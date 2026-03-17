Česko v cenové pasti: Proč je u nás tak draho a benzín stojí majlant?

Inflace v ČR trhá rekordy a drahota dopadá na každého. Podívali jsme se na zoubek tomu, proč ceny v obchodech raketově rostou a proč u čerpacích stanic platíme částky, ze kterých se točí hlava. Kdy se situace konečně uklidní?

Rychlé zdražení, pomalé zlevnění

Jedna věc bije do očí nejvíc – rychlost.

Jakmile se na světových trzích zvedne cena ropy, ceny na čerpacích stanicích reagují téměř okamžitě. Někdy během pár dní. Ale když ropa zlevňuje, pumpy reagují výrazně pomaleji. Tenhle jev není náhoda. Je to kombinace psychologie trhu, obchodní strategie a faktu, že firmy chrání své marže.

Výsledek?
Řidič má pocit, že se zdražuje „hned“, ale zlevnění se nekoná.

Z čeho se vlastně skládá cena benzínu

Abychom pochopili, proč je benzín drahý, je potřeba rozebrat jeho cenu:

  • ≈ 45–50 % tvoří daně (spotřební daň + DPH)
  • ≈ 35–40 % je samotná ropa (globální trh)
  • ≈ 10 % tvoří rafinace, doprava a marže prodejců

Tohle je klíčové.

Často se totiž ukazuje prstem na čerpací stanice. Ano, i tam může docházet k drobnému „natahování“ cen. Ale realita je taková, že jejich vliv na konečnou cenu je omezený.

Hlavní roli hrají úplně jiné faktory.

Co skutečně žene ceny nahoru

1) Globální trh s ropou

Cena ropy se neurčuje v Česku. Ovlivňují ji konflikty, napětí na Blízkém východě, rozhodnutí těžebních kartelů nebo výpadky produkce. Jakmile se situace zhorší, cena letí nahoru.

2) Kurz dolaru

Ropa se obchoduje v dolarech. Pokud koruna oslabí, dovoz se prodraží – a to se okamžitě promítne do cen.

3) Daně

Téměř polovina ceny benzínu jde státu. To je fakt, který se často přehlíží. A zároveň jeden z hlavních důvodů, proč jsou ceny tak vysoké.

Je Česko opravdu drahé?

Tady přichází nepříjemná pravda.

Ne vždy.

V některých obdobích jsou ceny paliv v Česku srovnatelné, nebo dokonce nižší než v okolních státech, jako je Německo nebo Rakousko. Rozdíly dělají především daně, měnový kurz a logistika.

Problém tedy není jen v tom, že by si někdo „uměle navyšoval ceny“. Realita je systémová.

Proč to lidé vnímají jako nespravedlivé

Pocit nespravedlnosti má ale své důvody:

  • mzdy nerostou tak rychle jako ceny
  • zdražení přichází skokově
  • zlevnění je pomalé a nenápadné
  • běžný člověk nemá žádnou kontrolu

To vytváří dojem, že systém funguje proti lidem.

A právě tenhle pocit je silnější než jakákoliv tabulka nebo graf.

Kdo za to tedy může?

Není to jeden viník.

  • Globální situace (ropa, konflikty)
  • Měnový kurz
  • Daňová politika státu

To jsou tři hlavní pilíře, které určují cenu.

Čerpací stanice jsou jen poslední článek řetězce.

Tvrdá realita na závěr

Česko není nutně „nejdražší“. Ale je v situaci, kdy:

  • velká část ceny je daná státem
  • zbytek ovlivňuje svět, ne domácí trh
  • běžný člověk to prakticky nemůže ovlivnit

A právě proto to bolí víc.

Protože zdražení přijde rychle, nečekaně a bez možnosti obrany. Zatímco zlevnění, když už přijde, je pomalé a sotva znatelné.

To není jen ekonomika. To je nastavení systému, ve kterém žijeme.

👉 A teď otázka pro vás:

Jak zdražování ovlivňuje váš rodinný rozpočet? Omezili jste jízdy autem, nebo šetříte na jiných věcech? Podělte se o své zkušenosti v komentářích! 🌱

Autor: Jaroslav Obrdlík | úterý 17.3.2026 22:24 | karma článku: 0 | přečteno: 40x

Jaroslav Obrdlík

  • Počet článků 15
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 287x
Jmenuji se Jaroslav Obrdlík a rád se dělím o své životní zkušenosti, osobní příběhy a pohledy na každodenní realitu. Blog chci vést jako prostor pro otevřenou diskusi, zamyšlení i motivaci ostatních. Zaměřím se na témata jako životní restart, práce, sociální otázky a praktické tipy pro běžný život.

