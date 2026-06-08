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Od radnice Prahy 5 Smíchovem až na Jiráskovo náměstí

Fotografická procházka Smíchovem od radnice Prahy 5 na Jiráskův most (pohledy z něj na obě strany po toku i proti proudu Vltavy) a Jiráskovo náměstí.

Kostel sv. Václava na náměstí 14. října.

Bývalá smíchovská tržnice na rohu Preslovy ulice a náměstí 14. října.

Poseidonova kašna v parku na náměstí 14. října.

Můj zchátralý „rodný“ dům na rohu Zborovské ulice a Dienzenhoferových sadů a proti němu stojící Národní dům na Smíchově.

Kašna v Dienzenhoferových sadech a dům se zajímavým průčelím tamtéž.

Památný dub letní na kraji Dienzenhoferových sadů. Na druhém snímku průhled přes jeho větve na Janáčkovo nábřeží u Jiráskova mostu.

Provoz na Jiráskově mostě, který spojuje Smíchov a Nové Město. Pohled ze smíchovského břehu u Jiráskova mostu na novoměstský břeh. Je vidět i Štítkovský jez, Štítkovskou vodárenskou věž, Mánes, domy na Masarykově nábřeží a na Jiráskově náměstí včetně Tančícího domu.

Malostranská vodárenská věž na Petržílkovském ostrově. Na druhém snímku tatáž věž, u které končí vltavský plavební kanál a jeho druhý břeh tvoří Dětský ostrov. V pozadí vykujkuje chrám sv. Víta na Hradčanech.

Pohled z Jiráskova mostu po proudu Vltavy. Na snímku vlevo most Legií a objekty na novoměstské straně Karlova mostu, dále Slovanský ostrov a za korunami jeho stromu se vypínající střecha Národního divadla. Na snímku vpravo Hradčany, opět most Legií vedoucí přes Střelecký ostrov a v popředí Štítkovský jez.

Pohled z Jiráskova mostu proti proudu Vltavy na Palackého most, domy na Rašínově nábřeží a v pozadí na chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na druhém snímku totéž ve větším detailu a bez Vyšehradu.

Dva pohledy na Štítkovskou vodárenskou věž s cípem Slovanského ostrova, domy na Masarykově nábřeží a botely u vltavské navigace. Na levém snímku je vidět i část Štítkovského jezu, na pavém pak kousek galerie Mánes.

Dva pohledy na Tančící dům na Jiráskově náměstí, oba dokazují, že je tam silný automobilový provoz jak z Jiráskova mostu, tak z Masarykova nábřeží.

Nakonec pomník slavného spisovatele Aloise Jiráska na stejnojmenném náměstí u Vltavy. A když jsem se otočil, zaměřil jsem objektiv foťáku na jinou proflánutou část Prahy, a tou je kopec Petřín se známou rozhlednou, která je co do velikosti šestinou Eiffelovy věže v Paříži.

Autor: Jaroslav Kvapil | pondělí 8.6.2026 19:07 | karma článku: 0 | přečteno: 9x

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Jaroslav Kvapil

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  • Celková karma 12,70
  • Průměrná čtenost 979x
Neidentifikuji se s žádnými politickými, profesními, náboženskými, myšlenkovými či jinými směry a skupinami. Pokud se některý můj text nebo části textů shodují s názory takových směrů a skupin, je to buď náhodné, nebo způsobené prostupností myšlenek různě zaměřených lidí. Píšu si, co chci a co mám potřebu napsat. Naopak nepíšu ve jménu ani z pověření nikoho jiného. 

https://kvaj.blogspot.com

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