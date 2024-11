můj 17. listopad v Praze

Ani letos jsem si nenechal ujít, abych se podíval na oslavu 35. a 85. výročí 17. listopadu do Prahy. Avšak o tom, co se dělo na Národní třídě a jiných shromážděních, bude psát kdekdo. Tak jsem to pojal jinak.

sedmnáctého listopadu stranou všech oslav a demonstrací hrála a zpívala skupinka Romů před Obecním domem čerta se starali co se stalo v Praze před 35 lety šla kolem rodinka a holčička se ptala co tam ti lidé tak povykují maminka hned výchovně zacílila nikdo je nenutil chodit do školy tak tady teď musí zpívat když se dívka tvářila nechápavě matka vysvětlila kdyby chodili do školy tak by teď měli práci a nemuseli by tady takhle žebrat to je vážně dobré tohleto výchovné působení řekl jsem překvapené ženě a omluvně se usmál tak vypadal můj letošní sedmnáctý listopad v Praze