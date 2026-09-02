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Andrej Babiš jako Otec vlasti

Miluje Andrej Babiš Českou republiku? O tom nemůže být pochyb. Tedy za předpokladu, že on tuto zemi řídí, potažmo ji vlastní. Je tudíž i vlastencem. Spíš vlastníkem, ale to jsou jen drobné rozdíly mezi češtinou a slovenštinou.

Andrej Babiš se tedy s Českem ztotožňuje jako jeho majitel, tudíž se asi domnívá, že co je dobré pro něj, je dobré i pro Česko ve smyslu, jak to vyjádřil Limonádový Joe, co je dobré pro kolaloku, je dobré i pro zákon. Stane-li se však, že je zákon proti Babišovi, jde dozajista o politický proces ne nepodobný těm z dob totality, jak se vyjádřil teď ve Slovinsku.

Dlouho jsem nemohl přijít na to, koho mi Andrej Babiš připomíná, až konečně mi došlo že Otce vlasti Karla IV. Názorně to dokumentuje scénka z filmového muzikálu Zdeňka Podskalského „Noc na Karlštejně“ podle hry Jaroslava Vrchlického. Jde o scénu, v níž císař Karel IV. hovoří s bavorským vévodou Štěpánem. Zde je její přepis.

Vévoda Štěpán: „Tvá milost se rovněž stará o prospěch a moc tvého domu.“

Císař Karel: „Ale děje se tak vždy po cestách pravých, pane vévodo. Cizím statkem jsem se neobohacoval nikdy. Násilím jsem nezískal ničeho.“

Vévoda Štěpán: „Ano, ano, ano, ano. Ale jde o pokoj a mír tvé širší pravé vlasti, Svaté říše římské.“

Císař Karel: „O klid a mír Německa? Vévodo, vy sami se staráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš? Na to jsem už dávno zvykl od tvých krajanů. Ale rci sám, copak je možné, abychom nemilovali to, co je dílem naším? Když jsem přišel do této země, našel jsem jen žalně zírající poušť, města ochuzená a vypleněná, vesnice zdrané a ožebračené, panstvo zpupné, odbojné a loupeživé, lid skleslý a utýraný... A teď, když vidím, jak dílo mé se daří, jak země před mým zrakem vzkvétá, tu chci sebe sama překonati v lásce k této zemi. Vyřiď svým krajanům, pane vévodo, ať činí ve své zemi to, co já v Čechách a bude dobře v Evropě.“

Je to naprosto přesné. Jako by Andrej Babiš rozmlouval s jakýmsi podlým a úskočným eurokomisařem, kterému vysvětluje, že je sice bohatý a stará se o svůj prospěch, ale vždy čestně a podle zákona. Kolikrát už Babiš prohlásil, že jedná jenom v souladu se zákony. Za jeho minulé vlády zpupné, odbojné a loupeživé panstvo – to byli tuneláři z ODS, které Andrej zkrotil, zatočil s korupcí, vybíral více daní, aby mohl rozdávat peníze utýranému lidu.

Současná vzkvétající Česká republika je zkrátka Babišovým dílem a on ji miluje a v lásce k ní se překovává. Proč ho chce tedy tolik lidí prudit? A teď se k prudičům přidali k dokonce i funkcionáři z EU, kteří mu vytýkají střet zájmů a nechtějí Anofertu vyplácet dotace. Hezky jim to náš premiér vzkázal, tak jako císař Karel vévodovi Štěpánovi – ať činí v EU to samé jako Andrej tady a bude dobře v Evropě.

Jen trošku bych dialog Karla se Štěpánem poopravil, aby se víc podobal současnosti. Jednu větičku bych posunul až na závěr, takže by dialog končil Štěpánovým skandováním: ANO, ANO, ANO, ANO! Pak by to bylo dokonalé.

Ještě se musím vyrovnat s maličkostí, že ve filmu Karel mluví o Německu, ale i to vlastně sedí, neboť EU je stejně jen pangermánský výmysl. Andrej Babiš je zkrátka novým Otcem vlasti, to je bez debat. Jeho panování v Česku sice trochu kalí skutečnost, že se o něj zatím musí dělit s prezidentem. V minulém období Babišova panování to byl sice pouhý zeman, opravuji Zeman, jenže teď je to tvrdší oříšek – nějaký žoldnéř z dob diluviálních. Ale i na něj má v družině svých věrných střelce s divným mazlivým jménem, což by však nikoho nemělo zmást.

Autor: Jaroslav Kvapil | středa 2.9.2026 9:23 | karma článku: 18,38 | přečteno: 310x

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Jaroslav Kvapil

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  • Celková karma 19,64
  • Průměrná čtenost 982x
Neidentifikuji se s žádnými politickými, profesními, náboženskými, myšlenkovými či jinými směry a skupinami. Pokud se některý můj text nebo části textů shodují s názory takových směrů a skupin, je to buď náhodné, nebo způsobené prostupností myšlenek různě zaměřených lidí. Píšu si, co chci a co mám potřebu napsat. Naopak nepíšu ve jménu ani z pověření nikoho jiného. 

https://kvaj.blogspot.com

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