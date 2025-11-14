Pohledy z pražských Letenských sadů na Vltavu kolem Štefánikova mostu

Nějak mě to po letech táhlo do Letenských sadů podívat se odtud z nadhledu na Vltavu. Dostal jsem se tam ale až navečer, tak jsem rychle nafotil pár snímků, než se úplně setmí.

Žijeme teď v naší zemi ve vzrušené době. Bude Andrej Babiš premiérem, nebo ne? Zdržuje prezident Petr Pavel vznik nové vlády, nebo jsou jeho požadavky na pana Babiše legitimní? A co s Jindřichem Rajchlem a Filipem Turkem s jejich minulostmi?

Tohle však možná trápí jiné blogery, ne mě. Včera se mi vytvořila skulina v mém nabitém programu, tak jsem si zajel fotit do Prahy, jelikož jsem členem Skupiny fotografů a fanoušků Miluji Prahu. Dostal jsem se navečer až k vyhlídce na Vltavu u Štefánikova mostu v Letenských sadech a pořídil tam měkolik fotek, o které se nyní podělím.

Dvořákovo nábřeží – vlevo Na Františku (Ministerstvo průmyslu a obchodu), vpravo kostel sv. Františka, v pozadí chrám Matky Boží před Týnem a věž Staroměstské radnice

Pohled proti proudu Vltavy směrem k Čechovu mostu, v pozadí Petřín

pátek 14.11.2025 13:09

Jaroslav Kvapil

  • Počet článků 671
  • Celková karma 16,16
  • Průměrná čtenost 983x
Neidentifikuji se s žádnými politickými, profesními, náboženskými, myšlenkovými či jinými směry a skupinami. Pokud se některý můj text nebo části textů shodují s názory takových směrů a skupin, je to buď náhodné, nebo způsobené prostupností myšlenek různě zaměřených lidí. Píšu si, co chci a co mám potřebu napsat. Naopak nepíšu ve jménu ani z pověření nikoho jiného. 

https://kvaj.blogspot.com

