Česko v cenové pasti: Proč je u nás tak draho a benzín stojí majlant?
Rychlé zdražení, pomalé zlevnění
Jedna věc bije do očí nejvíc – rychlost.
Jakmile se na světových trzích zvedne cena ropy, ceny na čerpacích stanicích reagují téměř okamžitě. Někdy během pár dní. Ale když ropa zlevňuje, pumpy reagují výrazně pomaleji. Tenhle jev není náhoda. Je to kombinace psychologie trhu, obchodní strategie a faktu, že firmy chrání své marže.
Výsledek?
Řidič má pocit, že se zdražuje „hned“, ale zlevnění se nekoná.
Z čeho se vlastně skládá cena benzínu
Abychom pochopili, proč je benzín drahý, je potřeba rozebrat jeho cenu:
- ≈ 45–50 % tvoří daně (spotřební daň + DPH)
- ≈ 35–40 % je samotná ropa (globální trh)
- ≈ 10 % tvoří rafinace, doprava a marže prodejců
Tohle je klíčové.
Často se totiž ukazuje prstem na čerpací stanice. Ano, i tam může docházet k drobnému „natahování“ cen. Ale realita je taková, že jejich vliv na konečnou cenu je omezený.
Hlavní roli hrají úplně jiné faktory.
Co skutečně žene ceny nahoru
1) Globální trh s ropou
Cena ropy se neurčuje v Česku. Ovlivňují ji konflikty, napětí na Blízkém východě, rozhodnutí těžebních kartelů nebo výpadky produkce. Jakmile se situace zhorší, cena letí nahoru.
2) Kurz dolaru
Ropa se obchoduje v dolarech. Pokud koruna oslabí, dovoz se prodraží – a to se okamžitě promítne do cen.
3) Daně
Téměř polovina ceny benzínu jde státu. To je fakt, který se často přehlíží. A zároveň jeden z hlavních důvodů, proč jsou ceny tak vysoké.
Je Česko opravdu drahé?
Tady přichází nepříjemná pravda.
Ne vždy.
V některých obdobích jsou ceny paliv v Česku srovnatelné, nebo dokonce nižší než v okolních státech, jako je Německo nebo Rakousko. Rozdíly dělají především daně, měnový kurz a logistika.
Problém tedy není jen v tom, že by si někdo „uměle navyšoval ceny“. Realita je systémová.
Proč to lidé vnímají jako nespravedlivé
Pocit nespravedlnosti má ale své důvody:
- mzdy nerostou tak rychle jako ceny
- zdražení přichází skokově
- zlevnění je pomalé a nenápadné
- běžný člověk nemá žádnou kontrolu
To vytváří dojem, že systém funguje proti lidem.
A právě tenhle pocit je silnější než jakákoliv tabulka nebo graf.
Kdo za to tedy může?
Není to jeden viník.
- Globální situace (ropa, konflikty)
- Měnový kurz
- Daňová politika státu
To jsou tři hlavní pilíře, které určují cenu.
Čerpací stanice jsou jen poslední článek řetězce.
Tvrdá realita na závěr
Česko není nutně „nejdražší“. Ale je v situaci, kdy:
- velká část ceny je daná státem
- zbytek ovlivňuje svět, ne domácí trh
- běžný člověk to prakticky nemůže ovlivnit
A právě proto to bolí víc.
Protože zdražení přijde rychle, nečekaně a bez možnosti obrany. Zatímco zlevnění, když už přijde, je pomalé a sotva znatelné.
To není jen ekonomika. To je nastavení systému, ve kterém žijeme.
👉 A teď otázka pro vás:
Jak zdražování ovlivňuje váš rodinný rozpočet? Omezili jste jízdy autem, nebo šetříte na jiných věcech? Podělte se o své zkušenosti v komentářích! 🌱
Jaroslav Obrdlík
Daňové přiznání na poslední chvíli: jak ještě snížit daně
Březen je pro mnoho lidí měsícem daňových přiznání. Pokud jste ho ještě nepodali, stále máte šanci snížit svou daňovou povinnost. Přinášíme praktický přehled slev, odpočtů a změn, které můžete využít ještě letos.
Jaroslav Obrdlík
Domácí pěstování pro lenochy: 5 rostlin, které nezabijete a ušetříte tisíce
Nemusíte mít latifundie, abyste si vypěstovali vlastní jídlo. I parapet v paneláku může být produktivní džungle. Naučte se, jak začít, ušetřit za předražené bylinky z obchodu a mít čerstvou chuť doslova na dosah ruky.
Jaroslav Obrdlík
Připravte se na Vánoce včas: dárky kupujte už teď
Každý rok se to opakuje – nervy, přecpaná centra a zoufalé hledání posledních dárků. Letos to zkuste jinak. Zjistěte, proč se vyplatí začít s vánočními nákupy už na podzim.
Jaroslav Obrdlík
Nejlevnější způsoby, jak se stravovat venku
I na cestách nebo při práci mimo domov lze jíst levně a kvalitně. V tomto článku se podíváme na řešení, která ušetří peníze, zpříjemní pauzu a přitom si zachováte zdravější styl – i bez drahých restaurací.
Jaroslav Obrdlík
Co nesmí chybět v žádné kuchyni
Dobře vybavená kuchyně je základem pro pohodlné a radostné vaření. V tomto díle se podíváme na suroviny, nástroje i drobnosti, bez kterých se žádný domov neobejde.
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Lidé promítli vlajku Ukrajiny na muzeum v Olomouci,ze kterého byla odstraněna
Ukrajinskou vlajku dnes večer promítla na průčelí Muzea umění v Olomouci skupina zhruba dvou...
U Předboje v Praze-východ narazilo osobní auto do stromu, řidič nehodu nepřežil
U Předboje v okrese Praha-východ dnes v podvečer narazilo osobní auto do stromu, řidič nehodu...
Řidič u Předboje nedaleko Prahy narazil do stromu, nehodu nepřežil
Na silnici mezi obcemi Bašť a Předboj na Praze-východ došlo v úterý odpoledne k tragické dopravní...
Začala druhá etapa rekonstrukce historické kopule obchodního domu Breda v Opavě
Začala druhá etapa rekonstrukce kopule obchodního domu Breda. Dnes si staveniště převzala firma,...
