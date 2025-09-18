Dvakrát dvě jsou čtyři – Ano, ale dvakrát tři je šest
Autor: Microsoft Designer
Red herring znamená v angličtině uzený sleď, tedy obrazně falešná stopa. Název vznikl podle historky, v níž se uzeným sleděm taženým přes území lovu nechali svést honicí psi ze stopy. V diskusích se jedná o odvedení pozornosti od meritu věci k nesouvisejícímu tématu. Někdy se pro tento klam používá i termín whataboutismus. Podstatu klamu vystihuje vtip z doby existence Sovětského svazu, v němž se Američan ptá Sověta, kolik je v SSSR průměrný plat kvalifikovaného dělníka? Na to Sovět odpoví: „A vy zase bijete černochy!“
Skvěle, vtipně a přístupně pro běžné lidi zmíněné argumentační faulování popsal už Karel Čapek v textu „O alelidech“ publikovaném v Lidových novinách 30. 12. 1934. Kromě toho celý problém ještě posunul do jiné roviny (na text „O alelidech“ odkazuji ve zdrojích).
Karel Čapek píše: »Alelidé, to je takový zvláštní druh lidí, kteří ke všemu, s čím se setkají, mají nějaké „ale“, nějakou svou výhradu. Jejich řeč není „ano ano“ ani „ne ne“, nýbrž „ano, ale“, nebo „ne, ale“. Kdybyste jim řekli, že dvakrát dvě jsou čtyři, odpovědí vám na to pohotově a s jakousi převahou: „Ano, ale dvakrát tři, pane, je šest.“« Nebo: »Kdybyste před nimi vytáhli z vody tonoucí dítě, neřeknou vám, že jste to neměl dělat; spíš se vyjádří asi v ten smysl, že vaše jednání bylo sice správné, ale že na lodi Prinzipessa Mafalda utonulo tři sta nebo kolik osob a ty že z vody nikdo nevytáhl.«
V současnosti se lze často setkat s red herringem u lidí, kteří obhajují, nebo hledají aspoň omluvu pro ruskou brutální agresi proti Ukrajině. To jsou alelidé dneška. Argumentují asi takto: „Ano, Rusko napadlo Ukrajinu, ale co USA? Ušáci napadli Vietnam, Irák, bombardovaly Srbsko…“ Když pominu, že okolnosti válek ve Vietnamu, Iráku či leteckých útoků na Srbsko byly jiné než současné války Ruska proti Ukrajině, neexistuje žádná souvislost mezi dřívějšími konflikty, v nichž figurovaly USA, a nynější válkou na území Ukrajiny. Navíc jedno násilí neospravedlňuje jiné.
Kromě toho žádná vojenská akce USA ve 20. století neměla charakter dobyvačné války, jakou už čtvrtým rokem vede Rusko proti Ukrajině. To si netroufli tvrdit ani bolševici, když u nás drželi moc a odsuzovali imperialismus USA několikrát denně. Poukazovali spíš na to, že USA hrají roli samozvaného světového četníka. Spojené státy to viděly a vidí samozřejmě jinak. Z jejich pohledu brání po celém světě lidská práva, demokracii a svobodu.
Vrátím se ale k úhybným manévrům. Například někdo řekne, že Andrej Babiš byl několikrát soudem usvědčený ze lži. Stoupenec předsedy hnutí ANO však namítne: „Ale současný premiér Petr Fiala lže mnohem víc.“ Nebo se na internetové platformě objeví článek, který popisuje zločiny někdejšího komunistického režimu a alečlověk v diskusi oponuje úhybným manévrem: „Ano, minulý režim perzekuoval odpůrce, ale hlavně že nevadí komunistický rozvědčík na Hradě.“
Red herring se ovšem objevuje nezřídka i v běžných záležitostech. Třeba policejní hlídka zastaví řidiče, že jel na červenou a vyměří mu pokutu. A on při jejím placení remcá: „Mě pokutujete, ale na velké zločince si netroufnete.“ Jak píše Karel Čapek: „Zkrátka nemůžete udělat nic, ani vyslovit nic, aby se na to nedalo pověsit nějaké „ale“. Od toho tu jsou alelidé; oni vždycky mají víc rozumu, vždycky si vzpomenou na něco, co není obsaženo a splněno v dané situaci, a co tedy lze káravě vytknout jako nedostatek, neúplnost a špatné řešení.“
Nad všemi těmi ale, whataboutismy a uzenými sledi by se člověk mohl pousmát, problém však je, že od nich je krátká cesta k heslům a nálepkám, takže jsou často nástroji propagandy. Něco řeknete, oponující alečlověk použije jakési ale či uzeného sledě, a když si nedáte pozor, už se bavíte o něčem jiném, totiž o tom, o čem chce oponent.
Zdroje:
https://pater-boemus.cz/archiv/4340?fbclid=IwY2xjawM3RB5leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVdktkSWFlbnlqQ2ZYWGV0AR5b54cqIARI2_gOwuaZeoK6g2-MQmXV1BGEi-0xZx-Rp3C_Yopw1larN_ErRA_aem_z2TZZ5pJPwuyUPFnJ24xCA
Jaroslav Kvapil
O hlouposti, nenávisti a rozdělené společnosti před sněmovními volbami
Na dotaz, co nesnáší nejvíc, kdekdo řekne, že lidskou hloupost. Nezáleží vůbec na tom, jestli je sám hlupák či chytrý. Nesnášet hloupost se totiž sluší, stejně jako nesnášet nenávist, násilí a válku.
Jaroslav Kvapil
Co je nevyhnutelnost aneb Potřeba roztáhnout perutě
Poté, co jsem zde uveřejnil text „Z Čechů nevyprchalo komunistické myšlení ani po 35 letech“, mě zejména vlivem bohaté diskuse napadly dvě politicko-filosofické satirické básně. Zde jsou.
Jaroslav Kvapil
Z Čechů nevyprchalo komunistické myšlení ani po 35 letech
O tom, že se řada lidí u nás ani po více než pětatřiceti letech nedokázala zbavit komunistického myšlení a dědictví, přesvědčil čerstvý střet herce Pavla Nového a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné.
Jaroslav Kvapil
poušť mluví stejnou řečí
Po delší době jsem napsal básničku o poušti a tak podobně, poměrně dlouhou na můj styl. Snad vám něco řekne či prozradí. Napřed ale, jak se k básničce vyjádřila umělá inteligence čili AI.
Jaroslav Kvapil
Roztrhl se pytel se zpověďmi alkoholiků, a hlavně alkoholiček?
Jako by se roztrhl pytel s texty obsahující zpovědi alkoholiků, ale především alkoholiček, nebo aspoň natrhl. Zdá se, že to odstartovala kniha a následně film Zápisník alkoholičky Michaely Duffkové.
|Další články autora
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
Dvojnásobná vražda prodavaček v Hradci míří k soudu, mladík byl při útoku příčetný
Kriminalisté po sedmi měsících uzavřeli případ dvojnásobné vraždy prodavaček v královéhradeckém...
První plody Trumpovy návštěvy. Američané investují v Británii přes čtyři biliony
Americké firmy v Británii investují rekordních 150 miliard liber (4,2 bilionu Kč), oznámila v...
Voličský průkaz 2025: jak ho získat, kdy a kde žádat a kde ho vyzvednout
Voličský průkaz umožňuje voliči hlasovat mimo okrsek, kde má trvalé bydliště. Je jednotný pro...
Pytle pro padlé, animace, sliby. Podívejte se na televizní spoty politických stran
Naprostá většina politických stran a uskupení, které kandidují v letošních volbách do Poslanecké...
Pěkný byt 2+1 v centru, 58 m2, po částečné rekonstrukci
Strakonice - Strakonice I
9 500 Kč/měsíc
- Počet článků 666
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 986x
https://kvaj.blogspot.com