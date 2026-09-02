Andrej Babiš jako Otec vlasti
Andrej Babiš se tedy s Českem ztotožňuje jako jeho majitel, tudíž se asi domnívá, že co je dobré pro něj, je dobré i pro Česko ve smyslu, jak to vyjádřil Limonádový Joe, co je dobré pro kolaloku, je dobré i pro zákon. Stane-li se však, že je zákon proti Babišovi, jde dozajista o politický proces ne nepodobný těm z dob totality, jak se vyjádřil teď ve Slovinsku.
Dlouho jsem nemohl přijít na to, koho mi Andrej Babiš připomíná, až konečně mi došlo že Otce vlasti Karla IV. Názorně to dokumentuje scénka z filmového muzikálu Zdeňka Podskalského „Noc na Karlštejně“ podle hry Jaroslava Vrchlického. Jde o scénu, v níž císař Karel IV. hovoří s bavorským vévodou Štěpánem. Zde je její přepis.
Vévoda Štěpán: „Tvá milost se rovněž stará o prospěch a moc tvého domu.“
Císař Karel: „Ale děje se tak vždy po cestách pravých, pane vévodo. Cizím statkem jsem se neobohacoval nikdy. Násilím jsem nezískal ničeho.“
Vévoda Štěpán: „Ano, ano, ano, ano. Ale jde o pokoj a mír tvé širší pravé vlasti, Svaté říše římské.“
Císař Karel: „O klid a mír Německa? Vévodo, vy sami se staráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš? Na to jsem už dávno zvykl od tvých krajanů. Ale rci sám, copak je možné, abychom nemilovali to, co je dílem naším? Když jsem přišel do této země, našel jsem jen žalně zírající poušť, města ochuzená a vypleněná, vesnice zdrané a ožebračené, panstvo zpupné, odbojné a loupeživé, lid skleslý a utýraný... A teď, když vidím, jak dílo mé se daří, jak země před mým zrakem vzkvétá, tu chci sebe sama překonati v lásce k této zemi. Vyřiď svým krajanům, pane vévodo, ať činí ve své zemi to, co já v Čechách a bude dobře v Evropě.“
Je to naprosto přesné. Jako by Andrej Babiš rozmlouval s jakýmsi podlým a úskočným eurokomisařem, kterému vysvětluje, že je sice bohatý a stará se o svůj prospěch, ale vždy čestně a podle zákona. Kolikrát už Babiš prohlásil, že jedná jenom v souladu se zákony. Za jeho minulé vlády zpupné, odbojné a loupeživé panstvo – to byli tuneláři z ODS, které Andrej zkrotil, zatočil s korupcí, vybíral více daní, aby mohl rozdávat peníze utýranému lidu.
Současná vzkvétající Česká republika je zkrátka Babišovým dílem a on ji miluje a v lásce k ní se překovává. Proč ho chce tedy tolik lidí prudit? A teď se k prudičům přidali k dokonce i funkcionáři z EU, kteří mu vytýkají střet zájmů a nechtějí Anofertu vyplácet dotace. Hezky jim to náš premiér vzkázal, tak jako císař Karel vévodovi Štěpánovi – ať činí v EU to samé jako Andrej tady a bude dobře v Evropě.
Jen trošku bych dialog Karla se Štěpánem poopravil, aby se víc podobal současnosti. Jednu větičku bych posunul až na závěr, takže by dialog končil Štěpánovým skandováním: ANO, ANO, ANO, ANO! Pak by to bylo dokonalé.
Ještě se musím vyrovnat s maličkostí, že ve filmu Karel mluví o Německu, ale i to vlastně sedí, neboť EU je stejně jen pangermánský výmysl. Andrej Babiš je zkrátka novým Otcem vlasti, to je bez debat. Jeho panování v Česku sice trochu kalí skutečnost, že se o něj zatím musí dělit s prezidentem. V minulém období Babišova panování to byl sice pouhý zeman, opravuji Zeman, jenže teď je to tvrdší oříšek – nějaký žoldnéř z dob diluviálních. Ale i na něj má v družině svých věrných střelce s divným mazlivým jménem, což by však nikoho nemělo zmást.
Jaroslav Kvapil
Srpnová okupace 1968 a prezident Petr Pavel
A zas to tady bylo, tentokrát 58. výročí okupace Československa vojsky pěti armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Zuří také kampaň proti prezidentu Pavlovi, který prý okupaci schvaloval.
Jaroslav Kvapil
Od radnice Prahy 5 Smíchovem až na Jiráskovo náměstí
Fotografická procházka Smíchovem od radnice Prahy 5 na Jiráskův most (pohledy z něj na obě strany po toku i proti proudu Vltavy) a Jiráskovo náměstí.
Jaroslav Kvapil
„Kéž by nám Pán Bůh všeliké to vlastenčení z huby do rukou vraziti ráčil!“
Titulek je citátem výroku významného českého vlastence, novináře a spisovatele, slavného epigramatika Karla Havlíčka Borovského. O něco v tom smyslu jako v citátu mi totiž v textu půjde.
Jaroslav Kvapil
Kdo rozpoutal II. světovou válku? Její příčiny
V souvislosti s výročím konce II. světové války, a hlavně se sjezdem SdL v Brně se ve veřejném prostoru vedou spory o to, kdo vlastně nejhorší válku dějin rozpoutal. To je ale špatně položená otázka.
Jaroslav Kvapil
Když „zlí“ Sudeťáci blahem vrní, našim vládním politikům hlavy Brní
Kdykoli se někde objeví téma Benešových dekretů či Sudetoněmeckého krajanského sdružení, část naší veřejnosti i politiků hned zaujme obrannou pozici. A teď, považme, budou mít Sudeťáci sjezd v Brně.
|Další články autora
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun
Písecký sport truchlí. Zemřel fanoušek „Honza Řehtačka“, zápas nikdy nevynechal
Když se hrál v Písku fotbalový, basketbalový nebo házenkářský zápas, jedna věc byla jistá. Na...
Pardubice chystají obnovu Palackého třídy, první etapa je odhadem za 120 mil. Kč
Pardubice začnou připravovat projekt první etapy obnovy Palackého třídy. Město hledá projektanta,...
Hygienici na jihu Moravy v létě zkontrolovali 102 táborů, dali tři pokuty
Jihomoravští hygienici v létě zkontrolovali 102 dětských letních táborů a jiných podobných akcí....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 683
- Celková karma 19,64
- Průměrná čtenost 982x
https://kvaj.blogspot.com