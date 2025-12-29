Proč lidé pijí alkohol? Důvod se vždycky najde...

Alkoholismus – mužský – je „vděčným“ tématem pro média i „diskuse běžných lidí“. Dnes se ale dostal do popředí i ženský alkoholismus, o čemž svědčí umělecky zpracované různé „zápisky“ alkoholiček.

Ilustrační obrázek vytvořila AI Microsoft Designer

K tomuto textu mě inspirovala diskuse o zdravotním kolapsu populární ženy, která v minulosti prošla řadou alkoholových eskapád a postihla ji také tragédie v podobně smrti potomka. Je zajímavé, že i když nemírně pila už před zmíněnou tragédií, jsou někteří lidé schopni celou věc převrátit a vnímat neštěstí jako důvod k pití alkoholu. Záměrně nejsem příliš konkrétní, neboť nezáleží na tom, o koho se jedná, jelikož mi jde o souvislost mezi pitím alkoholu, které se u některých lidí změní až v závislosti na jedné straně, a vnějšími podněty či důvody ke konzumaci lihových nápojů na straně druhé.

Je příznačné, že každý, kdo se stane závislým na pití nápojů s obsahem alkoholu a podstoupil „úspěšné“ léčení, vnímá svůj příběh jako jedinečný, a z osobního pohledu má vlastně pravdu, ale z hlediska druhých jde často o banální případ. Možná ne pro všechny, ale pro mnohé tak přijde po vystřízlivění z chronické opilosti ještě druhé probuzení, a to z pocitu, že bude za svůj „boj s démonem alkoholu“ obdivován. Jistě lze souhlasit s tím, že normální je nepít, přesto ale většina lidí alkohol pije, prý osm z deseti Čechů, denně údajně skoro deset procent dospělé populace. V Česku žije tedy desetina přiznaných či nepřiznaných opilců čili závislých na alkoholu.

Proč však lidé vůbec konzumují alkoholické nápoje? Jednak je alkohol vysoce tolerovaná a obchody nabízená droga, kterou navíc vydatně podporuje reklama, viz reklamy, jež hlavně pití piva prezentují jako součást naší kultury, sportu, zkrátka jako něco v tom smyslu, že když se pije pivo, je svět v pořádku, a jednak lidé povařují obecně pití alkoholu, a to včetně adiktologů, za běžnou věc. I tito lékaři alkoholikům říkají, že chtějí-li svou závislost překonat, že už nikdy „nesmí“ pít, místo toho, aby je přesvědčovali, že mají proti ostatním výhodu, že už nikdy „nemusí“ pít alkohol.

Alkohol prostě k lidem odedávna patří. Je ho plná historie, jakož i slovesné, výtvarné i hudební umění. Neobejde se bez něj žádná soukromá zábava, ani žádné veřejné akce a podniky. Pití alkoholu je v lidech natolik zakořeněno, že se ptají, když vidí abstinenta: proč vlastně žije? Je to jistě poněkud nadsazený výrok, ale ilustruje, jak mají lidé pití alkoholických nápojů hluboko pod kůží.

Přesto ale mnozí „tuší“, že konzumovat alkohol není tak úplně samozřejmé, proto i po tisíciletých zkušenostech s ředěným etanolem hledají pokaždé „důvody“ k napití. Je to jistě jen předstírání, ale hledání důvodů, proč se napít, je oblíbenou činností. Jen málokdo svému okolí prostě řekne: jdu chlastat. A tady jsou ty důvody. Pije se z žalu i radosti, kvůli neúspěchu i úspěchu, kvůli tragickým i šťastným událostem, životním výhrám i prohrám, neboť se sejde společnost, setkají se přátelé, sejde se rodina, ale stejně tak kvůli tomu, že se člověk cítí osamělý.

Jelikož vyjmenované i nevyjmenované důvody k pití jsou zcela protichůdné, napovídá to, že ve skutečnosti žádné vnější nejsou. Pro pití alkoholu totiž nikdy není důvod mimo konkrétního člověka, ani pro nárazové, ani pro mírné, natož pro pravidelné a návykové. Důvod, proč lidé pijí alkohol, je samotný alkohol. Lidé pijí alkohol, protože existuje. Jinými slovy pro jeho omamné účinky, které jsou či mohou být příjemné, rozjařující a povzbuzující. Když to ale někteří jedinci s pitím přehánějí, že se stanou závislými, pijí už jen proto, aby jim nebylo blbě, respektive aby mohli vůbec existovat, jak si myslí.

Svůj text jsem napsal jako připomínku před blížícím se silvestrem a námět do nového roku.

Autor: Jaroslav Kvapil | pondělí 29.12.2025 8:54 | karma článku: 4,47 | přečteno: 87x

Další články autora

Jaroslav Kvapil

Staronový premiér, prostá žena a písničkář, který se zaprodal mocným

Dnes byl Andrej Babiš jmenovaný premiérem České republiky – podruhé. O to mi ale ani tak nejde, jako spíš o to, co lze vyjádřit frázemi: „za všechno může Babiš“ a „držím Babišovi palce a ať se nedá“.

9.12.2025 v 13:08 | Karma: 22,67 | Přečteno: 814x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Kvapil

Byla sametová revoluce zinscenovaná?

Spiklenecké teorie, že byl 17. listopad 1989 zinscenovaný, jsou skoro stejně staré jako samotný pád komunistického režimu v bývalé ČSSR. Každý, kdo chce udělat „díru do dějin“, přijde s novou teorií.

19.11.2025 v 11:08 | Karma: 16,30 | Přečteno: 489x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Kvapil

Pohledy z pražských Letenských sadů na Vltavu kolem Štefánikova mostu

Nějak mě to po letech táhlo do Letenských sadů podívat se odtud z nadhledu na Vltavu. Dostal jsem se tam ale až navečer, tak jsem rychle nafotil pár snímků, než se úplně setmí.

14.11.2025 v 13:09 | Karma: 15,07 | Přečteno: 213x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Kvapil

Dirigent nápravy světa a věčného míru

Objevil se mladík oděný v bílé košili a vestě, na ní měl černý frak, na krku bílý motýlek a na hlavě černý cylindr. Postavil dirigentský stojan přímo proti tváři sochy Jana Blahoslava, který v rukou zvedá vysoko před sebe bibli.

28.10.2025 v 19:37 | Karma: 4,56 | Přečteno: 192x | Diskuse | Ostatní

Jaroslav Kvapil

Karel Čapek: Každé zneužití svobody je zárodkem omezení svobody

Často ve veřejných projevech zaznívá, jak jsou ukrajovány naše svobody, zejména svoboda slova. Není to nic nového. V demokratických a svobodných společnostech si na to lidé stěžují, protože můžou.

21.10.2025 v 12:05 | Karma: 13,35 | Přečteno: 310x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková
24. prosince 2025  18:07

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...
23. prosince 2025  20:34

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den
23. prosince 2025  20:35

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...

Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
29. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé...

Dům humanity v České Lípě nabízí lidem bez domova možnost přečkat noc v teple

ilustrační snímek
29. prosince 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Dům humanity v České Lípě stále nabízí Noc v teple pro lidi bez domova. Mrazivou noc mohou přečkat...

Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

ilustrační snímek
29. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku....

Soud se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy Aleně Vitáskové, rozhodl NS

ilustrační snímek
29. prosince 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

Městský soud v Praze se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy někdejší předsedkyni...

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Jaroslav Kvapil

  • Počet článků 674
  • Celková karma 15,20
  • Průměrná čtenost 981x
Neidentifikuji se s žádnými politickými, profesními, náboženskými, myšlenkovými či jinými směry a skupinami. Pokud se některý můj text nebo části textů shodují s názory takových směrů a skupin, je to buď náhodné, nebo způsobené prostupností myšlenek různě zaměřených lidí. Píšu si, co chci a co mám potřebu napsat. Naopak nepíšu ve jménu ani z pověření nikoho jiného. 

https://kvaj.blogspot.com

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.