Obrdlík
Díl 4: Skladování a tipy proti plýtvání potravinami
Mnoho peněz neuniká v obchodě, ale až doma – kvůli špatnému skladování a zbytečnému plýtvání. V tomto díle se naučíte, jak potraviny správně uchovávat, prodloužit jejich trvanlivost a ušetřit stovky korun měsíčně.
Jaroslav Obrdlík
Díl 3: Techniky levného vaření – vařte chytře jako profík
Nezáleží jen na tom, co nakupujete, ale i jak s tím naložíte. Tento díl vás naučí praktické kuchyňské techniky, díky kterým využijete každou surovinu naplno, ušetříte čas i peníze – a navíc omezíte odpad
Jaroslav Obrdlík
Díl 2: Nejlevnější a nejzdravější suroviny do kuchyně
Vařit levně neznamená obětovat kvalitu. V tomto díle se podíváme na potraviny, které jsou výživné, levné a skvěle se hodí pro každodenní vaření. Díky nim snížíte výdaje a zvýšíte nutriční hodnotu jídel.
|Další články autora
