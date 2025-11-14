Pohledy z pražských Letenských sadů na Vltavu kolem Štefánikova mostu
Žijeme teď v naší zemi ve vzrušené době. Bude Andrej Babiš premiérem, nebo ne? Zdržuje prezident Petr Pavel vznik nové vlády, nebo jsou jeho požadavky na pana Babiše legitimní? A co s Jindřichem Rajchlem a Filipem Turkem s jejich minulostmi?
Tohle však možná trápí jiné blogery, ne mě. Včera se mi vytvořila skulina v mém nabitém programu, tak jsem si zajel fotit do Prahy, jelikož jsem členem Skupiny fotografů a fanoušků Miluji Prahu. Dostal jsem se navečer až k vyhlídce na Vltavu u Štefánikova mostu v Letenských sadech a pořídil tam měkolik fotek, o které se nyní podělím.
Dvořákovo nábřeží – vlevo Na Františku (Ministerstvo průmyslu a obchodu), vpravo kostel sv. Františka, v pozadí chrám Matky Boží před Týnem a věž Staroměstské radnice
Pohled proti proudu Vltavy směrem k Čechovu mostu, v pozadí Petřín
