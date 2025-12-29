Proč lidé pijí alkohol? Důvod se vždycky najde...
Ilustrační obrázek vytvořila AI Microsoft Designer
K tomuto textu mě inspirovala diskuse o zdravotním kolapsu populární ženy, která v minulosti prošla řadou alkoholových eskapád a postihla ji také tragédie v podobně smrti potomka. Je zajímavé, že i když nemírně pila už před zmíněnou tragédií, jsou někteří lidé schopni celou věc převrátit a vnímat neštěstí jako důvod k pití alkoholu. Záměrně nejsem příliš konkrétní, neboť nezáleží na tom, o koho se jedná, jelikož mi jde o souvislost mezi pitím alkoholu, které se u některých lidí změní až v závislosti na jedné straně, a vnějšími podněty či důvody ke konzumaci lihových nápojů na straně druhé.
Je příznačné, že každý, kdo se stane závislým na pití nápojů s obsahem alkoholu a podstoupil „úspěšné“ léčení, vnímá svůj příběh jako jedinečný, a z osobního pohledu má vlastně pravdu, ale z hlediska druhých jde často o banální případ. Možná ne pro všechny, ale pro mnohé tak přijde po vystřízlivění z chronické opilosti ještě druhé probuzení, a to z pocitu, že bude za svůj „boj s démonem alkoholu“ obdivován. Jistě lze souhlasit s tím, že normální je nepít, přesto ale většina lidí alkohol pije, prý osm z deseti Čechů, denně údajně skoro deset procent dospělé populace. V Česku žije tedy desetina přiznaných či nepřiznaných opilců čili závislých na alkoholu.
Proč však lidé vůbec konzumují alkoholické nápoje? Jednak je alkohol vysoce tolerovaná a obchody nabízená droga, kterou navíc vydatně podporuje reklama, viz reklamy, jež hlavně pití piva prezentují jako součást naší kultury, sportu, zkrátka jako něco v tom smyslu, že když se pije pivo, je svět v pořádku, a jednak lidé povařují obecně pití alkoholu, a to včetně adiktologů, za běžnou věc. I tito lékaři alkoholikům říkají, že chtějí-li svou závislost překonat, že už nikdy „nesmí“ pít, místo toho, aby je přesvědčovali, že mají proti ostatním výhodu, že už nikdy „nemusí“ pít alkohol.
Alkohol prostě k lidem odedávna patří. Je ho plná historie, jakož i slovesné, výtvarné i hudební umění. Neobejde se bez něj žádná soukromá zábava, ani žádné veřejné akce a podniky. Pití alkoholu je v lidech natolik zakořeněno, že se ptají, když vidí abstinenta: proč vlastně žije? Je to jistě poněkud nadsazený výrok, ale ilustruje, jak mají lidé pití alkoholických nápojů hluboko pod kůží.
Přesto ale mnozí „tuší“, že konzumovat alkohol není tak úplně samozřejmé, proto i po tisíciletých zkušenostech s ředěným etanolem hledají pokaždé „důvody“ k napití. Je to jistě jen předstírání, ale hledání důvodů, proč se napít, je oblíbenou činností. Jen málokdo svému okolí prostě řekne: jdu chlastat. A tady jsou ty důvody. Pije se z žalu i radosti, kvůli neúspěchu i úspěchu, kvůli tragickým i šťastným událostem, životním výhrám i prohrám, neboť se sejde společnost, setkají se přátelé, sejde se rodina, ale stejně tak kvůli tomu, že se člověk cítí osamělý.
Jelikož vyjmenované i nevyjmenované důvody k pití jsou zcela protichůdné, napovídá to, že ve skutečnosti žádné vnější nejsou. Pro pití alkoholu totiž nikdy není důvod mimo konkrétního člověka, ani pro nárazové, ani pro mírné, natož pro pravidelné a návykové. Důvod, proč lidé pijí alkohol, je samotný alkohol. Lidé pijí alkohol, protože existuje. Jinými slovy pro jeho omamné účinky, které jsou či mohou být příjemné, rozjařující a povzbuzující. Když to ale někteří jedinci s pitím přehánějí, že se stanou závislými, pijí už jen proto, aby jim nebylo blbě, respektive aby mohli vůbec existovat, jak si myslí.
Svůj text jsem napsal jako připomínku před blížícím se silvestrem a námět do nového roku.
Jaroslav Kvapil
Staronový premiér, prostá žena a písničkář, který se zaprodal mocným
Dnes byl Andrej Babiš jmenovaný premiérem České republiky – podruhé. O to mi ale ani tak nejde, jako spíš o to, co lze vyjádřit frázemi: „za všechno může Babiš“ a „držím Babišovi palce a ať se nedá“.
Jaroslav Kvapil
Byla sametová revoluce zinscenovaná?
Spiklenecké teorie, že byl 17. listopad 1989 zinscenovaný, jsou skoro stejně staré jako samotný pád komunistického režimu v bývalé ČSSR. Každý, kdo chce udělat „díru do dějin“, přijde s novou teorií.
Jaroslav Kvapil
Pohledy z pražských Letenských sadů na Vltavu kolem Štefánikova mostu
Nějak mě to po letech táhlo do Letenských sadů podívat se odtud z nadhledu na Vltavu. Dostal jsem se tam ale až navečer, tak jsem rychle nafotil pár snímků, než se úplně setmí.
Jaroslav Kvapil
Dirigent nápravy světa a věčného míru
Objevil se mladík oděný v bílé košili a vestě, na ní měl černý frak, na krku bílý motýlek a na hlavě černý cylindr. Postavil dirigentský stojan přímo proti tváři sochy Jana Blahoslava, který v rukou zvedá vysoko před sebe bibli.
Jaroslav Kvapil
Karel Čapek: Každé zneužití svobody je zárodkem omezení svobody
Často ve veřejných projevech zaznívá, jak jsou ukrajovány naše svobody, zejména svoboda slova. Není to nic nového. V demokratických a svobodných společnostech si na to lidé stěžují, protože můžou.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu
Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán
Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé...
Dům humanity v České Lípě nabízí lidem bez domova možnost přečkat noc v teple
Dům humanity v České Lípě stále nabízí Noc v teple pro lidi bez domova. Mrazivou noc mohou přečkat...
Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic
Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku....
Soud se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy Aleně Vitáskové, rozhodl NS
Městský soud v Praze se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy někdejší předsedkyni...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 674
- Celková karma 15,20
- Průměrná čtenost 981x
https://kvaj.blogspot.com