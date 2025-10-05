Právě skončené sněmovní volby slibují dobu rozkvětu
Pohled na Karlštejn, kde se odehrával ikonický muzikál Noc na Karlštejně a v něm scénka, v níž rozmlouvá císař Karel IV. s bavorským vévodou Štěpánem.
Jelikož však Andrej Babiš se svým Anofertem drtivě vyhrál sněmovní volby, zdálo by se, že jsem z toho smutný. Na druhé straně je mi 71 let, tak mě zmíněná skutečnost naplňuje spíš škodolibostí. Ostatně co by se mi mohlo stát horšího, než že umřu, a to mě beztak v dohledné době čeká. Pokud ale budu ještě nějaký čas žít a Andrej Babiš aspoň z poloviny splní sliby, že vrátí lidem všechno, co jim Fialova vláda ukradla, budu se mít vlastně docela dobře.
Na důchodu dostanu přidáno víc, než jsem mohl za současné vládní konstelace očekávat, k tomu nějaký ten vánoční dáreček v podobě pár mimořádných tisícovek na účtu, zlevní agrofertí tukové rohlíky, máslo (které bylo dosud drahé jenom proto, aby lidé ještě víc nenáviděli Fialu) a sojovo-kožovo-extraktové párky, což jsou všechno poživatiny, které nežeru, protože si můžu dovolit lepší… A jestli Andrej Babiš nesplní vůbec nic, tak na tom budu stejně jako teď. No a co dál?
Bavím se tím, jak se Tomio Okamura se svou nacionální SPD, kterou prohlašoval vždy za svébytnou stranu, lísá k ANO v nezřízené touze spoluvládnout, jak totéž dělá Filip Turek, stávající europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě, která se nově dostala do sněmovny a o níž tvrdil, že je jedinou skutečnou pravicí na české politické scéně a jak se komunisti Kateřiny Konečné (přezdívané Rudá Káča) zakuklení do hnutí Stačilo! nedostali do sněmovny. A jestliže se ANO podaří vytvořit koalici s SPD a s Motoristy sobě, budu se bavit ještě víc, jak Okamura a Turek a další novozvolenci z těchto stran budou panáčkovat a tančit, jak Andrej Babiš píská.
Jako příjemný bonus se jeví i to, že předseda strany PRO Jindřich Rajchl už nebude mít důvod svolávat demonstrace, že ekonomka Markéta Šichtařová ze Svobodných nebude muset psát své chmurné ekonomicko-politické vize a že bude nejspíš mlčet i předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová, neboť se i oni na kandidátkách SPD vyvezli do sněmovny. Tam bude pod vedením Andreje Babiše všechno zalité sluncem, a když se nějaký ten mráček objeví, šéf a majitel ANO se zamyslí a všechno vymyslí a na jeho ovečkách ze všech stran bude už jen to, aby to přesně realizovali. No a na mně je, abych oprášil a připomněl svůj někdejší výtvor. Nuže:
Miluje Andrej Babiš Českou republiku? O tom nemůže být pochyb. Tedy za předpokladu, že on tuto zemi řídí, potažmo ji vlastní – je proto i vlastencem. Spíš vlastníkem, ale to jsou jen drobné rozdíly mezi češtinou a slovenštinou. Babiš se s Českem ztotožňuje jako jeho majitel, tudíž se jasné, že co je dobré pro něj, je dobré i pro Česko ve smyslu, jak to vyjádřil Limonádový Joe, co je dobré pro kolaloku, je dobré i pro zákon.
Myslí to Andrej Babiš dobře? Zcela určitě. A je jen s podivem, kolik lidí volilo strany dosavadní pěti-, respektive čtyřkoalice. Vždyť přece už v názvu Babišova hnutí stojí „ANO bude líp“. A na to můžete vzít jed, neboť Andreji Babišovi vždy jde zcela určitě o to, aby mu bylo líp a on a Česko jedno jsou. Při minulém premiérování Andreje Babiše jsem přemýšlel, co mi situace na vrcholné politické scéně připomíná, až konečně mi došlo, že jistou scénu z filmového muzikálu Zdeňka Podskalského „Noc na Karlštejně“, který vznikl podle hry Jaroslava Vrchlického. Jde o scénu, v níž císař Karel IV. hovoří s bavorským vévodou Štěpánem. Zde je její přepis.
Vévoda Štěpán: „Tvá milost se rovněž stará o prospěch a moc tvého domu.“ Císař Karel: „Ale děje se tak vždy po cestách pravých, pane vévodo. Cizím statkem jsem se neobohacoval nikdy. Násilím jsem nezískal ničeho.“ Vévoda Štěpán: „Ano, ano, ano, ano. Ale jde o pokoj a mír tvé širší pravé vlasti, Svaté říše římské.“ Císař Karel: „O klid a mír Německa? Vévodo, vy sami se staráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš? Na to jsem už dávno zvykl od tvých krajanů. Ale rci sám, copak je možné, abychom nemilovali to, co je dílem naším? Když jsem přišel do této země, našel jsem jen žalně zírající poušť, města ochuzená a vypleněná, vesnice zdrané a ožebračené, panstvo zpupné, odbojné a loupeživé, lid skleslý a utýraný... A teď, když vidím, jak dílo mé se daří, jak země před mým zrakem vzkvétá, tu chci sebe sama překonati v lásce k této zemi. Vyřiď svým krajanům, pane vévodo, ať činí ve své zemi to, co já v Čechách a bude dobře v Evropě.“
Nyní se lze těšit, že to opět nastane. Je to totiž naprosto přesné. Jako by Andrej Babiš rozmlouval s jakýmsi podlým a úskočným eurokomisařem, kterému vysvětluje, že je sice bohatý a stará se o svůj prospěch, ale vždy čestně a podle zákona. Kolikrát už Babiš prohlásil, že jedná jen v souladu se zákony. Zpupné, odbojné a loupeživé panstvo – to jsou jednoznačně zoufalci z pětidemolice, které Andrej zkrotil, aby mohl rozdávat peníze utýranému lidu.
Minulá i budoucí vzkvétající Česká republika zkrátka byla a zase bude Babišovým dílem, (když už neslavně skončila epizoda s pětikolkou) a on ji miluje a v lásce k ní se překovává. Až opět v roli premiéra zajede do Bruselu, tak jim to tam rázně vysvětlí jako císař Karel vévodovi Štěpánovi – ať činí v EU to samé jako Andrej tady a bude dobře v Evropě. Jen je nutné trošku dialog Karla se Štěpánem poopravil, aby se víc podobal současnosti. Jednu větičku bych posunul až na závěr, takže by dialog končil skandováním: ANO, ANO, ANO, ANO! Tak si to přece přeje ta rozumnější část národa, a tak by to bylo a bude dokonalé.
Jaroslav Kvapil
Dvakrát dvě jsou čtyři – Ano, ale dvakrát tři je šest
Už dlouho pozoruji, jak se v debatách rozšířil argumentační klam zvaný úhybný manévr čili red herring. Vypadá to jako současný trend, ale ve skutečnosti si tento klam lidé oblíbili už dávno.
Jaroslav Kvapil
O hlouposti, nenávisti a rozdělené společnosti před sněmovními volbami
Na dotaz, co nesnáší nejvíc, kdekdo řekne, že lidskou hloupost. Nezáleží vůbec na tom, jestli je sám hlupák či chytrý. Nesnášet hloupost se totiž sluší, stejně jako nesnášet nenávist, násilí a válku.
Jaroslav Kvapil
Co je nevyhnutelnost aneb Potřeba roztáhnout perutě
Poté, co jsem zde uveřejnil text „Z Čechů nevyprchalo komunistické myšlení ani po 35 letech“, mě zejména vlivem bohaté diskuse napadly dvě politicko-filosofické satirické básně. Zde jsou.
Jaroslav Kvapil
Z Čechů nevyprchalo komunistické myšlení ani po 35 letech
O tom, že se řada lidí u nás ani po více než pětatřiceti letech nedokázala zbavit komunistického myšlení a dědictví, přesvědčil čerstvý střet herce Pavla Nového a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné.
Jaroslav Kvapil
poušť mluví stejnou řečí
Po delší době jsem napsal básničku o poušti a tak podobně, poměrně dlouhou na můj styl. Snad vám něco řekne či prozradí. Napřed ale, jak se k básničce vyjádřila umělá inteligence čili AI.
|Další články autora
Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo
Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko
Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Naším cílem není porážka Ruska, řekl Fico. Válku na Ukrajině má za regionální konflikt
Cílem slovenské vlády není porážka Ruska, řekl o válce na Ukrajině slovenský premiér Robert Fico. V...
Motoristé chtějí do vlády a věří ve vyrovnaný rozpočet, říká Šťastný
Motoristé sobě chtějí být aktivní součástí vlády a svou ambici dosáhnout do čtyř let vyrovnaného...
ONLINE: Pavel zatím Babiše nepověřil sestavit vládu, podle Fialy to bude logické
Sledujeme online Prezident Petr Pavel zatím nepověřil předsedu ANO Andreje Babiše sestavením vlády. „Bylo by to...
Rodiče chtějí předmět finanční výchova. V praxi ale záleží na ochotě škol i učitelů
Premium Nejdůležitější je čeština, cizí jazyky, matematika a hned za nimi finanční gramotnost. Čeští rodiče...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 667
- Celková karma 14,80
- Průměrná čtenost 985x
https://kvaj.blogspot.com