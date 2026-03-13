Čeho je odrazem odchod Václava Moravce z České televize
Nemíním přidávat další názor, zda je dobře nebo špatně, že Václav Moravec z ČT odchází, nebo jestli je ohrožena nezávislost České televize. Chci se však zamyslet nad některými souvislostmi jeho překvapivého kroku a nad tím, čeho je odrazem odchod populárního televizního novináře.
Václav Moravec svůj odchod z ČT v posledních Otázkách, kam po devíti letech pozval i současného předsedu poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, doprovodil mimo jiné slovy: „Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek nemohu dál už garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize.“ A také: „Důvěru vás statisíců televizních divaček a diváků, kteří 21 let činili z Otázek nejsledovanější televizní diskusi v zemi, nechci zklamávat posunem k pseudovyváženosti, chcete-li k slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu.“
Z jeho formulací se dá odvodit, že politici stran a hnutí zastoupených v Parlamentu České republiky (přinejmenším někteří) pojímají pravidelnou nedělní polední debatu v ČT coby pro ně určené kolbiště, a proto chtějí rozhodovat o tom, kdo do něj bude zván, aby zastoupení bylo takzvaně vyvážené. To je ale zásadní omyl. Tato televizní diskuse je přece pořadem ČT, nikoli politiků v parlamentu, tím méně pak poslanců a senátorů v aktuálním složení komor. Ti mohou „žvanit“ ve sněmovně či senátu (jako žvanírnu ostatně označil poslaneckou sněmovnu staronový premiér Andrej Babiš), nebo svolávat tiskové konference.
Domnívám se však, že Českou televizi a Václava Moravce dohnala nesmyslnost zvoleného formátu pořadu. Stávající typ politické diskuse založil v Československé televizi novinář Otakar Černý s názvem „Debata“ a pokračoval v ní v České televizi se Zuzanou Bubílkovou v pořadu pojmenovaném „Co týden dal“. Podle stylu, jakým Otakar Černý debaty vedl, si myslím, že je chápal spíš jako takový přátelský „pokec“, kterým však nikdy nebyly.
Moderovat diskusi několika ambiciózních lidí je samo o sobě obtížné. Ale „ukočírovat“ například čtveřici osob, jež má protichůdné postoje, snaží se prosadit jeden přes druhého, ještě jim klást otázky a nutit je stručně a věcně odpovídat, je přetěžký úkol a práce v pravdě sisyfovská. V tomto směru obstál Václav Moravec solidně, ale beztak se pokaždé našel někdo, kdo se cítil poškozený, že mu nebyl dán stejný prostor k vyjádření jako ostatním (čti dostatečně se vykecat, nebo si oponenty namazat na chleba). Takovýto formát debaty je totiž od základu nešťastný.
Přitom je celkem snadné debatu nahradit například dávno osvědčeným a ve světové televizní žurnalistice často používaným zpravodajským rozhovorem (na rozdíl od profilového interview) na aktuální téma, kdy se moderátor ptá vždy jednoho člověka, který je pro konkrétní téma kompetentní či zajímavý z titulu své funkce, postu, erudice nebo jen přítomnosti události, o níž může podat svědectví. Dnešní technika umožňuje navíc dát prostor i pro otázky diváků, jež jsou koneckonců hlavní cílovou skupinou takových pořadů. Televize může ostatně odvysílat dva nebo tři takové rozhovory po sobě.
Ze zmíněných pocitů poškození či ukřivděnosti, s kterými někteří politici odcházeli z Otázek Václava Moravce, pak vyplývaly útoky na moderátora, potažmo na celou Českou televizi, že není nestranná, objektivní a vyvážená. Tyto pojmy se jistě dají definovat teoreticky, nikdo ale neví, jak by nestrannost, objektivita a vyváženost měly v praxi či v konkrétní podobě vypadat. Problém, který mám na mysli, je založen už v Preambuli Kodexu ČT, kde se mimo jiné praví: „Česká televize si musí zakládat na otevřenosti, nestrannosti a nezávislosti. Musí však také dostát povinnosti stát vždy na straně lidské důstojnosti, základních lidských práv a svobod a úcty k přírodě a kulturnímu dědictví. Programy České televize ovládá tvořivost, tolerance a kritické myšlení.“
Jak si ale může Česká televize zakládat na nezávislosti, když už její Kodex schválila v roce 2003 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR? Někteří poslanci a senátoři tento fakt chápou totiž tak, že mohou kecat ČT do tvorby zpravodajství a publicistiky (jde-li o jejich politickou odnož), či aspoň do toho, kdo má vystupovat v politických debatách, i když zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZRTV) uvádí: „Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.“
Jak si může ČT zakládat na nestrannosti, má-li zároveň stranit lidské důstojnosti, základním lidským právům a svobodám a úctě k přírodě a kulturnímu dědictví? A jak může být tolerantní k těm, kteří tyto hodnoty nectí, respektive ne tak docela? Platí ve skutečnosti stále to, čeho si všiml již římský císař Marcus Aurelius, zvaný filozof na trůně, a zaznamenal to v podobě: „Cokoli slyšíme, je názor, nikoli fakt. Cokoli vidíme, je úhel pohledu, nikoli pravda.“ No a objektivita a vyváženost jsou pojmy nejasné, navzdory mínění, že každý ví, co znamenají.
Nelson Villarroel o nich napsal v diplomové práci nazvané „Objektivita a vyváženost v médiích – správněprávní aspekty“ z roku 2017 k ukončení svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy mimo jiné, že ustanovení § 31 ZRTV v odst. 3 stanoví, že provozovatel vysílání je „povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, případně jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.“
V diplomové práci se dále uvádí, že z rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) i správních soudů lze vyčíst pravidelně se opakující závěr, že pojmy objektivita a vyváženost jsou „obecně známé, srozumitelné a často užívané“. To považuje autor za poněkud paradoxní závěr, když vzal v úvahu, jak nejednoznačně se k těmto pojmům staví teorie médií, a relevantní judikaturu plnou případů zrušení rozhodnutí RRTV. Podle autora z rozhodovací praxe také vyplývá, že RRTV i soudy chápou zásady objektivity a vyváženosti podle § 31 odst. 3 ZRTV spíš jako dvě zásady, nikoliv jako soubor vícera zásad objektivity a vyváženosti, kterých je třeba dbát, a jejichž souhrnným dodržením lze objektivity a vyváženosti docílit.
Jelikož o ničem nerozhoduji, ani na tomto textu nezávisí moje kariéra a budoucnost, mohu si to dovolit napsat pregnantněji. Subjekt nikdy nemůže být zcela objektivní a vyváženost je absurdní výmysl rádoby hodnotitelů, zvlášť jde-li o tvůrčí proces, jímž televizní zpravodajství a zejména publicistika nepochybně vznikají. Představte si, jak by se s požadavkem vyváženosti vyrovnala britská BBC za druhé světové války, kdyby měla k vlastnímu zpravodajství a publicistice dávat odpovídající prostor rovněž nacistické propagandě. Naše současná žurnalistika stojí před podobným dilematem v případě informování o ruské agresi proti Ukrajině.
Možná byl Václav Moravec přehnaně ambiciózní, nebo snad i velikášský, když na začátku svého pořadu vždycky říkal – o jakých tématech se po dnešních Otázkách začne mluvit. Možná byly Otázky Václava Moravce nejsledovanější televizní debatou v zemi, ale že by veřejnost čekala na to, jaká témata nastolí, aby o nich mohla začít mluvit, to jistě ne. Na druhé straně odchod Václava Moravce z ČT ukazuje na velmi nezdravé tendence zejména mezi vrcholnými politiky ovlivňovat tvorbu zpravodajství a publicistiky v televizi veřejné služby.
Zdroje:
Rozhovory o interview, Osvaldová, Barbora - Kopáč, Radim, nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova, Praha 2009
Umění interviewu, Karel Štorkán, Milan Bauman, Novinář, Praha 1973
Objektivita a vyváženost v médiích – správněprávní aspekty, Diplomová práce, Villarroel, Nelson, Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Praha 2017
Jaroslav Kvapil
Proč lidé pijí alkohol? Důvod se vždycky najde...
Alkoholismus – mužský – je „vděčným“ tématem pro média i „diskuse běžných lidí“. Dnes se ale dostal do popředí i ženský alkoholismus, o čemž svědčí umělecky zpracované různé „zápisky“ alkoholiček.
Jaroslav Kvapil
Staronový premiér, prostá žena a písničkář, který se zaprodal mocným
Dnes byl Andrej Babiš jmenovaný premiérem České republiky – podruhé. O to mi ale ani tak nejde, jako spíš o to, co lze vyjádřit frázemi: „za všechno může Babiš“ a „držím Babišovi palce a ať se nedá“.
Jaroslav Kvapil
Byla sametová revoluce zinscenovaná?
Spiklenecké teorie, že byl 17. listopad 1989 zinscenovaný, jsou skoro stejně staré jako samotný pád komunistického režimu v bývalé ČSSR. Každý, kdo chce udělat „díru do dějin“, přijde s novou teorií.
Jaroslav Kvapil
Pohledy z pražských Letenských sadů na Vltavu kolem Štefánikova mostu
Nějak mě to po letech táhlo do Letenských sadů podívat se odtud z nadhledu na Vltavu. Dostal jsem se tam ale až navečer, tak jsem rychle nafotil pár snímků, než se úplně setmí.
Jaroslav Kvapil
Dirigent nápravy světa a věčného míru
Objevil se mladík oděný v bílé košili a vestě, na ní měl černý frak, na krku bílý motýlek a na hlavě černý cylindr. Postavil dirigentský stojan přímo proti tváři sochy Jana Blahoslava, který v rukou zvedá vysoko před sebe bibli.
|Další články autora
OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit
U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi...
Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry
Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně
Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské...
Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Děčíně čelí zátěžovým zkouškám
Lávku pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici podrobují odborníci zátěžovým zkouškám. Stavba za...
SP v biatlonu Otepää 2026: Voborníková ve formě jde do sprintu. Spolu s ní další tři Češky
Sprint žen otevře páteční program Světového poháru v biatlonu v estonském Otepää. Český tým vyšle...
Filmaři vrátí příští týden okolí radnice v Liberci do 30.let minulého století
Filmaři vrátí příští týden okolí historické radnice v Liberci do 30. let minulého století. Natáčení...
SP v biatlonu 2025/26 pokračuje v estonském Otepää. Ženy dnes čeká náročný sprint
Čeští biatlonisté se vrací do kolotoče Světového poháru. Do estonského Otepää zamířila devítičlenná...
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč
- Počet článků 675
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 980x
https://kvaj.blogspot.com