Od radnice Prahy 5 Smíchovem až na Jiráskovo náměstí
Kostel sv. Václava na náměstí 14. října.
Bývalá smíchovská tržnice na rohu Preslovy ulice a náměstí 14. října.
Poseidonova kašna v parku na náměstí 14. října.
Můj zchátralý „rodný“ dům na rohu Zborovské ulice a Dienzenhoferových sadů a proti němu stojící Národní dům na Smíchově.
Kašna v Dienzenhoferových sadech a dům se zajímavým průčelím tamtéž.
Památný dub letní na kraji Dienzenhoferových sadů. Na druhém snímku průhled přes jeho větve na Janáčkovo nábřeží u Jiráskova mostu.
Provoz na Jiráskově mostě, který spojuje Smíchov a Nové Město. Pohled ze smíchovského břehu u Jiráskova mostu na novoměstský břeh. Je vidět i Štítkovský jez, Štítkovskou vodárenskou věž, Mánes, domy na Masarykově nábřeží a na Jiráskově náměstí včetně Tančícího domu.
Malostranská vodárenská věž na Petržílkovském ostrově. Na druhém snímku tatáž věž, u které končí vltavský plavební kanál a jeho druhý břeh tvoří Dětský ostrov. V pozadí vykujkuje chrám sv. Víta na Hradčanech.
Pohled z Jiráskova mostu po proudu Vltavy. Na snímku vlevo most Legií a objekty na novoměstské straně Karlova mostu, dále Slovanský ostrov a za korunami jeho stromu se vypínající střecha Národního divadla. Na snímku vpravo Hradčany, opět most Legií vedoucí přes Střelecký ostrov a v popředí Štítkovský jez.
Pohled z Jiráskova mostu proti proudu Vltavy na Palackého most, domy na Rašínově nábřeží a v pozadí na chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Na druhém snímku totéž ve větším detailu a bez Vyšehradu.
Dva pohledy na Štítkovskou vodárenskou věž s cípem Slovanského ostrova, domy na Masarykově nábřeží a botely u vltavské navigace. Na levém snímku je vidět i část Štítkovského jezu, na pavém pak kousek galerie Mánes.
Dva pohledy na Tančící dům na Jiráskově náměstí, oba dokazují, že je tam silný automobilový provoz jak z Jiráskova mostu, tak z Masarykova nábřeží.
Nakonec pomník slavného spisovatele Aloise Jiráska na stejnojmenném náměstí u Vltavy. A když jsem se otočil, zaměřil jsem objektiv foťáku na jinou proflánutou část Prahy, a tou je kopec Petřín se známou rozhlednou, která je co do velikosti šestinou Eiffelovy věže v Paříži.
Jaroslav Kvapil
„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“
Titulek je citátem výroku významného českého vlastence, novináře a spisovatele, slavného epigramatika Karla Havlíčka Borovského. O něco v tom smyslu jako v citátu mi totiž v textu půjde.
Jaroslav Kvapil
Kdo rozpoutal II. světovou válku? Její příčiny
V souvislosti s výročím konce II. světové války, a hlavně se sjezdem SdL v Brně se ve veřejném prostoru vedou spory o to, kdo vlastně nejhorší válku dějin rozpoutal. To je ale špatně položená otázka.
Jaroslav Kvapil
Když „zlí“ Sudeťáci blahem vrní, našim vládním politikům hlavy Brní
Kdykoli se někde objeví téma Benešových dekretů či Sudetoněmeckého krajanského sdružení, část naší veřejnosti i politiků hned zaujme obrannou pozici. A teď, považme, budou mít Sudeťáci sjezd v Brně.
Jaroslav Kvapil
Kde je konec rozrazilu?
Po létech jsem zase narazil na báseň Na břehu řeky Svratky od Vítězslava Nezvala a objevil v ní dávno již zapomenuté skvělé rýmy „...a v létě se tu tyčí kukuřičná zrna... / ...kéž žil bych s tebou, matko, dodnes ve zdech Brna.
Jaroslav Kvapil
Smrt básnířky: V nebezpečí je ta pravá poezie
Julie spáchala sebevraždu. Tu zprávu mi zavolal její manžel. Ani jsem se nedokázal zeptat proč, jak mi zatrnulo. A to hned dvakrát.
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále
Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty...
Koupaliště Vápenka v Liberci letos asi v provozu nebude, areál je na prodej
Soukromé koupaliště Vápenka v Liberci letos nejspíš nebude v provozu. Jeho dlouholetý majitel už...
Blovice na jihu Plzeňska přestaví budovu finančního úřadu na 10 městských bytů
Blovice na jihu Plzeňska přestaví opuštěnou budovu finančního úřadu na deset městských nájemních...
Krizi na gymnáziu chce řešit kraj. Vyhrocenou atmosféru nezvládla ani mediátorka
Vedení Libereckého kraje chce podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyřešit...
Plzeň zkusí chránit před bobry vybrané stromy u řek repelentním nátěrem
Plzeň začne chránit před aktivitami bobrů některé vzrostlé a krajinářsky cenné stromy podél řek. Na...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 680
- Celková karma 12,70
- Průměrná čtenost 979x
https://kvaj.blogspot.com